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В России выросло потребление электроэнергии - РИА Новости, 16.01.2023
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В России выросло потребление электроэнергии
В России выросло потребление электроэнергии - РИА Новости, 16.01.2023
В России выросло потребление электроэнергии
Потребление электроэнергии в России в 2022 году увеличилось на 1,5%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T10:58
2023-01-16T11:26
экономика
александр новак
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Потребление электроэнергии в России в 2022 году увеличилось на 1,5%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Рост потребления электроэнергии составил 1,5%. Основной прирост потребления зафиксирован в перекачке и добыче нефти, в перевозках железной дорогой, в алюминиевой промышленности", - сказал Новак, комментируя показатели 2022 года в ходе совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами. Новак также заявил, что производство электроэнергии за 2022 год выросло на 0,7%. При этом он отметил, что производство из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) выросло на 38%.По итогам 2022 года, по слова Новака, суммарная установленная мощность электростанций в России составила 253,5 ГВт, при этом доля низкоуглеродных источников энергии выросла до 34,2%. Вице-премьер подчеркнул, что было введено 1,6 тысячи МВт новых мощностей, более четверти из которых составили ВИЭ.По данным Минэнерго РФ, электропотребление в России в 2021 году выросло на 5,4% - до 1,107 триллиона кВт.ч, выработка - более чем на 6%, до 1,131 триллиона кВт.ч.
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экономика, александр новак, россия, михаил мишустин
Экономика, Александр Новак, Россия, Михаил Мишустин
10:58 16.01.2023 (обновлено: 11:26 16.01.2023)
 
В России выросло потребление электроэнергии

Новак: рост потребления электроэнергии в России в 2022 году составил полтора процента

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкЛЭП и электроподстанция
ЛЭП и электроподстанция - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Потребление электроэнергии в России в 2022 году увеличилось на 1,5%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Рост потребления электроэнергии составил 1,5%. Основной прирост потребления зафиксирован в перекачке и добыче нефти, в перевозках железной дорогой, в алюминиевой промышленности", - сказал Новак, комментируя показатели 2022 года в ходе совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.
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В России по итогам 2022 года выросли добыча и экспорт нефти
Новак также заявил, что производство электроэнергии за 2022 год выросло на 0,7%. При этом он отметил, что производство из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) выросло на 38%.
По итогам 2022 года, по слова Новака, суммарная установленная мощность электростанций в России составила 253,5 ГВт, при этом доля низкоуглеродных источников энергии выросла до 34,2%. Вице-премьер подчеркнул, что было введено 1,6 тысячи МВт новых мощностей, более четверти из которых составили ВИЭ.
По данным Минэнерго РФ, электропотребление в России в 2021 году выросло на 5,4% - до 1,107 триллиона кВт.ч, выработка - более чем на 6%, до 1,131 триллиона кВт.ч.
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