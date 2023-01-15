https://ria.ru/20230115/pogoda-1844938172.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 15.01.2023

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачная погода без существенных осадков и до минус 2 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T09:25

2023-01-15T09:25

2023-01-15T09:25

общество

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

новый год

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Облачная погода без существенных осадков и до минус 2 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-западной периферией антициклона с характерной облачностью и выпадением незначительных локальных осадков. При этом южные ветры продолжат поставлять теплые воздушные массы с температурным фоном на 5 градусов выше положенной в середине зимы климатической нормы. "Облачно, без существенных осадков. Температура воздуха днем в столице 0 - минус 2 градуса, по Московской области 0 - минус 5 градусов. Ветер южный, 4-9 метров в секунду", - сказал Тишковец. Синоптик отметил, что атмосферное давление в воскресенье немного понизится и составит 749 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230115/sneg-1844571840.html

москва

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общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), новый год