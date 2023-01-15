https://ria.ru/20230115/shakhtersk-1844993913.html

Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Шахтерску в ДНР

Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Шахтерску в ДНР - РИА Новости, 15.01.2023

Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Шахтерску в ДНР

Украинские войска 12.20 (совпадает с мск) выпустили три ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Шахтерску, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T13:53

2023-01-15T13:53

2023-01-15T13:53

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

константиновка

сцкк

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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Украинские войска 12.20 (совпадает с мск) выпустили три ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Шахтерску, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.20 – населенный пункт Константиновка – населенный пункт Шахтерск: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.

https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html

донецкая народная республика

украина

константиновка

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в мире, донецкая народная республика, украина, константиновка, сцкк