https://ria.ru/20230116/artemovsk-1845289805.html
Украинский министр пообещал военным в Артемовске терминалы связи Starlink
Украинский министр пообещал военным в Артемовске терминалы связи Starlink - РИА Новости, 16.01.2023
Украинский министр пообещал военным в Артемовске терминалы связи Starlink
Несколько десятков терминалов спутниковой связи Starlink и более 80 беспилотников будут переданы украинским военным в Артемовске (украинское название Бахмут),... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T18:59
2023-01-16T18:59
2023-01-16T18:59
специальная военная операция на украине
в мире
михаил федоров
артемовск
украина
донецкая народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Несколько десятков терминалов спутниковой связи Starlink и более 80 беспилотников будут переданы украинским военным в Артемовске (украинское название Бахмут), заявил в понедельник вице-премьер-министр Украины – министр цифровой информации Михаил Федоров. "Мы хотим поддержать наших бойцов на бахмутском направлении, там идут ожесточенные бои. Военнослужащие получат 83 дрона Mavic, Matrice, Autel. А еще передали десятки Starlink", - заявил Федоров в Telegram-канале ведомства. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Приблизительно в 10 километрах от Артемовска находится Соледар. Минобороны РФ 13 января сообщило, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января и важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел".
https://ria.ru/20230116/vsu-1845145258.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, михаил федоров, артемовск, украина, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Михаил Федоров, Артемовск, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский министр пообещал военным в Артемовске терминалы связи Starlink
Вице-премьер Украины Федоров: ВСУ в Артемовске получат десятки терминалов связи Starlink