https://ria.ru/20230115/kikabidze-1845014247.html

Биография Вахтанга Кикабидзе

Биография Вахтанга Кикабидзе - РИА Новости, 15.01.2023

Биография Вахтанга Кикабидзе

Советский и грузинский певец, актер, сценарист, режиссер, народный артист Грузинской ССР Вахтанг Константинович Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T15:46

2023-01-15T15:46

2023-01-15T15:46

справки

вахтанг кикабидзе

умер вахтанг кикабидзе

тбилиси

грузия

москва

георгий данелия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/83298/57/832985787_0:0:3007:1692_1920x0_80_0_0_30aca79cb7dafc2da49b039212516b8e.jpg

Советский и грузинский певец, актер, сценарист, режиссер, народный артист Грузинской ССР Вахтанг Константинович Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси (Грузия). Его отец был журналистом, погиб в 1942 году во время Великой Отечественной войны. Его мать была певицей.В 1956-1959 годах Вахтанг Кикабидзе учился в Тбилисском государственном университете имени И. Джавахишвили, в 1961-1963 годах - в Институте иностранных языков.Начал увлекаться музыкой в школьные годы, после посещал репетиции студенческого оркестра, играл на барабанах, пел. В 1959 году Кикабидзе стал петь на эстраде, поступил на работу в Тбилисскую филармонию. В 1963-1966 годах работал в вокальном квартете джазового направления "Диэло".С 1966 по 1980 год был солистом и играл на ударных в вокально-инструментальном ансамбле "Орэра". Исполнял песни на грузинском, русском, итальянском и английском языках.В 1977 году учредил в Москве культурный центр "Не горюй". С 1980 года по 1989 год был художественным руководителем Государственного эстрадного оркестра Грузии "Рэро". Вахтанг Кикабидзе дебютировал в кино в 1966 году в фильме Николоза Санишвили "Встреча в горах".В 1969 году режиссер Георгий Данелия пригласил его на главную роль в своем фильме "Не горюй!", где актер сыграл врача Бенджамина. В 1977 году у Данелии вышел фильм "Мимино", где Кикабидзе также исполнил главную роль. Также Вахтанг Кикабидзе снимался в фильмах: "Хатабала" (1971), "Мелодии Верийского квартала" (1973), "ТАСС уполномочен заявить... " (1984), "Звездная ночь в Камергерском" (1997), "Фортуна" (2000), "Королева" (2008), "Любовь с акцентом" (2012), "Дед 005" (2013) и других.Кикабидзе также выступал в качестве сценариста и режиссера. Совместно с режиссером Тамазом Гомелаури он снял фильм "Будь здоров, дорогой" (1981), состоящий из четырех новелл: "Ужин", "Секрет", "Командировка", "Моцарт".Позже он снял киноальманах "Мужчины и все остальные" (1985), состоящий из семи новелл: "Мужчина", "Мефодиевна", "Хечо", "Виноград", "Чемпионы", "Кепка", "Орлы".В 1990-е и 2000-е годы Кикабидз стал реже сниматься в кино, больше сосредоточившись на концертной деятельности. Вахтанг Кикабидзе – исполнитель многих популярных песен: "Чито гврито", "Мои года - мое богатство" и других. В дискографию певца входят альбомы "Поет Вахтанг Кикабидзе" (1979), "Мои Года" (1994), "Танго любви" (1999), "Грузия, любовь моя" (2003), "Я жизнь не тороплю" (2007), "Проза жизни" (2008) и другие.В 1998 году на студии "Союз" к 60-летию певца был записан альбом "Золотые шлягеры Вахтанга Кикабидзе".Кикабидзе - автор текстов к песням: "Пацаны", "Пей до дна", "Друзья детства" (Авлобар), "Тост", "Цыганочка", "Письмо другу". В 2016 году он написал книгу "Они".Кикабидзе в последний раз был в России в 2008 году. После войны в Южной Осетии, несмотря на множество приглашений, он отказывался от гастролей. На парламентских выборах 2020 года он возглавил список партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" и был избран депутатом парламента Грузии.15 января 2023 года Вахтанг Кикабидзе умер в Тбилиси.Кикабидзе – лауреат Государственной премии СССР (1978), Народный артист Грузии (1980). Награжден орденом Чести (1994, Грузия), орденом Вахтанга Горгасала III (Грузия), орденом Николая Чудотворца (1994, Украина), орденом Победы имени Святого Георгия (2008, Грузия), орденом Дружбы (2008, Россия, от ордена отказался) и др.Его звезда была заложена в 1999 году в Москве на "Площади Звезд", в 2006 году – в Тбилиси на площади перед зданием филармонии. Памятники героям фильма "Мимино", в том числе герою Кикабидзе, открыты в армянском городе Дилижане и в Тбилиси.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

тбилиси

грузия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, вахтанг кикабидзе, умер вахтанг кикабидзе, тбилиси, грузия, москва, георгий данелия