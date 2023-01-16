https://ria.ru/20230116/artemovsk-1845289805.html

Украинский министр пообещал военным в Артемовске терминалы связи Starlink

Украинский министр пообещал военным в Артемовске терминалы связи Starlink - РИА Новости, 16.01.2023

Украинский министр пообещал военным в Артемовске терминалы связи Starlink

Несколько десятков терминалов спутниковой связи Starlink и более 80 беспилотников будут переданы украинским военным в Артемовске (украинское название Бахмут),... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T18:59

2023-01-16T18:59

2023-01-16T18:59

специальная военная операция на украине

в мире

михаил федоров

артемовск

украина

донецкая народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844803624_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_87639e54a0c8b7943eb7363c545bc4df.jpg

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Несколько десятков терминалов спутниковой связи Starlink и более 80 беспилотников будут переданы украинским военным в Артемовске (украинское название Бахмут), заявил в понедельник вице-премьер-министр Украины – министр цифровой информации Михаил Федоров. "Мы хотим поддержать наших бойцов на бахмутском направлении, там идут ожесточенные бои. Военнослужащие получат 83 дрона Mavic, Matrice, Autel. А еще передали десятки Starlink", - заявил Федоров в Telegram-канале ведомства. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Приблизительно в 10 километрах от Артемовска находится Соледар. Минобороны РФ 13 января сообщило, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января и важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел".

https://ria.ru/20230116/vsu-1845145258.html

артемовск

украина

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, михаил федоров, артемовск, украина, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр