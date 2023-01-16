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В Киевской и Одесской областях продолжаются экстренные отключения света - РИА Новости, 16.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/otklyucheniya-1845081552.html
В Киевской и Одесской областях продолжаются экстренные отключения света
В Киевской и Одесской областях продолжаются экстренные отключения света - РИА Новости, 16.01.2023
В Киевской и Одесской областях продолжаются экстренные отключения света
Экстренные отключения света продолжаются в Киевской, Одесской, Днепропетровской областях Украины в понедельник, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T08:47
2023-01-16T08:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киевская область
днепропетровская область
одесская область
денис шмыгаль
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Экстренные отключения света продолжаются в Киевской, Одесской, Днепропетровской областях Украины в понедельник, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. "В регионе происходят экстренные отключения света", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Киевские электросети". По информации компании, экстренные отключения света происходят в понедельник в Одесской и Днепропетровской областях. Экстренные отключения света в этих регионах действовали и в воскресенье. Ранее в ДТЭК сообщили о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Минэнерго страны подтвердило поражение объектов инфраструктуры в ряде регионов страны, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230114/ukraina-1844818283.html
https://ria.ru/20230115/defitsit-1845002676.html
украина
киевская область
днепропетровская область
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в мире, украина, киевская область, днепропетровская область, одесская область, денис шмыгаль, владимир зеленский, дтэк, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киевская область, Днепропетровская область, Одесская область, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, ДТЭК, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Вооруженные силы РФ
08:47 16.01.2023
 
В Киевской и Одесской областях продолжаются экстренные отключения света

Экстренные отключения света продолжаются в Киевской, Одесской, Днепропетровской областях

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Экстренные отключения света продолжаются в Киевской, Одесской, Днепропетровской областях Украины в понедельник, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.
"В регионе происходят экстренные отключения света", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Киевские электросети".
Лампы - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 12:12Специальная военная операция на Украине
Жителей Харьковской области предупредили об аварийных отключениях света
По информации компании, экстренные отключения света происходят в понедельник в Одесской и Днепропетровской областях.
Экстренные отключения света в этих регионах действовали и в воскресенье.
Ранее в ДТЭК сообщили о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Минэнерго страны подтвердило поражение объектов инфраструктуры в ряде регионов страны, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Киев - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
Вчера, 14:39Специальная военная операция на Украине
На Украине заявили о росте дефицита в энергосистеме
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевская областьДнепропетровская областьОдесская областьДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийДТЭКМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Вооруженные силы РФ
 
 
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