В Венгрии участники консультации выступили против антироссийских санкций
В Венгрии 97 процентов участников консультации выступили против антироссийских санкций
© AP Photo / MTI /Zsolt SzigetvaryЗдание парламента в Будапеште
© AP Photo / MTI /Zsolt Szigetvary
Здание парламента в Будапеште . Архивное фото
БУДАПЕШТ, 14 янв - РИА Новости. На национальной консультации в Венгрии 97% участвовавших граждан высказались против антироссийских санкций ЕС, заявила представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи.
"Правительство подвело итоги национальной консультации. Эти итоги однозначны: 97% венгров отвергает санкции, вызывающие серьезный вред. Санкции, которые не остановили (кризис на Украине - ред.)..., но вызвали и вызывают беспрецедентные экономические трудности в Европе", - сказала Сенткирайи в видеообращении, размещенном в аккаунте правительства Венгрии в соцсети.
25 ноября 2022, 15:18В Будапеште заявили, что венгерские предприятия работают в России законно
"Результат консультаций будет направлен венгерским официальным представителям, и мы будем настаивать, чтобы в Брюсселе его тоже услышали. Это необходимо, потому что вместо пересмотра санкционной политики они хотят ввести новые санкции... Посыл консультации ясен: необходимо пересмотреть санкционную политику Брюсселя. Нужны не ведущие в тупик санкции, а мирные переговоры", - отметила представитель правительства.
Сенткирайи также выразила благодарность почти 1,4 миллиона граждан, которые приняли участие в консультации.
Национальная консультация в Венгрии продлилась с 14 октября по 15 декабря, граждан просили высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конце сентября заявил, что страна первой в Европе запускает национальную консультацию, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.