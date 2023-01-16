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Ледяное искусство: как прошел "Зимний вернисаж" к 300-летию Перми - РИА Новости, 16.01.2023
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Ледяное искусство: как прошел "Зимний вернисаж" к 300-летию Перми
Ледяное искусство: как прошел "Зимний вернисаж" к 300-летию Перми - РИА Новости, 16.01.2023
Ледяное искусство: как прошел "Зимний вернисаж" к 300-летию Перми
На выходных в Перми завершился Кубок России по снежной и ледовой скульптуре "Зимний вернисаж", приуроченный к 300-летию города. О том, чем удивили участники... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T16:29
2023-01-16T16:53
фото
туризм
пермь
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. На выходных в Перми завершился Кубок России по снежной и ледовой скульптуре "Зимний вернисаж", приуроченный к 300-летию города. О том, чем удивили участники членов жюри и какая работа получила главный приз, — в фотоленте РИА Новости.
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16:29 16.01.2023 (обновлено: 16:53 16.01.2023)
 
Ледяное искусство: как прошел "Зимний вернисаж" к 300-летию Перми

В Перми завершился конкурс ледовых скульптур к 300-летию города

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. На выходных в Перми завершился Кубок России по снежной и ледовой скульптуре "Зимний вернисаж", приуроченный к 300-летию города. О том, чем удивили участники членов жюри и какая работа получила главный приз, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Андрей Никонов / Перейти в медиабанк

В этом году участникам турнира нужно было создать из снега и льда фигуры, ассоциирующиеся у них с Пермью. Это могли быть известные личности, достижения столицы Прикамья или яркие моменты из ее истории. На работу дали меньше недели.

Участник во время финала всероссийского турнира по снежным и ледовым скульптурам на Кубок Чемпионов Зимний вернисаж, посвященного 300-летию города, на территории городской эспланады Перми
1 из 8

В этом году участникам турнира нужно было создать из снега и льда фигуры, ассоциирующиеся у них с Пермью. Это могли быть известные личности, достижения столицы Прикамья или яркие моменты из ее истории. На работу дали меньше недели.

© РИА Новости / Андрей Никонов
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© РИА Новости / Андрей Никонов / Перейти в медиабанк

При создании шедевра нужно было уложиться максимум в 35 блоков льда.

Побороться за награду приехали победители и призеры "Зимнего вернисажа" прошлых лет (конкурс проходит с 2011 года) не только из России, но и из Белоруссии.

Участники во время финала всероссийского турнира по снежным и ледовым скульптурам на Кубок Чемпионов Зимний вернисаж, посвященного 300-летию города, на территории городской эспланады Перми
2 из 8

При создании шедевра нужно было уложиться максимум в 35 блоков льда.

Побороться за награду приехали победители и призеры "Зимнего вернисажа" прошлых лет (конкурс проходит с 2011 года) не только из России, но и из Белоруссии.

© РИА Новости / Андрей Никонов
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© РИА Новости / Андрей Никонов / Перейти в медиабанк

Несмотря на то что тема была общая для всех, авторы воплотили ее совершенно по-разному. В итоге они подготовили восемь композиций — по количеству команд. "Далекая земля", Космический корабль "Восход-2", книга "Мудрость времен" — вот лишь несколько ассоциаций, которые вызвала Пермь у участников.

Работа Далекая земля во время финала всероссийского турнира по снежным и ледовым скульптурам на Кубок Чемпионов Зимний вернисаж, посвященного 300-летию Перми
3 из 8

Несмотря на то что тема была общая для всех, авторы воплотили ее совершенно по-разному. В итоге они подготовили восемь композиций — по количеству команд. "Далекая земля", Космический корабль "Восход-2", книга "Мудрость времен" — вот лишь несколько ассоциаций, которые вызвала Пермь у участников.

© РИА Новости / Андрей Никонов
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© РИА Новости / Андрей Никонов / Перейти в медиабанк

Победила работа "300 П" мастеров из Рязани Юрия и Владимира Мистрюковых. Они вырезали изо льда множество букв "П", отсылающих к названию города.

Работа - победитель 300 П во время финала всероссийского турнира по снежным и ледовым скульптурам на Кубок Чемпионов Зимний вернисаж, посвященного 300-летию города, на территории городской эспланады Перми
4 из 8

Победила работа "300 П" мастеров из Рязани Юрия и Владимира Мистрюковых. Они вырезали изо льда множество букв "П", отсылающих к названию города.

© РИА Новости / Андрей Никонов
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© РИА Новости / Андрей Никонов / Перейти в медиабанк

Главный приз — хрустальный кубок — победителям вручил мэр Перми Алексей Демкин.

Мэр Перми Алексей Демкин на церемонии награждения художников Юрия и Владимира Мистрюковых из Рязани за ледовую скульптуру 300 П, победивших в финале всероссийского турнира по снежным и ледовым скульптурам на Кубок Чемпионов Зимний вернисаж
5 из 8

Главный приз — хрустальный кубок — победителям вручил мэр Перми Алексей Демкин.

© РИА Новости / Андрей Никонов
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© РИА Новости / Андрей Никонов / Перейти в медиабанк

Специальными призами жюри отметило работы "Город на Каме" Матвея Ваваева и Кирилла Баталова, "Грезы города" Андрея Кошелева и Андрея Молокова, а также "Стоп-кадр" Анатолия и Василия Аргуновых.

Участник во время финала всероссийского турнира по снежным и ледовым скульптурам на Кубок Чемпионов Зимний вернисаж, посвященного 300-летию города, на территории городской эспланады Перми
6 из 8

Специальными призами жюри отметило работы "Город на Каме" Матвея Ваваева и Кирилла Баталова, "Грезы города" Андрея Кошелева и Андрея Молокова, а также "Стоп-кадр" Анатолия и Василия Аргуновых.

© РИА Новости / Андрей Никонов
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© РИА Новости / Андрей Никонов / Перейти в медиабанк

Сразу после подведения итогов конкурса выставку работ скульпторов открыли для всех желающих. Ищите ее на эспланаде рядом с монументом "Героям фронта и тыла".

Участники во время финала всероссийского турнира по снежным и ледовым скульптурам на Кубок Чемпионов Зимний вернисаж, посвященного 300-летию города, на территории городской эспланады Перми
7 из 8

Сразу после подведения итогов конкурса выставку работ скульпторов открыли для всех желающих. Ищите ее на эспланаде рядом с монументом "Героям фронта и тыла".

© РИА Новости / Андрей Никонов
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© РИА Новости / Андрей Никонов / Перейти в медиабанк

Посетить экспозицию можно до весны.

Кстати, на конец января — февраль у авиакомпаний есть много выгодных предложений по перелетам из Москвы в Пермь. Цены на билеты начинаются от 1500 рублей с человека в одну сторону.

Участники во время финала всероссийского турнира по снежным и ледовым скульптурам на Кубок Чемпионов Зимний вернисаж, посвященного 300-летию города, на территории городской эспланады Перми
8 из 8

Посетить экспозицию можно до весны.

Кстати, на конец января — февраль у авиакомпаний есть много выгодных предложений по перелетам из Москвы в Пермь. Цены на билеты начинаются от 1500 рублей с человека в одну сторону.

© РИА Новости / Андрей Никонов
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