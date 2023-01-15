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Солгавшего в биографии конгрессмена Сантоса могут отправить в отставку - РИА Новости, 15.01.2023
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Солгавшего в биографии конгрессмена Сантоса могут отправить в отставку
Солгавшего в биографии конгрессмена Сантоса могут отправить в отставку - РИА Новости, 15.01.2023
Солгавшего в биографии конгрессмена Сантоса могут отправить в отставку
Отставка члена палаты представителей республиканца Джорджа Сантоса, оказавшегося в центре скандала из-за нестыковок и ложных данных в его биографии, возможна,... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T18:31
2023-01-15T18:31
в мире
европа
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Отставка члена палаты представителей республиканца Джорджа Сантоса, оказавшегося в центре скандала из-за нестыковок и ложных данных в его биографии, возможна, если найдутся нарушения при финансировании его кампании, заявил председатель комитета палаты по надзору Джеймс Комер. "Если он нарушил законы о финансировании кампании, его исключат из конгресса", - заявил Комер в интервью CNN. Комер назвал солгавшего однопартийца "плохим парнем", чей способ попадания в конгресс он не одобряет, но добавил, что Сантос не стал первым политиком, избранным в конгресс на обмане. "Он попадет под строгое расследование, необязательно из-за лжи, но из-за потенциальных нарушений при финансировании кампании", - добавил он. Ранее Сантос на фоне скандала неоднократно заявлял, что не собирается уходить в отставку. Члены палаты представителей конгресса США от Демократической партии Дэн Голдман и Ричи Торрес обратились в комитет палаты по этике с требованием о расследовании в отношении Сантоса. По их оценке, финансовая отчетность республиканца за 2020 и 2022 годы представляется "скудной" и "запутанной", а сам Сантос не подал ее своевременно в рамках избирательной кампании. В декабре газета New York Times опубликовала разоблачительный материал о множестве нестыковок в биографии Сантоса. На этом фоне конгрессмен сознался, что предоставил избирателям ложную информацию о себе, в том числе сообщив о наличии высшего образования и указав, что его мать была еврейкой, а ее родители бежали из Европы во время Второй мировой войны. Неправдой оказались и сведения о том, что Сантос работал в инвестиционных банках Goldman Sachs и Citigroup. Позднее сообщалось, что нью-йоркская прокуратура начала проверку в отношении Сантоса.
https://ria.ru/20230113/santos-1844623770.html
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в мире, европа, конгресс сша, goldman sachs, citigroup
В мире, Европа, Конгресс США, Goldman Sachs, Citigroup
18:31 15.01.2023
 
Солгавшего в биографии конгрессмена Сантоса могут отправить в отставку

Комитет по надзору: солгавшего в биографии конгрессмена Сантоса могут отправить в отставку

© AP Photo / Mary AltafferДжордж Сантос
Джордж Сантос - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Джордж Сантос. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Отставка члена палаты представителей республиканца Джорджа Сантоса, оказавшегося в центре скандала из-за нестыковок и ложных данных в его биографии, возможна, если найдутся нарушения при финансировании его кампании, заявил председатель комитета палаты по надзору Джеймс Комер.
"Если он нарушил законы о финансировании кампании, его исключат из конгресса", - заявил Комер в интервью CNN.
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Комер назвал солгавшего однопартийца "плохим парнем", чей способ попадания в конгресс он не одобряет, но добавил, что Сантос не стал первым политиком, избранным в конгресс на обмане. "Он попадет под строгое расследование, необязательно из-за лжи, но из-за потенциальных нарушений при финансировании кампании", - добавил он.
Ранее Сантос на фоне скандала неоднократно заявлял, что не собирается уходить в отставку. Члены палаты представителей конгресса США от Демократической партии Дэн Голдман и Ричи Торрес обратились в комитет палаты по этике с требованием о расследовании в отношении Сантоса. По их оценке, финансовая отчетность республиканца за 2020 и 2022 годы представляется "скудной" и "запутанной", а сам Сантос не подал ее своевременно в рамках избирательной кампании.
В декабре газета New York Times опубликовала разоблачительный материал о множестве нестыковок в биографии Сантоса. На этом фоне конгрессмен сознался, что предоставил избирателям ложную информацию о себе, в том числе сообщив о наличии высшего образования и указав, что его мать была еврейкой, а ее родители бежали из Европы во время Второй мировой войны. Неправдой оказались и сведения о том, что Сантос работал в инвестиционных банках Goldman Sachs и Citigroup.
Позднее сообщалось, что нью-йоркская прокуратура начала проверку в отношении Сантоса.
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