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Российские силы с 24 февраля уничтожили 2880 украинских беспилотников - РИА Новости, 14.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844846190.html
Российские силы с 24 февраля уничтожили 2880 украинских беспилотников
Российские силы с 24 февраля уничтожили 2880 украинских беспилотников - РИА Новости, 14.01.2023
Российские силы с 24 февраля уничтожили 2880 украинских беспилотников
Российские войска с начала военной специальной операции уничтожили 372 самолета, 200 вертолетов, 2 тысячи 880 беспилотных летательных аппаратов Украины,... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T15:31
2023-01-14T16:31
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские войска с начала военной специальной операции уничтожили 372 самолета, 200 вертолетов, 2 тысячи 880 беспилотных летательных аппаратов Украины, сообщили в Минобороны РФ. "Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 2880 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7511 танков и других боевых бронированных машин, 982 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3828 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8040 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230114/snaryady-1844838667.html
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россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
15:31 14.01.2023 (обновлено: 16:31 14.01.2023)
 
Российские силы с 24 февраля уничтожили 2880 украинских беспилотников

Российские войска с начала военной специальной операции уничтожили 372 украинских самолета

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские войска с начала военной специальной операции уничтожили 372 самолета, 200 вертолетов, 2 тысячи 880 беспилотных летательных аппаратов Украины, сообщили в Минобороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 2880 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7511 танков и других боевых бронированных машин, 982 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3828 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8040 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке министерства.
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