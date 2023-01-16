https://ria.ru/20230116/degtyarev-1845073697.html

Дегтярев призвал усилить работу в аномальные морозы в Хабаровском крае

Дегтярев призвал усилить работу в аномальные морозы в Хабаровском крае - РИА Новости, 16.01.2023

Дегтярев призвал усилить работу в аномальные морозы в Хабаровском крае

Все службы Хабаровского края призваны усилить работу в наступившие аномальные морозы в Хабаровском крае, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T06:46

2023-01-16T06:46

2023-01-16T06:46

хабаровский край

хабаровский край

михаил дегтярев

хабаровск

горький

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ХАБАРОВСК, 16 янв - РИА Новости. Все службы Хабаровского края призваны усилить работу в наступившие аномальные морозы в Хабаровском крае, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Ранее в Дальневосточном гидрометцентре предупредили, что в регионе ожидается понижение температур с 14 по 22 января. По расчетам синоптиков, она опустится на 6-11 градусов ниже климатической нормы. "Ночи станут по-настоящему морозными – до минус 38 в южных и центральных районах и до минус 47 градусов в северных. Хочу обратить внимание на понижение ночных и дневных температур и усиление ветра все ответственные службы региона. Прошу в этой связи усилить контроль за работой объектов энергетики как "большой", так и коммунальной, предприятий транспортного обслуживания", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. Оперативные, ремонтные службы должны быть в повышенной готовности на случай возникновения аварийных отключений, сбоев в обслуживании, указал глава региона. Полный список оборудованных купелей появится чуть позже, сообщали краевые власти, когда муниципалитеты окончательно определятся со всеми адресами. Но, как уже сообщила мэрия Хабаровска, в краевом центре согласованы места для купаний на берегу реки Уссури в районе магазина "Раймаг" (улица Минусинская, Красная речка), у строящегося храма Введения во храм Пресвятой Богородицы (улица Покуса, посёлок Горького) и на пруду парка "Северный". Открыты они будут с 10.00 до 17.30 местного времени. А в Комсомольске-на-Амуре купель оборудуют на набережной в районе Речного вокзала.

https://ria.ru/20230112/kitay-1844331631.html

https://ria.ru/20230111/khabarovsk-1844026970.html

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