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Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ села Завитне Бажання в ДНР - РИА Новости, 15.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230115/obstrel-1845021842.html
Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ села Завитне Бажання в ДНР
Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ села Завитне Бажання в ДНР - РИА Новости, 15.01.2023
Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ села Завитне Бажання в ДНР
Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками села Завитне Бажання в Великоновоселковском районе ДНР, сообщил штаб территориальной обороны... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T16:49
2023-01-15T16:49
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками села Завитне Бажання в Великоновоселковском районе ДНР, сообщил штаб территориальной обороны республики. "Украинские боевики нанесли удар по селу Завитне Бажання в Великоновоселковском районе ДНР, ранен мужчина. Доставлен в Республиканский травматологический центр", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
https://ria.ru/20230115/donetsk-1845017247.html
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Екатерина Зайцева
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донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Происшествия
16:49 15.01.2023
 
Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ села Завитне Бажання в ДНР

Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками села Завитне Бажання в ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками села Завитне Бажання в Великоновоселковском районе ДНР, сообщил штаб территориальной обороны республики.
"Украинские боевики нанесли удар по селу Завитне Бажання в Великоновоселковском районе ДНР, ранен мужчина. Доставлен в Республиканский травматологический центр", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Сотрудник Следственного комитета фиксирует последствия попадания снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
Вчера, 16:09Специальная военная операция на Украине
В Донецке мужчина рассказал следователям об обстреле города со стороны ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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