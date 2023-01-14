https://ria.ru/20230114/yasinovataya-1844828695.html

В Ясиноватой женщина получила ранение при обстреле со стороны ВСУ

В Ясиноватой женщина получила ранение при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 14.01.2023

В Ясиноватой женщина получила ранение при обстреле со стороны ВСУ

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T13:38

2023-01-14T13:38

2023-01-14T13:38

специальная военная операция на украине

происшествия

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

нато

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ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Представительство ДНР в СЦКК сообщило также, что в 11.30 по Ясиноватой украинскими войсками было выпущено шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, нато