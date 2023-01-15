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Названа причина пожара в Омской области, где погибли мать и трое детей - РИА Новости, 15.01.2023
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Названа причина пожара в Омской области, где погибли мать и трое детей
Названа причина пожара в Омской области, где погибли мать и трое детей - РИА Новости, 15.01.2023
Названа причина пожара в Омской области, где погибли мать и трое детей
Причиной пожара в Омской области, в котором погибли женщина и трое ее малолетних детей, считают неисправную проводку, сообщили в пресс-службе СУ СК России по... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T12:07
2023-01-15T17:36
происшествия
омская область
александр бурков
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 15 янв — РИА Новости. Причиной пожара в Омской области, в котором погибли женщина и трое ее малолетних детей, считают неисправную проводку, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области. Пожар произошел в воскресенье утром в деревне Белоусовка Павлоградского района Омской области. В нем погибли 40-летняя женщина и трое ее дочерей в возрасте двух, семи и восьми лет. Отец детей находился на работе. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. На месте происшествия работало четыре единицы техники и 11 спасателей. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". На место трагедии выехали губернатор Омской области Александр Бурков и прокурор Павлоградского района Николай Чармадов.
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Тушение пожара в частном доме в Омской области
Мать и трое детей двух, семи и девяти лет погибли во время пожара в частном доме в Павлоградском районе Омской области, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Пожар произошел в воскресенье утром в частном жилом доме в деревне Белоусовка Павлоградского района Омской области.
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происшествия, омская область, александр бурков, следственный комитет россии (ск рф), видео
Происшествия, Омская область, Александр Бурков, Следственный комитет России (СК РФ)
Названа причина пожара в Омской области, где погибли мать и трое детей
ОМСК, 15 янв — РИА Новости. Причиной пожара в Омской области, в котором погибли женщина и трое ее малолетних детей, считают неисправную проводку, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.
2023-01-15T12:07
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12:07 15.01.2023 (обновлено: 17:36 15.01.2023)
 
Названа причина пожара в Омской области, где погибли мать и трое детей

СК: женщина и трое детей в Омской области погибли в пожаре из-за неисправной проводки

© Фото : СУСК России по Омской областиЖенщина с тремя детьми погибла во время пожара в Омской области
Женщина с тремя детьми погибла во время пожара в Омской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© Фото : СУСК России по Омской области
Женщина с тремя детьми погибла во время пожара в Омской области
Читать ria.ru в
ОМСК, 15 янв — РИА Новости. Причиной пожара в Омской области, в котором погибли женщина и трое ее малолетних детей, считают неисправную проводку, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.
Пожар произошел в воскресенье утром в деревне Белоусовка Павлоградского района Омской области. В нем погибли 40-летняя женщина и трое ее дочерей в возрасте двух, семи и восьми лет. Отец детей находился на работе. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. На месте происшествия работало четыре единицы техники и 11 спасателей.

"Пожар заметили соседи, которые вызвали спасателей. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки, причиной смерти людей стало сильное задымление и, как следствие, острое отравление продуктами горения", — пояснили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". На место трагедии выехали губернатор Омской области Александр Бурков и прокурор Павлоградского района Николай Чармадов.
 
ПроисшествияОмская областьАлександр БурковСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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