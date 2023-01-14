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В Венгрии участники консультации выступили против антироссийских санкций - РИА Новости, 14.01.2023
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В Венгрии участники консультации выступили против антироссийских санкций
В Венгрии участники консультации выступили против антироссийских санкций - РИА Новости, 14.01.2023
В Венгрии участники консультации выступили против антироссийских санкций
На национальной консультации в Венгрии 97% участвовавших граждан высказались против антироссийских санкций ЕС, заявила представитель венгерского правительства... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T13:38
2023-01-14T13:38
в мире
венгрия
санкции в отношении россии
евросоюз
россия
брюссель
виктор орбан
владимир путин
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БУДАПЕШТ, 14 янв - РИА Новости. На национальной консультации в Венгрии 97% участвовавших граждан высказались против антироссийских санкций ЕС, заявила представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи. "Правительство подвело итоги национальной консультации. Эти итоги однозначны: 97% венгров отвергает санкции, вызывающие серьезный вред. Санкции, которые не остановили (кризис на Украине - ред.)..., но вызвали и вызывают беспрецедентные экономические трудности в Европе", - сказала Сенткирайи в видеообращении, размещенном в аккаунте правительства Венгрии в соцсети. "Результат консультаций будет направлен венгерским официальным представителям, и мы будем настаивать, чтобы в Брюсселе его тоже услышали. Это необходимо, потому что вместо пересмотра санкционной политики они хотят ввести новые санкции... Посыл консультации ясен: необходимо пересмотреть санкционную политику Брюсселя. Нужны не ведущие в тупик санкции, а мирные переговоры", - отметила представитель правительства. Сенткирайи также выразила благодарность почти 1,4 миллиона граждан, которые приняли участие в консультации. Национальная консультация в Венгрии продлилась с 14 октября по 15 декабря, граждан просили высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конце сентября заявил, что страна первой в Европе запускает национальную консультацию, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221125/predpriyatiya-1834236859.html
https://ria.ru/20230113/vengriya-1844645513.html
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в мире, венгрия, санкции в отношении россии, евросоюз, россия, брюссель, виктор орбан, владимир путин
В мире, Венгрия, Санкции в отношении России, Евросоюз, Россия, Брюссель, Виктор Орбан, Владимир Путин
13:38 14.01.2023
 
В Венгрии участники консультации выступили против антироссийских санкций

В Венгрии 97 процентов участников консультации выступили против антироссийских санкций

© AP Photo / MTI /Zsolt SzigetvaryЗдание парламента в Будапеште
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / MTI /Zsolt Szigetvary
Здание парламента в Будапеште . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 14 янв - РИА Новости. На национальной консультации в Венгрии 97% участвовавших граждан высказались против антироссийских санкций ЕС, заявила представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи.
"Правительство подвело итоги национальной консультации. Эти итоги однозначны: 97% венгров отвергает санкции, вызывающие серьезный вред. Санкции, которые не остановили (кризис на Украине - ред.)..., но вызвали и вызывают беспрецедентные экономические трудности в Европе", - сказала Сенткирайи в видеообращении, размещенном в аккаунте правительства Венгрии в соцсети.
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"Результат консультаций будет направлен венгерским официальным представителям, и мы будем настаивать, чтобы в Брюсселе его тоже услышали. Это необходимо, потому что вместо пересмотра санкционной политики они хотят ввести новые санкции... Посыл консультации ясен: необходимо пересмотреть санкционную политику Брюсселя. Нужны не ведущие в тупик санкции, а мирные переговоры", - отметила представитель правительства.
Сенткирайи также выразила благодарность почти 1,4 миллиона граждан, которые приняли участие в консультации.
Национальная консультация в Венгрии продлилась с 14 октября по 15 декабря, граждан просили высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки.
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В Венгрии выступили против "железного занавеса" между Востоком и Западом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конце сентября заявил, что страна первой в Европе запускает национальную консультацию, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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В миреВенгрияСанкции в отношении РоссииЕвросоюзРоссияБрюссельВиктор ОрбанВладимир Путин
 
 
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