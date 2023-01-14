https://ria.ru/20230114/vzryvy-1844872397.html

СМИ сообщили о взрывах в Харькове, Днепропетровске и двух областях Украины

СМИ сообщили о взрывах в Харькове, Днепропетровске и двух областях Украины - РИА Новости, 14.01.2023

СМИ сообщили о взрывах в Харькове, Днепропетровске и двух областях Украины

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове, Ивано-Франковской области, Днепропетровске, повторной серии взрывов в Винницкой области. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T17:14

2023-01-14T17:14

2023-01-14T17:16

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

владимир зеленский

ивано-франковская область

харьков

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове, Ивано-Франковской области, Днепропетровске, повторной серии взрывов в Винницкой области. Украинское издание "Суспильне" ("Общественное"), ссылаясь на корреспондентов на местах, сообщило в своем телеграм-канале о новых взрывах в Винницкой области, взрыве в Харькове, Ивано-франковской области и в Днепропетровске. Также сообщается о работе систем ПВО во Львовской области. В субботу днем по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, после чего местные СМИ сообщили о серии взрывов в Одесской, Винницкой и других областях страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230114/oon-1844871849.html

ивано-франковская область

харьков

украина

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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, ивано-франковская область, харьков, украина, вооруженные силы рф