Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Шахтерску в ДНР - РИА Новости, 15.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230115/shakhtersk-1844993913.html
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Шахтерску в ДНР
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Шахтерску в ДНР - РИА Новости, 15.01.2023
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Шахтерску в ДНР
Украинские войска 12.20 (совпадает с мск) выпустили три ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Шахтерску, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T13:53
2023-01-15T13:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
константиновка
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844834118_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0218eec0b087280d07dfbc4e7c59010b.jpg
ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Украинские войска 12.20 (совпадает с мск) выпустили три ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Шахтерску, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.20 – населенный пункт Константиновка – населенный пункт Шахтерск: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html
донецкая народная республика
украина
константиновка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844834118_182:1000:1579:2048_1920x0_80_0_0_9f7d2b8274ccb8b30f6adbfbe43c350b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, украина, константиновка, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Константиновка, СЦКК
13:53 15.01.2023
 
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Шахтерску в ДНР

Представительство ДНР: украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Шахтерску

© AP Photo / LIBKOSУкраинская РСЗО
Украинская РСЗО - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинская РСЗО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Украинские войска 12.20 (совпадает с мск) выпустили три ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Шахтерску, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.20 – населенный пункт Константиновка – населенный пункт Шахтерск: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Мобилизованные поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц Мста - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Они выжидают момент". Что происходит на фронтах военной спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаКонстантиновкаСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала