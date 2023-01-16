https://ria.ru/20230116/makroekonomika-1845270649.html
Китай и США усилят координацию в сфере макроэкономической политики
Китай и США усилят координацию в сфере макроэкономической политики - РИА Новости, 16.01.2023
Китай и США усилят координацию в сфере макроэкономической политики
Министерство коммерции КНР подтвердило, что министр финансов США Джанет Йеллен и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ встретятся в Швейцарии, отметив, что встреча... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T17:49
2023-01-16T17:49
2023-01-16T17:49
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ПЕКИН, 16 янв – РИА Новости. Министерство коммерции КНР подтвердило, что министр финансов США Джанет Йеллен и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ встретятся в Швейцарии, отметив, что встреча будет нацелена на усиление координации в сфере макроэкономической политики. Ранее интернет-портал Axios со ссылкой на чиновника из министерства финансов США сообщал, что Йеллен в среду проведет в Швейцарии встречу с Лю Хэ для обсуждения ситуации в мировой экономике. "Китайская и американская торгово-экономические делегации поддерживают хороший уровень коммуникаций. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр финансов США Джанет Йеллен 18 января проведут встречу в швейцарском Цюрихе в целях реализации консенсуса, достигнутого главами двух стран на острове Бали, а также чтобы усилить координацию в сфере макроэкономической и финансовой политики", - говорится в сообщении минкоммерции. Очередное заседание ВЭФ пройдет в швейцарском Давосе 16-20 января. Тема встречи – "Сотрудничество в условиях раздробленного мира". Программа форума посвящена сотрудничеству государственного и частного секторов для решения наиболее острых мировых проблем, она также призывает мировых лидеров к совместной работе над вопросами энергетики, климата и торговли.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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цены на нефть, джанет йеллен, китай, сша, швейцария
Цены на нефть, Джанет Йеллен, Китай, США, Швейцария
Китай и США усилят координацию в сфере макроэкономической политики
Минкоммерции Китая: Пекин и Вашингтон усилят координацию в макроэкономической политике
ПЕКИН, 16 янв – РИА Новости. Министерство коммерции КНР подтвердило, что министр финансов США Джанет Йеллен и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ встретятся в Швейцарии, отметив, что встреча будет нацелена на усиление координации в сфере макроэкономической политики.
Ранее интернет-портал Axios со ссылкой на чиновника из министерства финансов США сообщал, что Йеллен в среду проведет в Швейцарии встречу с Лю Хэ для обсуждения ситуации в мировой экономике.
"Китайская и американская торгово-экономические делегации поддерживают хороший уровень коммуникаций. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр финансов США Джанет Йеллен 18 января проведут встречу в швейцарском Цюрихе
в целях реализации консенсуса, достигнутого главами двух стран на острове Бали
, а также чтобы усилить координацию в сфере макроэкономической и финансовой политики", - говорится в сообщении минкоммерции.
Очередное заседание ВЭФ пройдет в швейцарском Давосе 16-20 января. Тема встречи – "Сотрудничество в условиях раздробленного мира". Программа форума посвящена сотрудничеству государственного и частного секторов для решения наиболее острых мировых проблем, она также призывает мировых лидеров к совместной работе над вопросами энергетики, климата и торговли.