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Путин назвал Новосибирскую область лидером среди регионов - РИА Новости, 16.01.2023
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Путин назвал Новосибирскую область лидером среди регионов
Путин назвал Новосибирскую область лидером среди регионов - РИА Новости, 16.01.2023
Путин назвал Новосибирскую область лидером среди регионов
Новосибирская область по многим показателям является лидером среди регионов РФ, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T13:54
2023-01-16T13:54
новосибирская область
владимир путин
политика
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Новосибирская область по многим показателям является лидером среди регионов РФ, сообщил президент России Владимир Путин."Новосибирская область у нас по многим показателям в лидерах, все параметры весьма достойные, удовлетворительные", - сказал Путин на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.
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новосибирская область, владимир путин, политика
Новосибирская область, Владимир Путин, Политика
13:54 16.01.2023
 
Путин назвал Новосибирскую область лидером среди регионов

Путин заявил, что Новосибирская область лидер среди регионов по многим параметрам

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Новосибирская область по многим показателям является лидером среди регионов РФ, сообщил президент России Владимир Путин.
"Новосибирская область у нас по многим показателям в лидерах, все параметры весьма достойные, удовлетворительные", - сказал Путин на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.
Новосибирск зимой - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 08:14
Новосибирская область будет наращивать темпы реализации нацпроектов
 
Новосибирская областьВладимир ПутинПолитика
 
 
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