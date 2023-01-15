В Ивановской области завели дело после столкновения двух снегоходов
СК возбудил дело после столкновения снегоходов и гибели человека в Ивановской области
© Фото : ГУМЧС России по Ивановской областиМесто столкновения двух снегоходов на водохранилище в Ивановской области
© Фото : ГУМЧС России по Ивановской области
Место столкновения двух снегоходов на водохранилище в Ивановской области
РЯЗАНЬ, 15 янв – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Ивановской области после столкновения двух снегоходов, в результате которого один человек погиб, еще один пострадал, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Как ранее информировало ГУ МЧС по региону, вечером в субботу поступило сообщение, что на акватории Горьковского водохранилища в трех километрах от берега произошло столкновение двух снегоходов с последующим возгоранием. В результате столкновения один человек погиб, еще один пострадал. Источник в правоохранительных структурах сообщил РИА Новости, что в результате инцидента пострадал руководитель УФАС по Ивановской области Александр Боровков.
"Следственными органами СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту столкновения на снегоходах, в результате которого погиб человек", - говорится в сообщении в телеграм-канале СУСК.
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