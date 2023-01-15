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Российские силы уничтожили более 115 украинских боевиков в ЛНР
Российские силы уничтожили более 115 украинских боевиков в ЛНР - РИА Новости, 15.01.2023
Российские силы уничтожили более 115 украинских боевиков в ЛНР
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 165 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T14:00
2023-01-15T14:00
2023-01-15T15:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 165 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами армейской авиации и артиллерии Западного военного округа нанесено поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречное, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. В результате огневого поражения и решительных действий подразделений Западного военного округа на данном направлении за сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии соединений Центрального военного округа, ударами армейской и штурмовой авиации по скоплениям живой силы нанесено поражение подразделениям 66-й, 92-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад войск Украины в районах Макеевки, Стельмаховки и Кузьмино ЛНР. Кроме того, артиллерийскими ударами и действиями подразделений ВДВ отражена атака штурмовых групп 71-й егерской бригады Украины в районе Червоной Дибровы ЛНР."В результате нанесенного поражения противник отброшен на исходные позиции. Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 115 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20230115/minoborony-1844994092.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
14:00 15.01.2023 (обновлено: 15:00 15.01.2023)
Российские силы уничтожили более 115 украинских боевиков в ЛНР
Минобороны: подразделения ЗВО уничтожили до 50 бойцов ВСУ на Купянском направлении