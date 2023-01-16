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ЦИК разработает меры по улучшению общественного контроля на выборах - РИА Новости, 16.01.2023
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ЦИК разработает меры по улучшению общественного контроля на выборах
ЦИК разработает меры по улучшению общественного контроля на выборах - РИА Новости, 16.01.2023
ЦИК разработает меры по улучшению общественного контроля на выборах
Центральная избирательная комиссия России подготовит свои предложения по совершенствованию института общественного наблюдения, которые могут применить уже в... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T16:23
2023-01-16T16:23
политика
россия
элла памфилова
владимир путин
сергей кириенко
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России подготовит свои предложения по совершенствованию института общественного наблюдения, которые могут применить уже в ближайший единый день голосования и на выборах президента в 2024 году, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.Ранее президент России Владимир Путин поручил до 1 июля рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе. Ответственными за исполнение назначены первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, председатель ЦИК России Элла Памфилова и уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова."В этом направлении, определенно, есть точки роста и в части формирования устойчивого сообщества общественных наблюдателей, и в части повышения их профессиональной квалификации. Поэтому, безусловно, Центризбирком подготовит свои предложения, которые могут быть применены уже в ближайшую кампанию и на предстоящих выборах президента России", - говорит Памфилова, слова которой передают в Telegram-канале ЦИК РФ.Она отметила, что Центризбирком был одним из инициаторов создания института общественного наблюдения еще в 2017 году."Общественные наблюдатели за последние годы значительно усилили независимый контроль на выборах, "встряхнули" работу избирательных комиссий, сделали процесс голосования более открытым и прозрачным", - подчеркивает Памфилова.Осенью 2023 года в единый день голосования пройдут региональные выборы, в которые планируется более 4 тысяч избирательных кампаний. Выборы президента в России запланированы весной 2024 года.
https://ria.ru/20221118/pamfilova-1832360803.html
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политика, россия, элла памфилова, владимир путин, сергей кириенко
Политика, Россия, Элла Памфилова, Владимир Путин, Сергей Кириенко
16:23 16.01.2023
 
ЦИК разработает меры по улучшению общественного контроля на выборах

Памфилова: меры по улучшения общественного контроля могут применить на выборах президента

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПроцедура голосования
Процедура голосования - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Процедура голосования
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России подготовит свои предложения по совершенствованию института общественного наблюдения, которые могут применить уже в ближайший единый день голосования и на выборах президента в 2024 году, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
Ранее президент России Владимир Путин поручил до 1 июля рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе. Ответственными за исполнение назначены первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, председатель ЦИК России Элла Памфилова и уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова.
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"В этом направлении, определенно, есть точки роста и в части формирования устойчивого сообщества общественных наблюдателей, и в части повышения их профессиональной квалификации. Поэтому, безусловно, Центризбирком подготовит свои предложения, которые могут быть применены уже в ближайшую кампанию и на предстоящих выборах президента России", - говорит Памфилова, слова которой передают в Telegram-канале ЦИК РФ.
Она отметила, что Центризбирком был одним из инициаторов создания института общественного наблюдения еще в 2017 году.
"Общественные наблюдатели за последние годы значительно усилили независимый контроль на выборах, "встряхнули" работу избирательных комиссий, сделали процесс голосования более открытым и прозрачным", - подчеркивает Памфилова.
Осенью 2023 года в единый день голосования пройдут региональные выборы, в которые планируется более 4 тысяч избирательных кампаний. Выборы президента в России запланированы весной 2024 года.
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