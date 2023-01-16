18:09 16.01.2023 (обновлено: 18:11 16.01.2023)
В Одесской области облили краской мавзолей Котовского
В Одесской области облили красной краской мавзолей революционера Котовского
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Мавзолей революционера и полководца времен гражданской войны Григория Котовского, расположенный в городе Подольске Одесской области на юге Украины, облили красной краской, заявили в понедельник в проекте "Декоммунизация. Украина".
"Сегодня мавзолей Котовского ...облили красной краской в городе Подольск в Одессе. Несколько лет назад этот мавзолей финансировали за бюджетные средства", - говорится в сообщении проекта на странице в социальной сети.
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Ранее Подольск Одесской области назывался Котовск. В 2016 году город переименовали по закону о декоммунизации.
Мавзолей Котовского — памятник-усыпальница в Подольске установлен в 1925 году, разрушен в 1941 году. Восстановлен в 1965 году в уменьшенном виде по проекту одесского архитектора Проценко и представляет собой стелу со склепом.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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