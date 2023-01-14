https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844846190.html

Российские силы с 24 февраля уничтожили 2880 украинских беспилотников

Российские силы с 24 февраля уничтожили 2880 украинских беспилотников - РИА Новости, 14.01.2023

Российские силы с 24 февраля уничтожили 2880 украинских беспилотников

Российские войска с начала военной специальной операции уничтожили 372 самолета, 200 вертолетов, 2 тысячи 880 беспилотных летательных аппаратов Украины,... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T15:31

2023-01-14T15:31

2023-01-14T16:31

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские войска с начала военной специальной операции уничтожили 372 самолета, 200 вертолетов, 2 тысячи 880 беспилотных летательных аппаратов Украины, сообщили в Минобороны РФ. "Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 2880 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7511 танков и других боевых бронированных машин, 982 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3828 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8040 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230114/snaryady-1844838667.html

россия

украина

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность