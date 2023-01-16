https://ria.ru/20230116/oruzhie-1845269620.html
СМИ: украинец попытался незаконно ввезти в Румынию оружие, его задержали
СМИ: украинец попытался незаконно ввезти в Румынию оружие, его задержали - РИА Новости, 16.01.2023
СМИ: украинец попытался незаконно ввезти в Румынию оружие, его задержали
Гражданина Украины задержали на пограничном пункте в Румынии при попытке незаконно ввезти в страну патроны, беспилотник и военные каски, сообщает в понедельник... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T17:47
2023-01-16T17:47
2023-01-16T17:47
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КИШИНЕВ, 16 янв - РИА Новости. Гражданина Украины задержали на пограничном пункте в Румынии при попытке незаконно ввезти в страну патроны, беспилотник и военные каски, сообщает в понедельник агентство Agerpres. "Украинец прибыл на микроавтобусе на пограничный пункт Викову-де-Сус. При проверке полиция обнаружила настоящий арсенал, спрятанный среди багажа: пустая гильза от снаряда калибра 122 мм, 30 патронов калибра 5,45 мм, частично разрушенный беспилотник, военные каски и элементы украинской военной формы", - сообщает агентство. Водитель заявил сотрудникам пограничной полиции, что не знал о содержимом посылки, которую его попросили передать в Великобританию. Находки изъяты для конфискации и подлежат передаче представителям инспектората полиции уезда Сучава для экспертизы. Водителя вместе с пассажиркой - также гражданкой Украины - временно задержали, Погранполиция оформила документы для расследования факта контрабанды. Материалы будут переданы прокуратуре для проверки.
https://ria.ru/20230111/ukraina-1844246200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, украина, великобритания
В мире, Румыния, Украина, Великобритания
СМИ: украинец попытался незаконно ввезти в Румынию оружие, его задержали
Agerpres: в Румынии задержали украинца при попытке незаконного ввоза в страну беспилотника