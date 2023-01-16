https://ria.ru/20230116/novosibirsk-1845179236.html

Путин назвал Новосибирскую область лидером среди регионов

Путин назвал Новосибирскую область лидером среди регионов - РИА Новости, 16.01.2023

Путин назвал Новосибирскую область лидером среди регионов

Новосибирская область по многим показателям является лидером среди регионов РФ, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T13:54

2023-01-16T13:54

2023-01-16T13:54

новосибирская область

владимир путин

политика

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Новосибирская область по многим показателям является лидером среди регионов РФ, сообщил президент России Владимир Путин."Новосибирская область у нас по многим показателям в лидерах, все параметры весьма достойные, удовлетворительные", - сказал Путин на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

https://ria.ru/20230116/novosibirsk-1845079570.html

новосибирская область

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

новосибирская область, владимир путин, политика