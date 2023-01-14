https://ria.ru/20230114/ukraina-1844818283.html

Жителей Харьковской области предупредили об аварийных отключениях света

Жителей Харьковской области предупредили об аварийных отключениях света - РИА Новости, 14.01.2023

Жителей Харьковской области предупредили об аварийных отключениях света

Аварийные отключения электроснабжения возможны в Харьковской области, сообщил в субботу глава областной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T12:12

2023-01-14T12:12

2023-01-14T12:12

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Аварийные отключения электроснабжения возможны в Харьковской области, сообщил в субботу глава областной военной администрации Олег Синегубов. "Возможны аварийные отключения электроснабжения в городе и населенных пунктах области", - сообщил Синегубов в своем Телеграм-канале. Он добавил, что на данный момент сотрудники МЧС, а также энергетики работают над "ликвидацией последствий и стабилизацией ситуации с электроснабжением". Ранее в субботу в Харьковской области была объявлена воздушная тревога, СМИ сообщали о взрывах в Харькове, было остановлено движение по всем линиям метро областной столицы.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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Ольга Фомченкова

харьковская область, харьков, украина, в мире