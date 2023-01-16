Николай Бурляев рассказал об улучшении состояния Никиты Михалкова
Бурляев: Михалков работает в палате над своими проектами
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкРежиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков на торжественной церемонии вручения кинопремии "Золотой орел", учрежденной Национальной Киноакадемией
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Николай Бурляев поделился подробностями о здоровье госпитализированного Никиты Михалкова, сообщает "360".
"Мы говорили по телефону, все нормально, он в рабочем состоянии, все приходит в норму. У него прекрасный аппетит, нет температуры. Никита Сергеевич работает в палате, читает сценарии и занимается своими проектами, все идет штатно. Его состояние улучшилось", — говорит Бурляев.
Михалкова госпитализировали с гриппом 5 января. 10 января, он сам написал в Telegram, что проходит обследование и получает лечение.
Никита Сергеевич родился 21 октября 1945 года в Москве. Он снял такие фильмы, как "Утомленные солнцем", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Сибирский цирюльник". Возглавляет Союз кинематографистов России и Московский международный кинофестиваль.