https://ria.ru/20230114/ukraina-1844818283.html
Жителей Харьковской области предупредили об аварийных отключениях света
Жителей Харьковской области предупредили об аварийных отключениях света - РИА Новости, 14.01.2023
Жителей Харьковской области предупредили об аварийных отключениях света
Аварийные отключения электроснабжения возможны в Харьковской области, сообщил в субботу глава областной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T12:12
2023-01-14T12:12
2023-01-14T12:12
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Аварийные отключения электроснабжения возможны в Харьковской области, сообщил в субботу глава областной военной администрации Олег Синегубов. "Возможны аварийные отключения электроснабжения в городе и населенных пунктах области", - сообщил Синегубов в своем Телеграм-канале. Он добавил, что на данный момент сотрудники МЧС, а также энергетики работают над "ликвидацией последствий и стабилизацией ситуации с электроснабжением". Ранее в субботу в Харьковской области была объявлена воздушная тревога, СМИ сообщали о взрывах в Харькове, было остановлено движение по всем линиям метро областной столицы.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Жителей Харьковской области предупредили об аварийных отключениях света
Глава ОВА Синегубов предупредил жителей Харьковской области об аварийных отключениях света