https://ria.ru/20230116/gaz-1845128567.html

Цены на газ в Европе опустились ниже 700 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе опустились ниже 700 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 16.01.2023

Цены на газ в Европе опустились ниже 700 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе в первый торговый день недели падают на 9%, находясь у 660 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T11:45

2023-01-16T11:45

2023-01-16T11:45

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в первый торговый день недели падают на 9%, находясь у 660 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 728,6 доллара (+0,2%). Но по состоянию на 11.22 мск газовые фьючерсы торгуются уже по 660 долларов (–9,2%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня, понедельника, — 727,1 доллара за тысячу кубометров. Биржевые цены на газ в Европе в последний раз опускались ниже 700 долларов за тысячу кубометров 5 января, впервые почти за 16 месяцев — с 10 сентября 2021 года. Эксперты отмечали, что снижение газовых котировок на европейской бирже связано с потеплением и увеличением выработки энергии из ветра. Но несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года. Цены на газ в Европе ощутимо выросли ещё весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью — уже 1000 долларов. Зимой 2022 года цены перешагнули порог в две тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20230116/gaz-1845074724.html

https://ria.ru/20230116/otkaz-1845068817.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, природный газ, цены, экономика, европа