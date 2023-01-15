https://ria.ru/20230115/lnr-1844994774.html

Российские силы уничтожили более 115 украинских боевиков в ЛНР

Российские силы уничтожили более 115 украинских боевиков в ЛНР - РИА Новости, 15.01.2023

Российские силы уничтожили более 115 украинских боевиков в ЛНР

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 165 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T14:00

2023-01-15T14:00

2023-01-15T15:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 165 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами армейской авиации и артиллерии Западного военного округа нанесено поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречное, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. В результате огневого поражения и решительных действий подразделений Западного военного округа на данном направлении за сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии соединений Центрального военного округа, ударами армейской и штурмовой авиации по скоплениям живой силы нанесено поражение подразделениям 66-й, 92-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад войск Украины в районах Макеевки, Стельмаховки и Кузьмино ЛНР. Кроме того, артиллерийскими ударами и действиями подразделений ВДВ отражена атака штурмовых групп 71-й егерской бригады Украины в районе Червоной Дибровы ЛНР."В результате нанесенного поражения противник отброшен на исходные позиции. Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 115 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20230115/minoborony-1844994092.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

луганская народная республика, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины