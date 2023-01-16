https://ria.ru/20230116/bali-1845235924.html

Отдых на Бали станет дешевле

Отдых на Бали станет дешевле - РИА Новости, 16.01.2023

Отдых на Бали станет дешевле

Туроператор "Русский Экспресс" запустит блочную полетную программу на Бали с 29 января, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T17:22

2023-01-16T17:22

2023-01-16T17:22

туризм

туризм

новости - туризм

бали

денпасар

ассоциация туроператоров россии (атор)

куда можно лететь

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Туроператор "Русский Экспресс" запустит блочную полетную программу на Бали с 29 января, сообщает АТОР.Компания уже выкупила блоки мест на рейсах Emirates из Москвы в Денпасар. За счет этого пакетные туры обойдутся на 10-15 процентов дешевле, отмечают в ассоциации.Отдых в трехзвездочном отеле с вылетом в конце января стоит от 114 тысяч рублей с человека за 10 дней, в пятизвездочном — от 135 тысяч.Перевозки будут осуществляться дважды в неделю — по субботам и воскресеньям. По пути запланирована трехчасовая пересадка в Дубае. Пока что полетная программа рассчитана до конца марта 2023 года. Но, если будет спрос, ее продлят.Для въезда на Бали до сих пор требуется сертификат о вакцинации ("Спутник V" подходит) или документ, подтверждающий медотвод. Также необходима страховка с покрытием лечения от COVID-19.

https://ria.ru/20230116/puteshestviya-1844699022.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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