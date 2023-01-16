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СМИ: украинец попытался незаконно ввезти в Румынию оружие, его задержали - РИА Новости, 16.01.2023
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СМИ: украинец попытался незаконно ввезти в Румынию оружие, его задержали
СМИ: украинец попытался незаконно ввезти в Румынию оружие, его задержали - РИА Новости, 16.01.2023
СМИ: украинец попытался незаконно ввезти в Румынию оружие, его задержали
Гражданина Украины задержали на пограничном пункте в Румынии при попытке незаконно ввезти в страну патроны, беспилотник и военные каски, сообщает в понедельник... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T17:47
2023-01-16T17:47
в мире
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КИШИНЕВ, 16 янв - РИА Новости. Гражданина Украины задержали на пограничном пункте в Румынии при попытке незаконно ввезти в страну патроны, беспилотник и военные каски, сообщает в понедельник агентство Agerpres. "Украинец прибыл на микроавтобусе на пограничный пункт Викову-де-Сус. При проверке полиция обнаружила настоящий арсенал, спрятанный среди багажа: пустая гильза от снаряда калибра 122 мм, 30 патронов калибра 5,45 мм, частично разрушенный беспилотник, военные каски и элементы украинской военной формы", - сообщает агентство. Водитель заявил сотрудникам пограничной полиции, что не знал о содержимом посылки, которую его попросили передать в Великобританию. Находки изъяты для конфискации и подлежат передаче представителям инспектората полиции уезда Сучава для экспертизы. Водителя вместе с пассажиркой - также гражданкой Украины - временно задержали, Погранполиция оформила документы для расследования факта контрабанды. Материалы будут переданы прокуратуре для проверки.
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в мире, румыния, украина, великобритания
В мире, Румыния, Украина, Великобритания
17:47 16.01.2023
 
СМИ: украинец попытался незаконно ввезти в Румынию оружие, его задержали

Agerpres: в Румынии задержали украинца при попытке незаконного ввоза в страну беспилотника

© AP Photo / Vadim GhirdaПолицейские автомобили в Бухаресте
Полицейские автомобили в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Полицейские автомобили в Бухаресте. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 16 янв - РИА Новости. Гражданина Украины задержали на пограничном пункте в Румынии при попытке незаконно ввезти в страну патроны, беспилотник и военные каски, сообщает в понедельник агентство Agerpres.
"Украинец прибыл на микроавтобусе на пограничный пункт Викову-де-Сус. При проверке полиция обнаружила настоящий арсенал, спрятанный среди багажа: пустая гильза от снаряда калибра 122 мм, 30 патронов калибра 5,45 мм, частично разрушенный беспилотник, военные каски и элементы украинской военной формы", - сообщает агентство.
Водитель заявил сотрудникам пограничной полиции, что не знал о содержимом посылки, которую его попросили передать в Великобританию.
Находки изъяты для конфискации и подлежат передаче представителям инспектората полиции уезда Сучава для экспертизы. Водителя вместе с пассажиркой - также гражданкой Украины - временно задержали, Погранполиция оформила документы для расследования факта контрабанды. Материалы будут переданы прокуратуре для проверки.
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