https://ria.ru/20230116/novosibirsk-1845179236.html
Путин назвал Новосибирскую область лидером среди регионов
Путин назвал Новосибирскую область лидером среди регионов - РИА Новости, 16.01.2023
Путин назвал Новосибирскую область лидером среди регионов
Новосибирская область по многим показателям является лидером среди регионов РФ, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T13:54
2023-01-16T13:54
2023-01-16T13:54
новосибирская область
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_68481d508677b7067b48e309fbce6616.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Новосибирская область по многим показателям является лидером среди регионов РФ, сообщил президент России Владимир Путин."Новосибирская область у нас по многим показателям в лидерах, все параметры весьма достойные, удовлетворительные", - сказал Путин на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.
https://ria.ru/20230116/novosibirsk-1845079570.html
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_371dcb366e974870e64240cdade9d1c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирская область, владимир путин, политика
Новосибирская область, Владимир Путин, Политика
Путин назвал Новосибирскую область лидером среди регионов
Путин заявил, что Новосибирская область лидер среди регионов по многим параметрам