https://ria.ru/20230115/snegokhody-1845007064.html

В Ивановской области завели дело после столкновения двух снегоходов

В Ивановской области завели дело после столкновения двух снегоходов - РИА Новости, 15.01.2023

В Ивановской области завели дело после столкновения двух снегоходов

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Ивановской области после столкновения двух снегоходов, в результате которого один человек... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T15:05

2023-01-15T15:05

2023-01-15T15:05

происшествия

ивановская область

следственный комитет россии (ск рф)

уфас

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РЯЗАНЬ, 15 янв – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Ивановской области после столкновения двух снегоходов, в результате которого один человек погиб, еще один пострадал, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Как ранее информировало ГУ МЧС по региону, вечером в субботу поступило сообщение, что на акватории Горьковского водохранилища в трех километрах от берега произошло столкновение двух снегоходов с последующим возгоранием. В результате столкновения один человек погиб, еще один пострадал. Источник в правоохранительных структурах сообщил РИА Новости, что в результате инцидента пострадал руководитель УФАС по Ивановской области Александр Боровков. "Следственными органами СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту столкновения на снегоходах, в результате которого погиб человек", - говорится в сообщении в телеграм-канале СУСК.

https://ria.ru/20200223/1565112095.html

ивановская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ивановская область, следственный комитет россии (ск рф), уфас