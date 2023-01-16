https://ria.ru/20230116/ledovye-1845173970.html

Ледяное искусство: как прошел "Зимний вернисаж" к 300-летию Перми

Ледяное искусство: как прошел "Зимний вернисаж" к 300-летию Перми - РИА Новости, 16.01.2023

Ледяное искусство: как прошел "Зимний вернисаж" к 300-летию Перми

На выходных в Перми завершился Кубок России по снежной и ледовой скульптуре "Зимний вернисаж", приуроченный к 300-летию города. О том, чем удивили участники... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T16:29

2023-01-16T16:29

2023-01-16T16:53

фото

туризм

пермь

отдых в россии

туризм

куда можно лететь

что посмотреть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845175028_0:146:3098:1889_1920x0_80_0_0_ad1b3c8c369caa78b202d82db503f6ec.jpg

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. На выходных в Перми завершился Кубок России по снежной и ледовой скульптуре "Зимний вернисаж", приуроченный к 300-летию города. О том, чем удивили участники членов жюри и какая работа получила главный приз, — в фотоленте РИА Новости.

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

фото, фото, пермь, отдых в россии, туризм, куда можно лететь, что посмотреть , фото - туризм, впечатления - туризм, новости - туризм