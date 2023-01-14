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Жителей Харьковской области предупредили об аварийных отключениях света - РИА Новости, 14.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Жителей Харьковской области предупредили об аварийных отключениях света
Жителей Харьковской области предупредили об аварийных отключениях света - РИА Новости, 14.01.2023
Жителей Харьковской области предупредили об аварийных отключениях света
Аварийные отключения электроснабжения возможны в Харьковской области, сообщил в субботу глава областной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T12:12
2023-01-14T12:12
специальная военная операция на украине
харьковская область
харьков
украина
в мире
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Аварийные отключения электроснабжения возможны в Харьковской области, сообщил в субботу глава областной военной администрации Олег Синегубов. "Возможны аварийные отключения электроснабжения в городе и населенных пунктах области", - сообщил Синегубов в своем Телеграм-канале. Он добавил, что на данный момент сотрудники МЧС, а также энергетики работают над "ликвидацией последствий и стабилизацией ситуации с электроснабжением". Ранее в субботу в Харьковской области была объявлена воздушная тревога, СМИ сообщали о взрывах в Харькове, было остановлено движение по всем линиям метро областной столицы.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
харьковская область
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харьковская область, харьков, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Харьков, Украина, В мире
12:12 14.01.2023
 
Жителей Харьковской области предупредили об аварийных отключениях света

Глава ОВА Синегубов предупредил жителей Харьковской области об аварийных отключениях света

© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Аварийные отключения электроснабжения возможны в Харьковской области, сообщил в субботу глава областной военной администрации Олег Синегубов.
"Возможны аварийные отключения электроснабжения в городе и населенных пунктах области", - сообщил Синегубов в своем Телеграм-канале.
Он добавил, что на данный момент сотрудники МЧС, а также энергетики работают над "ликвидацией последствий и стабилизацией ситуации с электроснабжением".
Ранее в субботу в Харьковской области была объявлена воздушная тревога, СМИ сообщали о взрывах в Харькове, было остановлено движение по всем линиям метро областной столицы.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьХарьковУкраинаВ мире
 
 
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