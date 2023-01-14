https://ria.ru/20230114/vengriya-1844828830.html

В Венгрии участники консультации выступили против антироссийских санкций

В Венгрии участники консультации выступили против антироссийских санкций - РИА Новости, 14.01.2023

В Венгрии участники консультации выступили против антироссийских санкций

На национальной консультации в Венгрии 97% участвовавших граждан высказались против антироссийских санкций ЕС, заявила представитель венгерского правительства... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T13:38

2023-01-14T13:38

2023-01-14T13:38

в мире

венгрия

санкции в отношении россии

евросоюз

россия

брюссель

виктор орбан

владимир путин

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БУДАПЕШТ, 14 янв - РИА Новости. На национальной консультации в Венгрии 97% участвовавших граждан высказались против антироссийских санкций ЕС, заявила представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи. "Правительство подвело итоги национальной консультации. Эти итоги однозначны: 97% венгров отвергает санкции, вызывающие серьезный вред. Санкции, которые не остановили (кризис на Украине - ред.)..., но вызвали и вызывают беспрецедентные экономические трудности в Европе", - сказала Сенткирайи в видеообращении, размещенном в аккаунте правительства Венгрии в соцсети. "Результат консультаций будет направлен венгерским официальным представителям, и мы будем настаивать, чтобы в Брюсселе его тоже услышали. Это необходимо, потому что вместо пересмотра санкционной политики они хотят ввести новые санкции... Посыл консультации ясен: необходимо пересмотреть санкционную политику Брюсселя. Нужны не ведущие в тупик санкции, а мирные переговоры", - отметила представитель правительства. Сенткирайи также выразила благодарность почти 1,4 миллиона граждан, которые приняли участие в консультации. Национальная консультация в Венгрии продлилась с 14 октября по 15 декабря, граждан просили высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конце сентября заявил, что страна первой в Европе запускает национальную консультацию, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221125/predpriyatiya-1834236859.html

https://ria.ru/20230113/vengriya-1844645513.html

https://ria.ru/20230113/konflikt-1844563976.html

венгрия

россия

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венгрия, санкции в отношении россии, евросоюз, россия, брюссель, виктор орбан, владимир путин