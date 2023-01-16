https://ria.ru/20230116/elektroenergiya-1845110966.html

В России выросло потребление электроэнергии

В России выросло потребление электроэнергии - РИА Новости, 16.01.2023

В России выросло потребление электроэнергии

Потребление электроэнергии в России в 2022 году увеличилось на 1,5%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T10:58

2023-01-16T10:58

2023-01-16T11:26

экономика

александр новак

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Потребление электроэнергии в России в 2022 году увеличилось на 1,5%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Рост потребления электроэнергии составил 1,5%. Основной прирост потребления зафиксирован в перекачке и добыче нефти, в перевозках железной дорогой, в алюминиевой промышленности", - сказал Новак, комментируя показатели 2022 года в ходе совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами. Новак также заявил, что производство электроэнергии за 2022 год выросло на 0,7%. При этом он отметил, что производство из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) выросло на 38%.По итогам 2022 года, по слова Новака, суммарная установленная мощность электростанций в России составила 253,5 ГВт, при этом доля низкоуглеродных источников энергии выросла до 34,2%. Вице-премьер подчеркнул, что было введено 1,6 тысячи МВт новых мощностей, более четверти из которых составили ВИЭ.По данным Минэнерго РФ, электропотребление в России в 2021 году выросло на 5,4% - до 1,107 триллиона кВт.ч, выработка - более чем на 6%, до 1,131 триллиона кВт.ч.

https://ria.ru/20230116/neft-1845108203.html

https://ria.ru/20230112/syurpriz-1844280069.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, александр новак, россия, михаил мишустин