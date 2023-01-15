https://ria.ru/20230115/belorussiya-1845043343.html
Белоруссия заявила о готовности к провокациям со стороны Украины
Белоруссия заявила о готовности к провокациям со стороны Украины - РИА Новости, 15.01.2023
Белоруссия заявила о готовности к провокациям со стороны Украины
Белоруссия готова к любым провокационным действиям со стороны Украины, сообщил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко в... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T19:45
2023-01-15T19:45
2023-01-15T21:57
в мире
белоруссия
украина
специальная военная операция на украине
александр лукашенко
вадим пристайко
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МИНСК, 15 янв — РИА Новости. Белоруссия готова к любым провокационным действиям со стороны Украины, сообщил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко в интервью телеканалу СТВ."Мы сегодня готовы пресечь любую провокацию и любую террористическую угрозу, откуда бы она ни исходила и которая может нанести какой-либо ущерб нашему государству, народу, нашим людям на местах", — отметил он.По словам чиновника, в Минске видят все действия, в том числе "неадекватные", которые предпринимают созданные на Украине формирования."Ведут стрельбу в сторону нашей границы, нарушают пограничные знаки, всячески провоцируют. Ведется диалог по линии пограничных уполномоченных, но, к сожалению, он не всегда дает положительные результаты. Мы разговаривали по военной линии —тоже пока не дает каких-то результатов", — рассказал Муравейко.Он оценил ситуацию на границе с Украиной как "не очень спокойную", но отметил, что Белоруссия обладает необходимыми средствами для защиты своей территории от любой агрессии. Так, заместитель госсекретаря Совбеза республики напомнил о состоявшейся в конце прошлого года тренировке системы реагирования на теракты. "Это было достаточно масштабное мероприятие, где были задействованы все силовые органы. <...> Командиры всех подразделений объективно и четко понимают все возлагаемые на них задачи и уровень ответственности за безопасность страны и защиту тех коммуникаций, которые могут быть подвергнуты нападению. Имеют четкие алгоритмы действий. И бойцы подразделений до автоматизма готовы отрабатывать те или иные вопросы", — подытожил Муравейко.В четверг посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что ВСУ отвели часть войск в сторону белорусской границы. При этом днем ранее Владимир Зеленский отмечал, что не видит сейчас непосредственной угрозы со стороны северного соседа, но призвал армию быть готовой к различным вариантам событий.Еще в октябре прошлого года Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщал, что украинские военные продолжают минировать приграничные территории. Тогда же российско-белорусская региональная группировка войск приступила к выполнению задач по защите Союзного государства.По словам Александра Лукашенко, ее создание вызвано осложнением обстановки на западных границах, наращиванием сил НАТО в Польше и Прибалтике. Министр обороны Украины Алексей Резников обвинил тогда Москву и Минск в подготовке атаки с белорусского направления. Как подчеркнула официальный представитель МИД России Марии Захарова, цель этого заявления — выпросить у Запада больше денег и оружия.
https://ria.ru/20230115/ucheniya-1845043705.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, вадим пристайко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато
В мире, Белоруссия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Александр Лукашенко, Вадим Пристайко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО
19:45 15.01.2023 (обновлено: 21:57 15.01.2023)
Белоруссия заявила о готовности к провокациям со стороны Украины
Замгоссекретаря Совбеза Белоруссии Муравейко заявил о готовности к провокациям Украины
МИНСК, 15 янв — РИА Новости.
Белоруссия готова к любым провокационным действиям со стороны Украины, сообщил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко в интервью телеканалу СТВ.
"Мы сегодня готовы пресечь любую провокацию и любую террористическую угрозу, откуда бы она ни исходила и которая может нанести какой-либо ущерб нашему государству, народу, нашим людям на местах", — отметил он.
По словам чиновника, в Минске видят все действия, в том числе "неадекватные", которые предпринимают созданные на Украине формирования.
"Ведут стрельбу в сторону нашей границы, нарушают пограничные знаки, всячески провоцируют. Ведется диалог по линии пограничных уполномоченных, но, к сожалению, он не всегда дает положительные результаты. Мы разговаривали по военной линии —тоже пока не дает каких-то результатов", — рассказал Муравейко.
Он оценил ситуацию на границе с Украиной как "не очень спокойную", но отметил, что Белоруссия обладает необходимыми средствами для защиты своей территории от любой агрессии. Так, заместитель госсекретаря Совбеза республики напомнил о состоявшейся в конце прошлого года тренировке системы реагирования на теракты.
"Это было достаточно масштабное мероприятие, где были задействованы все силовые органы. <...> Командиры всех подразделений объективно и четко понимают все возлагаемые на них задачи и уровень ответственности за безопасность страны и защиту тех коммуникаций, которые могут быть подвергнуты нападению. Имеют четкие алгоритмы действий. И бойцы подразделений до автоматизма готовы отрабатывать те или иные вопросы", — подытожил Муравейко.
В четверг посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко
заявил, что ВСУ отвели часть войск в сторону белорусской границы. При этом днем ранее Владимир Зеленский отмечал, что не видит сейчас непосредственной угрозы со стороны северного соседа, но призвал армию быть готовой к различным вариантам событий.
Еще в октябре прошлого года Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщал, что украинские военные продолжают минировать приграничные территории. Тогда же российско-белорусская региональная группировка войск приступила к выполнению задач по защите Союзного государства.
По словам Александра Лукашенко, ее создание вызвано осложнением обстановки на западных границах, наращиванием сил НАТО
в Польше и Прибалтике. Министр обороны Украины Алексей Резников обвинил тогда Москву и Минск в подготовке атаки с белорусского направления. Как подчеркнула официальный представитель МИД России Марии Захарова, цель этого заявления — выпросить у Запада больше денег и оружия.