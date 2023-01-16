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Дегтярев призвал усилить работу в аномальные морозы в Хабаровском крае
Дегтярев призвал усилить работу в аномальные морозы в Хабаровском крае - РИА Новости, 16.01.2023
Дегтярев призвал усилить работу в аномальные морозы в Хабаровском крае
Все службы Хабаровского края призваны усилить работу в наступившие аномальные морозы в Хабаровском крае, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T06:46
2023-01-16T06:46
2023-01-16T06:46
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ХАБАРОВСК, 16 янв - РИА Новости. Все службы Хабаровского края призваны усилить работу в наступившие аномальные морозы в Хабаровском крае, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Ранее в Дальневосточном гидрометцентре предупредили, что в регионе ожидается понижение температур с 14 по 22 января. По расчетам синоптиков, она опустится на 6-11 градусов ниже климатической нормы. "Ночи станут по-настоящему морозными – до минус 38 в южных и центральных районах и до минус 47 градусов в северных. Хочу обратить внимание на понижение ночных и дневных температур и усиление ветра все ответственные службы региона. Прошу в этой связи усилить контроль за работой объектов энергетики как "большой", так и коммунальной, предприятий транспортного обслуживания", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. Оперативные, ремонтные службы должны быть в повышенной готовности на случай возникновения аварийных отключений, сбоев в обслуживании, указал глава региона. Полный список оборудованных купелей появится чуть позже, сообщали краевые власти, когда муниципалитеты окончательно определятся со всеми адресами. Но, как уже сообщила мэрия Хабаровска, в краевом центре согласованы места для купаний на берегу реки Уссури в районе магазина "Раймаг" (улица Минусинская, Красная речка), у строящегося храма Введения во храм Пресвятой Богородицы (улица Покуса, посёлок Горького) и на пруду парка "Северный". Открыты они будут с 10.00 до 17.30 местного времени. А в Комсомольске-на-Амуре купель оборудуют на набережной в районе Речного вокзала.
https://ria.ru/20230112/kitay-1844331631.html
https://ria.ru/20230111/khabarovsk-1844026970.html
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хабаровский край, михаил дегтярев, хабаровск, горький, жкх
Хабаровский край, Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Хабаровск, Горький, ЖКХ
Дегтярев призвал усилить работу в аномальные морозы в Хабаровском крае
Дегтярев призвал все службы усилить работу в аномальные морозы в Хабаровском крае
ХАБАРОВСК, 16 янв - РИА Новости. Все службы Хабаровского края призваны усилить работу в наступившие аномальные морозы в Хабаровском крае, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
Ранее в Дальневосточном гидрометцентре предупредили, что в регионе ожидается понижение температур с 14 по 22 января. По расчетам синоптиков, она опустится на 6-11 градусов ниже климатической нормы.
"Ночи станут по-настоящему морозными – до минус 38 в южных и центральных районах и до минус 47 градусов в северных. Хочу обратить внимание на понижение ночных и дневных температур и усиление ветра все ответственные службы региона. Прошу в этой связи усилить контроль за работой объектов энергетики как "большой", так и коммунальной, предприятий транспортного обслуживания", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
Оперативные, ремонтные службы должны быть в повышенной готовности на случай возникновения аварийных отключений, сбоев в обслуживании, указал глава региона.
"Особое внимание, конечно, к 19 января. В четверг православные отметят Крещение Господне. Жители региона по традиции будут окунаться в купели. В этот день в регионе будет организовано 15 таких мест, из них три в Хабаровске. Спасатели проконтролируют, чтобы празднование прошло безопасно", - заключил Дегтярев.
Полный список оборудованных купелей появится чуть позже, сообщали краевые власти, когда муниципалитеты окончательно определятся со всеми адресами. Но, как уже сообщила мэрия Хабаровска, в краевом центре согласованы места для купаний на берегу реки Уссури в районе магазина "Раймаг" (улица Минусинская, Красная речка), у строящегося храма Введения во храм Пресвятой Богородицы (улица Покуса, посёлок Горького) и на пруду парка "Северный". Открыты они будут с 10.00 до 17.30 местного времени. А в Комсомольске-на-Амуре купель оборудуют на набережной в районе Речного вокзала.