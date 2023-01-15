https://ria.ru/20230115/spetsoperatsiya-1844967886.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.01.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.01.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T15:55
2023-01-15T15:55
2023-01-15T15:55
инфографика
украина
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
вооруженные силы украины
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 15 января 2023 годаЗа минувшие сутки российские войска развивали успех в направлении северных окраин города Артемовск Донецкой Народной Республики и ж/д станции Соль. На Южнодонецком, Купянском и Краснолиманском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ. Днем ранее, 14 января был нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанных с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута.Параллельно ликвидированы 103 артиллерийских расчета, 123 района скопления живой силы и техники, пусковая установка ЗРК "Оса-АКМ", артиллерийская система М-777, гаубица Д-20, самоходная гаубица 2С3 "Акация", две гаубицы "Мста-Б", две самоходные гаубицы "Гвоздика", гаубица Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АN/TPQ-36. Средства ПВО сбили два беспилотника, восемь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ураган".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 372 самолета, 200 вертолетов, 2882 беспилотника, 401 зенитный ракетный комплекс, 982 реактивные системы залпового огня, 7525 танков и других бронемашин, 3836 орудий полевой артиллерии и 8052 единицы автомобильной техники.
украина
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
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украина, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
Инфографика, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 15 января 2023 года
За минувшие сутки российские войска развивали успех в направлении северных окраин города Артемовск Донецкой Народной Республики и ж/д станции Соль. На Южнодонецком, Купянском и Краснолиманском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ. Днем ранее, 14 января был нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанных с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута.
Параллельно ликвидированы 103 артиллерийских расчета, 123 района скопления живой силы и техники, пусковая установка ЗРК "Оса-АКМ", артиллерийская система М-777, гаубица Д-20, самоходная гаубица 2С3 "Акация", две гаубицы "Мста-Б", две самоходные гаубицы "Гвоздика", гаубица Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АN/TPQ-36. Средства ПВО сбили два беспилотника, восемь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ураган".
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 372 самолета, 200 вертолетов, 2882 беспилотника, 401 зенитный ракетный комплекс, 982 реактивные системы залпового огня, 7525 танков и других бронемашин, 3836 орудий полевой артиллерии и 8052 единицы автомобильной техники.