Европарламент начнет процедуру лишения неприкосновенности четырех депутатов
Европарламент в понедельник начнет процедуру лишения неприкосновенности четырех депутатов
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Европарламент приступит в понедельник к процедуре снятия депутатской неприкосновенности c четырех парламентариев, подозреваемых в коррупции и растрате бюджета, говорится в сообщении пресс-службы ЕП.
"В соответствии с запросами бельгийских властей и Европейского прокурора, Европарламент планирует запустить процедуры рассмотрения лишения неприкосновенности четырех евродепутатов", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Депутат от Бельгии Марк Тарабелла его коллега из Италии Андреа Коццолино подозреваются бельгийской генпрокуратурой в коррупции в рамках скандала, который связывают с Катаром. Депутаты от Греции Ева Кайли и Мария Спираки подозреваются прокуратурой ЕС в мошенничестве, связанном с выплатами надбавок и вознаграждений, в том числе помощникам депутатов.
Примечательно, что Кайли также проходит по делу о коррупционных связях с Катаром.
Ожидается, что процедура лишения депутатской неприкосновенности займет несколько недель.
В начале декабря прошлого года полиция и прокуратура Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе, где располагается Европейский парламент, из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. В частности, полиция задержала заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и ее партнера, по месту жительства проведен обыск.
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Речь идет о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки Катара, который готовился принять чемпионат мира по футболу. Позже стало известно, что бельгийские следователи изъяли у подозреваемых более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Также бельгийские СМИ утверждают, что помимо Катара на евродепутатов пытались повлиять и со стороны Марокко.
В понедельник в Страсбурге открывается очередная сессия Европейского парламента.
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