https://ria.ru/20230116/moshennichestvo-1845268237.html

В Арзамасе бывшего замначальника полиции заподозрили в мошенничестве

В Арзамасе бывшего замначальника полиции заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 16.01.2023

В Арзамасе бывшего замначальника полиции заподозрили в мошенничестве

Бывший заместитель начальника полиции по оперативной работе ОМВД России по Арзамасскому району задержан по подозрению в мошенничестве на 10 миллионов рублей,... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T17:44

2023-01-16T17:44

2023-01-16T17:47

происшествия

россия

арзамасский район

арзамас

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Бывший заместитель начальника полиции по оперативной работе ОМВД России по Арзамасскому району задержан по подозрению в мошенничестве на 10 миллионов рублей, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области. По версии следствия, в июне 2022 года подозреваемый с соучастниками незаконно изъял у собственника линию по упаковке табачных изделий стоимостью не менее 10 миллионов рублей в деревне Новая Слобода Арзамасского района. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере). "Подозреваемый задержан. Вину по предъявленному обвинению он не признал, заключен под стражу. В настоящее время следователи СК проводят комплекс следственных действий, в том числе направленных на установление лиц, причастных к соучастию в совершении преступления", - говорится в сообщении СУ СК.

https://ria.ru/20230113/arest-1844740440.html

россия

арзамасский район

арзамас

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происшествия, россия, арзамасский район, арзамас, следственный комитет россии (ск рф)