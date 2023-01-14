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В Ясиноватой женщина получила ранение при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 14.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/yasinovataya-1844828695.html
В Ясиноватой женщина получила ранение при обстреле со стороны ВСУ
В Ясиноватой женщина получила ранение при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 14.01.2023
В Ясиноватой женщина получила ранение при обстреле со стороны ВСУ
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T13:38
2023-01-14T13:38
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
нато
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ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Представительство ДНР в СЦКК сообщило также, что в 11.30 по Ясиноватой украинскими войсками было выпущено шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
ясиноватая
донецкая народная республика
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происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО
13:38 14.01.2023
 
В Ясиноватой женщина получила ранение при обстреле со стороны ВСУ

Штаб ДНР: мирная жительница ранена при обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в ДНР
Автомобиль скорой помощи в ДНР - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) нанесли удар по Ясиноватой, ранена мирная жительница", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК сообщило также, что в 11.30 по Ясиноватой украинскими войсками было выпущено шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13 января, 15:49Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаНАТО
 
 
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