https://ria.ru/20230116/bali-1845235924.html
Отдых на Бали станет дешевле
Отдых на Бали станет дешевле - РИА Новости, 16.01.2023
Отдых на Бали станет дешевле
Туроператор "Русский Экспресс" запустит блочную полетную программу на Бали с 29 января, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T17:22
2023-01-16T17:22
2023-01-16T17:22
туризм
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новости - туризм
бали
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Туроператор "Русский Экспресс" запустит блочную полетную программу на Бали с 29 января, сообщает АТОР.Компания уже выкупила блоки мест на рейсах Emirates из Москвы в Денпасар. За счет этого пакетные туры обойдутся на 10-15 процентов дешевле, отмечают в ассоциации.Отдых в трехзвездочном отеле с вылетом в конце января стоит от 114 тысяч рублей с человека за 10 дней, в пятизвездочном — от 135 тысяч.Перевозки будут осуществляться дважды в неделю — по субботам и воскресеньям. По пути запланирована трехчасовая пересадка в Дубае. Пока что полетная программа рассчитана до конца марта 2023 года. Но, если будет спрос, ее продлят.Для въезда на Бали до сих пор требуется сертификат о вакцинации ("Спутник V" подходит) или документ, подтверждающий медотвод. Также необходима страховка с покрытием лечения от COVID-19.
https://ria.ru/20230116/puteshestviya-1844699022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Отдых на Бали станет дешевле
"Русский Экспресс" запускает блочную программу полетов на Бали