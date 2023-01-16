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Боязнь глубины. "Страхи/Детские травмы"

Боязнь глубины. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 16.01.2023

Боязнь глубины. "Страхи/Детские травмы"

Героине Юлии было 7 лет, когда она провалилась в яму с мутной водой. Девочка самостоятельно выбралась, но сильно испугалась. Она рассказала маме о произошедшем, но та не поверила. С тех пор Юлию преследует страх воды: героиня не отплывает далеко от берега, избегает глубины. Как избавиться от развившейся тревоги и стоит ли винить родителей?

2023-01-16T12:00

2023-01-16T12:00

2023-01-16T12:00

страхи

наталья лосева

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Боязнь глубины. "Страхи/Детские травмы" Героине Юлии было 7 лет, когда она провалилась в яму с мутной водой. Девочка самостоятельно выбралась, но сильно испугалась. Она рассказала маме о произошедшем, но та не поверила. С тех пор Юлию преследует страх воды: героиня не отплывает далеко от берега, избегает глубины. Как избавиться от развившейся тревоги и стоит ли винить родителей? audio/mpeg

Боязнь глубины. "Страхи/Детские травмы" Героине Юлии было 7 лет, когда она провалилась в яму с мутной водой. Девочка самостоятельно выбралась, но сильно испугалась. Она рассказала маме о произошедшем, но та не поверила. С тех пор Юлию преследует страх воды: героиня не отплывает далеко от берега, избегает глубины. Как избавиться от развившейся тревоги и стоит ли винить родителей? audio/mpeg

Историю героини Юлии разбирают главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов и ведущая подкаста Наталья Лосева.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья лосева, аудио