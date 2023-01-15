https://ria.ru/20230115/obstrel-1845021842.html

Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ села Завитне Бажання в ДНР

Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ села Завитне Бажання в ДНР - РИА Новости, 15.01.2023

Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ села Завитне Бажання в ДНР

Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками села Завитне Бажання в Великоновоселковском районе ДНР, сообщил штаб территориальной обороны... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T16:49

2023-01-15T16:49

2023-01-15T16:49

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками села Завитне Бажання в Великоновоселковском районе ДНР, сообщил штаб территориальной обороны республики. "Украинские боевики нанесли удар по селу Завитне Бажання в Великоновоселковском районе ДНР, ранен мужчина. Доставлен в Республиканский травматологический центр", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

https://ria.ru/20230115/donetsk-1845017247.html

донецкая народная республика

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, происшествия