12:07 15.01.2023 (обновлено: 17:36 15.01.2023)
Названа причина пожара в Омской области, где погибли мать и трое детей
СК: женщина и трое детей в Омской области погибли в пожаре из-за неисправной проводки
© Фото : СУСК России по Омской областиЖенщина с тремя детьми погибла во время пожара в Омской области
© Фото : СУСК России по Омской области
Женщина с тремя детьми погибла во время пожара в Омской области
ОМСК, 15 янв — РИА Новости. Причиной пожара в Омской области, в котором погибли женщина и трое ее малолетних детей, считают неисправную проводку, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.
Пожар произошел в воскресенье утром в деревне Белоусовка Павлоградского района Омской области. В нем погибли 40-летняя женщина и трое ее дочерей в возрасте двух, семи и восьми лет. Отец детей находился на работе. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. На месте происшествия работало четыре единицы техники и 11 спасателей.
"Пожар заметили соседи, которые вызвали спасателей. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки, причиной смерти людей стало сильное задымление и, как следствие, острое отравление продуктами горения", — пояснили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". На место трагедии выехали губернатор Омской области Александр Бурков и прокурор Павлоградского района Николай Чармадов.