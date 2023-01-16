https://ria.ru/20230116/mikhalkov-1845245128.html

Николай Бурляев рассказал об улучшении состояния Никиты Михалкова

Николай Бурляев рассказал об улучшении состояния Никиты Михалкова - РИА Новости, 16.01.2023

Николай Бурляев рассказал об улучшении состояния Никиты Михалкова

Николай Бурляев поделился подробностями о здоровье госпитализированного Никиты Михалкова, сообщает "360". РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T16:41

2023-01-16T16:41

2023-01-16T16:41

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Николай Бурляев поделился подробностями о здоровье госпитализированного Никиты Михалкова, сообщает "360".Михалкова госпитализировали с гриппом 5 января. 10 января, он сам написал в Telegram, что проходит обследование и получает лечение.Никита Сергеевич родился 21 октября 1945 года в Москве. Он снял такие фильмы, как "Утомленные солнцем", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Сибирский цирюльник". Возглавляет Союз кинематографистов России и Московский международный кинофестиваль.

https://ria.ru/20230116/mikhalkov-1845129547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, николай бурляев, никита михалков, знаменитости, звезды