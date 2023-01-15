https://ria.ru/20230115/obstrel-1845021842.html
Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ села Завитне Бажання в ДНР
Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ села Завитне Бажання в ДНР - РИА Новости, 15.01.2023
Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ села Завитне Бажання в ДНР
Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками села Завитне Бажання в Великоновоселковском районе ДНР, сообщил штаб территориальной обороны... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T16:49
2023-01-15T16:49
2023-01-15T16:49
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками села Завитне Бажання в Великоновоселковском районе ДНР, сообщил штаб территориальной обороны республики. "Украинские боевики нанесли удар по селу Завитне Бажання в Великоновоселковском районе ДНР, ранен мужчина. Доставлен в Республиканский травматологический центр", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
https://ria.ru/20230115/donetsk-1845017247.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ села Завитне Бажання в ДНР
Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками села Завитне Бажання в ДНР