https://ria.ru/20230116/pereprava-1845197678.html
Очередь на Керченскую переправу со стороны Кубани практически исчезла
Очередь на Керченскую переправу со стороны Кубани практически исчезла - РИА Новости, 16.01.2023
Очередь на Керченскую переправу со стороны Кубани практически исчезла
Очередь на Керченскую переправу уменьшилась до шести грузовиков, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T14:44
2023-01-16T14:44
2023-01-16T14:44
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 16 янв - РИА Новости. Очередь на Керченскую переправу уменьшилась до шести грузовиков, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "На накопительной парковке в поселке Ильич 16 января в очереди находятся шесть транспортных средств. В основном, грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. На месте дежурят волонтеры, работает столовая, есть пункт обогрева. Остальные накопительные площадки вывели в резерв", - говорится в сообщении. Уточняется, что за прошедшие сутки паромы "Лаврентий", "Керченский-2" и "Мария" перевезли в Крым 262 автомобиля и 311 пассажиров. В Telegram-канале Минтранса России отмечается, что в понедельник действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Паромная переправа возобновила работу 9 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. В зимний период ее неоднократно приостанавливали из-за погодных условий. В минувшую среду власти Кубани сообщили, что очередь на паром увеличилась до 197 фур.
https://ria.ru/20230115/most-1844960290.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краснодарский край, россия
Краснодарский край, Россия
Очередь на Керченскую переправу со стороны Кубани практически исчезла
Оперштаб Краснодарского края: в очереди на Керченскую переправу стоят шесть машин
КРАСНОДАР, 16 янв - РИА Новости.
Очередь на Керченскую переправу уменьшилась до шести грузовиков, сообщили в оперативном штабе
Краснодарского края.
"На накопительной парковке в поселке Ильич 16 января в очереди находятся шесть транспортных средств. В основном, грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. На месте дежурят волонтеры, работает столовая, есть пункт обогрева. Остальные накопительные площадки вывели в резерв", - говорится в сообщении.
Уточняется, что за прошедшие сутки паромы "Лаврентий", "Керченский-2" и "Мария" перевезли в Крым 262 автомобиля и 311 пассажиров.
В Telegram-канале Минтранса России
отмечается, что в понедельник действующих штормовых предупреждений по проливу нет.
Паромная переправа возобновила работу 9 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. В зимний период ее неоднократно приостанавливали из-за погодных условий. В минувшую среду власти Кубани сообщили, что очередь на паром увеличилась до 197 фур.