https://ria.ru/20230115/pozhar-1844961375.html

Названа причина пожара в Омской области, где погибли мать и трое детей

Названа причина пожара в Омской области, где погибли мать и трое детей - РИА Новости, 15.01.2023

Названа причина пожара в Омской области, где погибли мать и трое детей

Причиной пожара в Омской области, в котором погибли женщина и трое ее малолетних детей, считают неисправную проводку, сообщили в пресс-службе СУ СК России по... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T12:07

2023-01-15T12:07

2023-01-15T17:36

происшествия

омская область

александр бурков

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 15 янв — РИА Новости. Причиной пожара в Омской области, в котором погибли женщина и трое ее малолетних детей, считают неисправную проводку, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области. Пожар произошел в воскресенье утром в деревне Белоусовка Павлоградского района Омской области. В нем погибли 40-летняя женщина и трое ее дочерей в возрасте двух, семи и восьми лет. Отец детей находился на работе. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. На месте происшествия работало четыре единицы техники и 11 спасателей. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". На место трагедии выехали губернатор Омской области Александр Бурков и прокурор Павлоградского района Николай Чармадов.

омская область

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожара в частном доме в Омской области Мать и трое детей двух, семи и девяти лет погибли во время пожара в частном доме в Павлоградском районе Омской области, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Пожар произошел в воскресенье утром в частном жилом доме в деревне Белоусовка Павлоградского района Омской области. 2023-01-15T12:07 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омская область, александр бурков, следственный комитет россии (ск рф), видео