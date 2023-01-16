https://ria.ru/20230116/moshennichestvo-1845268237.html
В Арзамасе бывшего замначальника полиции заподозрили в мошенничестве
В Арзамасе бывшего замначальника полиции заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 16.01.2023
В Арзамасе бывшего замначальника полиции заподозрили в мошенничестве
Бывший заместитель начальника полиции по оперативной работе ОМВД России по Арзамасскому району задержан по подозрению в мошенничестве на 10 миллионов рублей,... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T17:44
2023-01-16T17:44
2023-01-16T17:47
происшествия
россия
арзамасский район
арзамас
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Бывший заместитель начальника полиции по оперативной работе ОМВД России по Арзамасскому району задержан по подозрению в мошенничестве на 10 миллионов рублей, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области. По версии следствия, в июне 2022 года подозреваемый с соучастниками незаконно изъял у собственника линию по упаковке табачных изделий стоимостью не менее 10 миллионов рублей в деревне Новая Слобода Арзамасского района. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере). "Подозреваемый задержан. Вину по предъявленному обвинению он не признал, заключен под стражу. В настоящее время следователи СК проводят комплекс следственных действий, в том числе направленных на установление лиц, причастных к соучастию в совершении преступления", - говорится в сообщении СУ СК.
https://ria.ru/20230113/arest-1844740440.html
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происшествия, россия, арзамасский район, арзамас, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Арзамасский район, Арзамас, Следственный комитет России (СК РФ)
17:44 16.01.2023 (обновлено: 17:47 16.01.2023)
В Арзамасе бывшего замначальника полиции заподозрили в мошенничестве
В Арзамасе экс-замначальника полиции обвинили в мошенничестве на десять миллионов рублей