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ВС России уничтожили 50 украинских военных на Южно-Донецком направлении
ВС России уничтожили 50 украинских военных на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 15.01.2023
ВС России уничтожили 50 украинских военных на Южно-Донецком направлении
Артиллеристы и мотострелки Восточного военного округа, а также морпехи Тихоокеанского флота на Южно-Донецком направлении в районе Владимировки, Угледара и... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T13:57
2023-01-15T13:57
2023-01-15T14:24
специальная военная операция на украине
россия
киев
украинский демократический альянс за реформы (удар)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Артиллеристы и мотострелки Восточного военного округа, а также морпехи Тихоокеанского флота на Южно-Донецком направлении в районе Владимировки, Угледара и Сладкого в ДНР уничтожили до 50 украинских военных и 4 единицы техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении артиллерийскими и мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа, а также морской пехоты Тихоокеанского флота наносилось огневое поражение по скоплениям живой силы ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка и Угледар Донецкой народной республики. Также в районе населенного пункта Сладкое уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Общие потери ВСУ за сутки составили до 50-ти военнослужащих, три пикапа и автомобиль", - сообщили в Минобороны.
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россия, киев, украинский демократический альянс за реформы (удар)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)
13:57 15.01.2023 (обновлено: 14:24 15.01.2023)
ВС России уничтожили 50 украинских военных на Южно-Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили 50 украинских военных на Южно-Донецком направлении