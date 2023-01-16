https://ria.ru/20230116/oruzhie-1845269620.html

СМИ: украинец попытался незаконно ввезти в Румынию оружие, его задержали

СМИ: украинец попытался незаконно ввезти в Румынию оружие, его задержали - РИА Новости, 16.01.2023

СМИ: украинец попытался незаконно ввезти в Румынию оружие, его задержали

Гражданина Украины задержали на пограничном пункте в Румынии при попытке незаконно ввезти в страну патроны, беспилотник и военные каски, сообщает в понедельник... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T17:47

2023-01-16T17:47

2023-01-16T17:47

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КИШИНЕВ, 16 янв - РИА Новости. Гражданина Украины задержали на пограничном пункте в Румынии при попытке незаконно ввезти в страну патроны, беспилотник и военные каски, сообщает в понедельник агентство Agerpres. "Украинец прибыл на микроавтобусе на пограничный пункт Викову-де-Сус. При проверке полиция обнаружила настоящий арсенал, спрятанный среди багажа: пустая гильза от снаряда калибра 122 мм, 30 патронов калибра 5,45 мм, частично разрушенный беспилотник, военные каски и элементы украинской военной формы", - сообщает агентство. Водитель заявил сотрудникам пограничной полиции, что не знал о содержимом посылки, которую его попросили передать в Великобританию. Находки изъяты для конфискации и подлежат передаче представителям инспектората полиции уезда Сучава для экспертизы. Водителя вместе с пассажиркой - также гражданкой Украины - временно задержали, Погранполиция оформила документы для расследования факта контрабанды. Материалы будут переданы прокуратуре для проверки.

https://ria.ru/20230111/ukraina-1844246200.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, румыния, украина, великобритания