https://ria.ru/20230116/artemovsk-1845074357.html
Житель Артемовского района рассказал об украинском мародерстве
Житель Артемовского района рассказал об украинском мародерстве - РИА Новости, 16.01.2023
Житель Артемовского района рассказал об украинском мародерстве
Украинские войска занимались мародерством, когда базировались в селе Опытное Артемовского района, рассказал РИА Новости местный житель. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T07:09
2023-01-16T07:09
2023-01-16T08:36
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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ШАХТЕРСК (ДНР), 16 янв — РИА Новости. Украинские войска занимались мародерством, когда базировались в селе Опытное Артемовского района, рассказал РИА Новости местный житель."Очень много мародерки было, когда еще почта у нас работала, город нормально функционировал. Кованые ворота по почте отправляли, холодильники, стиральные машины, плазмы — да весь город это видел, но кому ты что скажешь…" — посетовал Александр Щербин.По его словам, на городской почте образовывались многочасовые очереди.Он отметил, что награбленное тоже продавали — ходили по квартирам и предлагали купить за любые деньги."Шуруповерты, лобзики электрические, перфораторы, системники с компьютеров", — перечислил собеседник агентства. Российские войска освободили село Опытное в ДНР 18 ноября. Это южный пригород Артемовска, в районе которого продолжаются ожесточенные бои. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230116/naemniki-1845073153.html
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безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
07:09 16.01.2023 (обновлено: 08:36 16.01.2023)
Житель Артемовского района рассказал об украинском мародерстве
Житель села Опытное Щербин рассказал, что мародеры из ВСУ отправляли ворота по почте
ШАХТЕРСК (ДНР), 16 янв — РИА Новости. Украинские войска занимались мародерством, когда базировались в селе Опытное Артемовского района, рассказал РИА Новости местный житель.
"Очень много мародерки было, когда еще почта у нас работала, город нормально функционировал. Кованые ворота по почте отправляли, холодильники, стиральные машины, плазмы — да весь город это видел, но кому ты что скажешь…" — посетовал Александр Щербин.
По его словам, на городской почте образовывались многочасовые очереди.
"Там толпы стояли. Все пытались что-то отправить", — добавил Щербин.
Он отметил, что награбленное тоже продавали — ходили по квартирам и предлагали купить за любые деньги.
"Шуруповерты, лобзики электрические, перфораторы, системники с компьютеров", — перечислил собеседник агентства.
Российские войска освободили село Опытное в ДНР
18 ноября. Это южный пригород Артемовска, в районе которого продолжаются ожесточенные бои.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.