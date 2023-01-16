https://ria.ru/20230116/neprikosnovennost-1845177877.html

Европарламент начнет процедуру лишения неприкосновенности четырех депутатов

Европарламент начнет процедуру лишения неприкосновенности четырех депутатов - РИА Новости, 16.01.2023

Европарламент начнет процедуру лишения неприкосновенности четырех депутатов

Европарламент приступит в понедельник к процедуре снятия депутатской неприкосновенности c четырех парламентариев, подозреваемых в коррупции и растрате бюджета,... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T13:46

2023-01-16T13:46

2023-01-16T13:46

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БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Европарламент приступит в понедельник к процедуре снятия депутатской неприкосновенности c четырех парламентариев, подозреваемых в коррупции и растрате бюджета, говорится в сообщении пресс-службы ЕП. "В соответствии с запросами бельгийских властей и Европейского прокурора, Европарламент планирует запустить процедуры рассмотрения лишения неприкосновенности четырех евродепутатов", - говорится в сообщении пресс-службы. Депутат от Бельгии Марк Тарабелла его коллега из Италии Андреа Коццолино подозреваются бельгийской генпрокуратурой в коррупции в рамках скандала, который связывают с Катаром. Депутаты от Греции Ева Кайли и Мария Спираки подозреваются прокуратурой ЕС в мошенничестве, связанном с выплатами надбавок и вознаграждений, в том числе помощникам депутатов. Примечательно, что Кайли также проходит по делу о коррупционных связях с Катаром. Ожидается, что процедура лишения депутатской неприкосновенности займет несколько недель. В начале декабря прошлого года полиция и прокуратура Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе, где располагается Европейский парламент, из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. В частности, полиция задержала заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и ее партнера, по месту жительства проведен обыск. Речь идет о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки Катара, который готовился принять чемпионат мира по футболу. Позже стало известно, что бельгийские следователи изъяли у подозреваемых более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Также бельгийские СМИ утверждают, что помимо Катара на евродепутатов пытались повлиять и со стороны Марокко. В понедельник в Страсбурге открывается очередная сессия Европейского парламента.

https://ria.ru/20221212/orban-1838143139.html

https://ria.ru/20221213/kayli-1838283531.html

https://ria.ru/20221212/korruptsiya-1838092899.html

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в мире, катар, италия, бельгия, европарламент, евросоюз