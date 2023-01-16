https://ria.ru/20230116/elektroenergiya-1845110966.html
В России выросло потребление электроэнергии
В России выросло потребление электроэнергии - РИА Новости, 16.01.2023
В России выросло потребление электроэнергии
Потребление электроэнергии в России в 2022 году увеличилось на 1,5%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T10:58
2023-01-16T10:58
2023-01-16T11:26
экономика
александр новак
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Потребление электроэнергии в России в 2022 году увеличилось на 1,5%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Рост потребления электроэнергии составил 1,5%. Основной прирост потребления зафиксирован в перекачке и добыче нефти, в перевозках железной дорогой, в алюминиевой промышленности", - сказал Новак, комментируя показатели 2022 года в ходе совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами. Новак также заявил, что производство электроэнергии за 2022 год выросло на 0,7%. При этом он отметил, что производство из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) выросло на 38%.По итогам 2022 года, по слова Новака, суммарная установленная мощность электростанций в России составила 253,5 ГВт, при этом доля низкоуглеродных источников энергии выросла до 34,2%. Вице-премьер подчеркнул, что было введено 1,6 тысячи МВт новых мощностей, более четверти из которых составили ВИЭ.По данным Минэнерго РФ, электропотребление в России в 2021 году выросло на 5,4% - до 1,107 триллиона кВт.ч, выработка - более чем на 6%, до 1,131 триллиона кВт.ч.
https://ria.ru/20230116/neft-1845108203.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, александр новак, россия, михаил мишустин
Экономика, Александр Новак, Россия, Михаил Мишустин
10:58 16.01.2023 (обновлено: 11:26 16.01.2023)
В России выросло потребление электроэнергии
Новак: рост потребления электроэнергии в России в 2022 году составил полтора процента
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости.
Потребление электроэнергии в России в 2022 году увеличилось на 1,5%, сообщил
вице-премьер РФ Александр Новак.
"Рост потребления электроэнергии составил 1,5%. Основной прирост потребления зафиксирован в перекачке и добыче нефти, в перевозках железной дорогой, в алюминиевой промышленности", - сказал Новак, комментируя показатели 2022 года в ходе совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Новак также заявил, что производство электроэнергии за 2022 год выросло на 0,7%. При этом он отметил, что производство из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) выросло на 38%.
По итогам 2022 года, по слова Новака, суммарная установленная мощность электростанций в России составила 253,5 ГВт, при этом доля низкоуглеродных источников энергии выросла до 34,2%. Вице-премьер подчеркнул, что было введено 1,6 тысячи МВт новых мощностей, более четверти из которых составили ВИЭ.
По данным Минэнерго РФ, электропотребление в России в 2021 году выросло на 5,4% - до 1,107 триллиона кВт.ч, выработка - более чем на 6%, до 1,131 триллиона кВт.ч.