Ледяное искусство: как прошел "Зимний вернисаж" к 300-летию Перми

В Перми завершился конкурс ледовых скульптур к 300-летию города
В этом году участникам турнира нужно было создать из снега и льда фигуры, ассоциирующиеся у них с Пермью. Это могли быть известные личности, достижения столицы Прикамья или яркие моменты из ее истории. На работу дали меньше недели.
В этом году участникам турнира нужно было создать из снега и льда фигуры, ассоциирующиеся у них с Пермью. Это могли быть известные личности, достижения столицы Прикамья или яркие моменты из ее истории. На работу дали меньше недели.
При создании шедевра нужно было уложиться максимум в 35 блоков льда.
Побороться за награду приехали победители и призеры "Зимнего вернисажа" прошлых лет (конкурс проходит с 2011 года) не только из России, но и из Белоруссии.
При создании шедевра нужно было уложиться максимум в 35 блоков льда.
Побороться за награду приехали победители и призеры "Зимнего вернисажа" прошлых лет (конкурс проходит с 2011 года) не только из России, но и из Белоруссии.
Несмотря на то что тема была общая для всех, авторы воплотили ее совершенно по-разному. В итоге они подготовили восемь композиций — по количеству команд. "Далекая земля", Космический корабль "Восход-2", книга "Мудрость времен" — вот лишь несколько ассоциаций, которые вызвала Пермь у участников.
Несмотря на то что тема была общая для всех, авторы воплотили ее совершенно по-разному. В итоге они подготовили восемь композиций — по количеству команд. "Далекая земля", Космический корабль "Восход-2", книга "Мудрость времен" — вот лишь несколько ассоциаций, которые вызвала Пермь у участников.
Победила работа "300 П" мастеров из Рязани Юрия и Владимира Мистрюковых. Они вырезали изо льда множество букв "П", отсылающих к названию города.
Победила работа "300 П" мастеров из Рязани Юрия и Владимира Мистрюковых. Они вырезали изо льда множество букв "П", отсылающих к названию города.
Главный приз — хрустальный кубок — победителям вручил мэр Перми Алексей Демкин.
Главный приз — хрустальный кубок — победителям вручил мэр Перми Алексей Демкин.
Специальными призами жюри отметило работы "Город на Каме" Матвея Ваваева и Кирилла Баталова, "Грезы города" Андрея Кошелева и Андрея Молокова, а также "Стоп-кадр" Анатолия и Василия Аргуновых.
Специальными призами жюри отметило работы "Город на Каме" Матвея Ваваева и Кирилла Баталова, "Грезы города" Андрея Кошелева и Андрея Молокова, а также "Стоп-кадр" Анатолия и Василия Аргуновых.
Сразу после подведения итогов конкурса выставку работ скульпторов открыли для всех желающих. Ищите ее на эспланаде рядом с монументом "Героям фронта и тыла".
Сразу после подведения итогов конкурса выставку работ скульпторов открыли для всех желающих. Ищите ее на эспланаде рядом с монументом "Героям фронта и тыла".
Посетить экспозицию можно до весны.
Кстати, на конец января — февраль у авиакомпаний есть много выгодных предложений по перелетам из Москвы в Пермь. Цены на билеты начинаются от 1500 рублей с человека в одну сторону.
Посетить экспозицию можно до весны.
Кстати, на конец января — февраль у авиакомпаний есть много выгодных предложений по перелетам из Москвы в Пермь. Цены на билеты начинаются от 1500 рублей с человека в одну сторону.