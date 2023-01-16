https://ria.ru/20230116/kotovskiy-1845276359.html

В Одесской области облили краской мавзолей Котовского

В Одесской области облили краской мавзолей Котовского - РИА Новости, 16.01.2023

В Одесской области облили краской мавзолей Котовского

Мавзолей революционера и полководца времен гражданской войны Григория Котовского, расположенный в городе Подольске Одесской области на юге Украины, облили... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T18:09

2023-01-16T18:09

2023-01-16T18:11

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Мавзолей революционера и полководца времен гражданской войны Григория Котовского, расположенный в городе Подольске Одесской области на юге Украины, облили красной краской, заявили в понедельник в проекте "Декоммунизация. Украина". "Сегодня мавзолей Котовского ...облили красной краской в городе Подольск в Одессе. Несколько лет назад этот мавзолей финансировали за бюджетные средства", - говорится в сообщении проекта на странице в социальной сети.Ранее Подольск Одесской области назывался Котовск. В 2016 году город переименовали по закону о декоммунизации. Мавзолей Котовского — памятник-усыпальница в Подольске установлен в 1925 году, разрушен в 1941 году. Восстановлен в 1965 году в уменьшенном виде по проекту одесского архитектора Проценко и представляет собой стелу со склепом. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20221112/memorial-1831058370.html

https://ria.ru/20221125/ukraina-1834075817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, одесская область, ситуация в днр и лнр