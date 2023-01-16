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Очередь на Керченскую переправу со стороны Кубани практически исчезла - РИА Новости, 16.01.2023
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Очередь на Керченскую переправу со стороны Кубани практически исчезла
Очередь на Керченскую переправу со стороны Кубани практически исчезла - РИА Новости, 16.01.2023
Очередь на Керченскую переправу со стороны Кубани практически исчезла
Очередь на Керченскую переправу уменьшилась до шести грузовиков, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T14:44
2023-01-16T14:44
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 16 янв - РИА Новости. Очередь на Керченскую переправу уменьшилась до шести грузовиков, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "На накопительной парковке в поселке Ильич 16 января в очереди находятся шесть транспортных средств. В основном, грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. На месте дежурят волонтеры, работает столовая, есть пункт обогрева. Остальные накопительные площадки вывели в резерв", - говорится в сообщении. Уточняется, что за прошедшие сутки паромы "Лаврентий", "Керченский-2" и "Мария" перевезли в Крым 262 автомобиля и 311 пассажиров. В Telegram-канале Минтранса России отмечается, что в понедельник действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Паромная переправа возобновила работу 9 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. В зимний период ее неоднократно приостанавливали из-за погодных условий. В минувшую среду власти Кубани сообщили, что очередь на паром увеличилась до 197 фур.
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краснодарский край, россия
Краснодарский край, Россия
14:44 16.01.2023
 
Очередь на Керченскую переправу со стороны Кубани практически исчезла

Оперштаб Краснодарского края: в очереди на Керченскую переправу стоят шесть машин

© Фото : Минтранс РоссииРабота Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Фото : Минтранс России
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 16 янв - РИА Новости. Очередь на Керченскую переправу уменьшилась до шести грузовиков, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"На накопительной парковке в поселке Ильич 16 января в очереди находятся шесть транспортных средств. В основном, грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. На месте дежурят волонтеры, работает столовая, есть пункт обогрева. Остальные накопительные площадки вывели в резерв", - говорится в сообщении.
Уточняется, что за прошедшие сутки паромы "Лаврентий", "Керченский-2" и "Мария" перевезли в Крым 262 автомобиля и 311 пассажиров.
В Telegram-канале Минтранса России отмечается, что в понедельник действующих штормовых предупреждений по проливу нет.
Паромная переправа возобновила работу 9 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. В зимний период ее неоднократно приостанавливали из-за погодных условий. В минувшую среду власти Кубани сообщили, что очередь на паром увеличилась до 197 фур.
Мужчина смотрит на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
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Автомобильное движение по Крымскому мосту временно закроют 17 января
 
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