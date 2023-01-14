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СМИ сообщили о взрывах в Харькове, Днепропетровске и двух областях Украины - РИА Новости, 14.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/vzryvy-1844872397.html
СМИ сообщили о взрывах в Харькове, Днепропетровске и двух областях Украины
СМИ сообщили о взрывах в Харькове, Днепропетровске и двух областях Украины - РИА Новости, 14.01.2023
СМИ сообщили о взрывах в Харькове, Днепропетровске и двух областях Украины
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове, Ивано-Франковской области, Днепропетровске, повторной серии взрывов в Винницкой области. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T17:14
2023-01-14T17:16
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
ивано-франковская область
харьков
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове, Ивано-Франковской области, Днепропетровске, повторной серии взрывов в Винницкой области. Украинское издание "Суспильне" ("Общественное"), ссылаясь на корреспондентов на местах, сообщило в своем телеграм-канале о новых взрывах в Винницкой области, взрыве в Харькове, Ивано-франковской области и в Днепропетровске. Также сообщается о работе систем ПВО во Львовской области. В субботу днем по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, после чего местные СМИ сообщили о серии взрывов в Одесской, Винницкой и других областях страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230114/oon-1844871849.html
ивано-франковская область
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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, ивано-франковская область, харьков, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Ивано-Франковская область, Харьков, Украина, Вооруженные силы РФ
17:14 14.01.2023 (обновлено: 17:16 14.01.2023)
 
СМИ сообщили о взрывах в Харькове, Днепропетровске и двух областях Украины

Украинские СМИ: взрывы прогремели в Харькове, Днепропетровске и еще двух областях страны

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск
Город Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове, Ивано-Франковской области, Днепропетровске, повторной серии взрывов в Винницкой области.
Украинское издание "Суспильне" ("Общественное"), ссылаясь на корреспондентов на местах, сообщило в своем телеграм-канале о новых взрывах в Винницкой области, взрыве в Харькове, Ивано-франковской области и в Днепропетровске. Также сообщается о работе систем ПВО во Львовской области.
В субботу днем по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, после чего местные СМИ сообщили о серии взрывов в Одесской, Винницкой и других областях страны.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
Вчера, 17:10
В МИД Украины заявили о намерении Зеленского посетить Генассамблею ООН
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийИвано-Франковская областьХарьковУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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