https://ria.ru/20230115/shakhtersk-1844993913.html
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Шахтерску в ДНР
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Шахтерску в ДНР - РИА Новости, 15.01.2023
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Шахтерску в ДНР
Украинские войска 12.20 (совпадает с мск) выпустили три ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Шахтерску, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T13:53
2023-01-15T13:53
2023-01-15T13:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
константиновка
сцкк
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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Украинские войска 12.20 (совпадает с мск) выпустили три ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Шахтерску, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.20 – населенный пункт Константиновка – населенный пункт Шахтерск: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, константиновка, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Константиновка, СЦКК
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Шахтерску в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Шахтерску