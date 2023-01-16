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Отдых на Бали станет дешевле - РИА Новости, 16.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230116/bali-1845235924.html
Отдых на Бали станет дешевле
Отдых на Бали станет дешевле - РИА Новости, 16.01.2023
Отдых на Бали станет дешевле
Туроператор "Русский Экспресс" запустит блочную полетную программу на Бали с 29 января, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T17:22
2023-01-16T17:22
туризм
туризм
новости - туризм
бали
денпасар
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда можно лететь
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Туроператор "Русский Экспресс" запустит блочную полетную программу на Бали с 29 января, сообщает АТОР.Компания уже выкупила блоки мест на рейсах Emirates из Москвы в Денпасар. За счет этого пакетные туры обойдутся на 10-15 процентов дешевле, отмечают в ассоциации.Отдых в трехзвездочном отеле с вылетом в конце января стоит от 114 тысяч рублей с человека за 10 дней, в пятизвездочном — от 135 тысяч.Перевозки будут осуществляться дважды в неделю — по субботам и воскресеньям. По пути запланирована трехчасовая пересадка в Дубае. Пока что полетная программа рассчитана до конца марта 2023 года. Но, если будет спрос, ее продлят.Для въезда на Бали до сих пор требуется сертификат о вакцинации ("Спутник V" подходит) или документ, подтверждающий медотвод. Также необходима страховка с покрытием лечения от COVID-19.
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туризм, новости - туризм, бали, денпасар, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Бали, Денпасар, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь
17:22 16.01.2023
 
Отдых на Бали станет дешевле

"Русский Экспресс" запускает блочную программу полетов на Бали

© РИА Новости / Мария СеливановаХрам Улун Дану на озере Бератан. Бали
Храм Улун Дану на озере Бератан. Бали - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Туроператор "Русский Экспресс" запустит блочную полетную программу на Бали с 29 января, сообщает АТОР.
Компания уже выкупила блоки мест на рейсах Emirates из Москвы в Денпасар. За счет этого пакетные туры обойдутся на 10-15 процентов дешевле, отмечают в ассоциации.
Отдых в трехзвездочном отеле с вылетом в конце января стоит от 114 тысяч рублей с человека за 10 дней, в пятизвездочном — от 135 тысяч.
Перевозки будут осуществляться дважды в неделю — по субботам и воскресеньям. По пути запланирована трехчасовая пересадка в Дубае. Пока что полетная программа рассчитана до конца марта 2023 года. Но, если будет спрос, ее продлят.
Для въезда на Бали до сих пор требуется сертификат о вакцинации ("Спутник V" подходит) или документ, подтверждающий медотвод. Также необходима страховка с покрытием лечения от COVID-19.
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