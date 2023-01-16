https://ria.ru/20230116/artemovsk-1845074357.html

Житель Артемовского района рассказал об украинском мародерстве

Житель Артемовского района рассказал об украинском мародерстве - РИА Новости, 16.01.2023

Житель Артемовского района рассказал об украинском мародерстве

Украинские войска занимались мародерством, когда базировались в селе Опытное Артемовского района, рассказал РИА Новости местный житель. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T07:09

2023-01-16T07:09

2023-01-16T08:36

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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ШАХТЕРСК (ДНР), 16 янв — РИА Новости. Украинские войска занимались мародерством, когда базировались в селе Опытное Артемовского района, рассказал РИА Новости местный житель."Очень много мародерки было, когда еще почта у нас работала, город нормально функционировал. Кованые ворота по почте отправляли, холодильники, стиральные машины, плазмы — да весь город это видел, но кому ты что скажешь…" — посетовал Александр Щербин.По его словам, на городской почте образовывались многочасовые очереди.Он отметил, что награбленное тоже продавали — ходили по квартирам и предлагали купить за любые деньги."Шуруповерты, лобзики электрические, перфораторы, системники с компьютеров", — перечислил собеседник агентства. Российские войска освободили село Опытное в ДНР 18 ноября. Это южный пригород Артемовска, в районе которого продолжаются ожесточенные бои. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230116/naemniki-1845073153.html

донецкая народная республика

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безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы рф