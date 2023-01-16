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Николай Бурляев рассказал об улучшении состояния Никиты Михалкова - РИА Новости, 16.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230116/mikhalkov-1845245128.html
Николай Бурляев рассказал об улучшении состояния Никиты Михалкова
Николай Бурляев рассказал об улучшении состояния Никиты Михалкова - РИА Новости, 16.01.2023
Николай Бурляев рассказал об улучшении состояния Никиты Михалкова
Николай Бурляев поделился подробностями о здоровье госпитализированного Никиты Михалкова, сообщает "360". РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T16:41
2023-01-16T16:41
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Николай Бурляев поделился подробностями о здоровье госпитализированного Никиты Михалкова, сообщает "360".Михалкова госпитализировали с гриппом 5 января. 10 января, он сам написал в Telegram, что проходит обследование и получает лечение.Никита Сергеевич родился 21 октября 1945 года в Москве. Он снял такие фильмы, как "Утомленные солнцем", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Сибирский цирюльник". Возглавляет Союз кинематографистов России и Московский международный кинофестиваль.
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новости культуры, николай бурляев, никита михалков, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Николай Бурляев, Никита Михалков, Знаменитости, звезды
16:41 16.01.2023
 
Николай Бурляев рассказал об улучшении состояния Никиты Михалкова

Бурляев: Михалков работает в палате над своими проектами

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкРежиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков на торжественной церемонии вручения кинопремии "Золотой орел", учрежденной Национальной Киноакадемией
Режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков на торжественной церемонии вручения кинопремии Золотой орел, учрежденной Национальной Киноакадемией - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Николай Бурляев поделился подробностями о здоровье госпитализированного Никиты Михалкова, сообщает "360".
"Мы говорили по телефону, все нормально, он в рабочем состоянии, все приходит в норму. У него прекрасный аппетит, нет температуры. Никита Сергеевич работает в палате, читает сценарии и занимается своими проектами, все идет штатно. Его состояние улучшилось", — говорит Бурляев.
Михалкова госпитализировали с гриппом 5 января. 10 января, он сам написал в Telegram, что проходит обследование и получает лечение.
Никита Сергеевич родился 21 октября 1945 года в Москве. Он снял такие фильмы, как "Утомленные солнцем", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Сибирский цирюльник". Возглавляет Союз кинематографистов России и Московский международный кинофестиваль.
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