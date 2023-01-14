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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.01.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.01.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T17:52
2023-01-14T17:52
2023-01-14T19:46
инфографика
украина
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
спецоперация
вооруженные силы украины
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 14 января 2023 годаЗа минувшие сутки российские войска нанесли противнику огневое поражение в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках, пресекли действие пяти диверсионно-разведывательных групп. Украинская армия потеряла более 180 военнослужащих.Параллельно ликвидированы 123 района скопления живой силы и техники, 118 артиллерийских расчетов, два склада боеприпасов. Средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника, семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 372 самолета, 200 вертолетов, 2880 беспилотников, 400 зенитных ракетных комплексов, 982 реактивные системы залпового огня, 7511 танков и других бронемашин, 3828 орудий полевой артиллерии и 8040 единиц автомобильной техники.
украина
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
запорожская область
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РИА Новости
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украина, россия, луганская народная республика, инфографика, донецкая народная республика, спецоперация, вооруженные силы украины, запорожская область, харьковская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 14 января 2023 года
За минувшие сутки российские войска нанесли противнику огневое поражение в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках, пресекли действие пяти диверсионно-разведывательных групп. Украинская армия потеряла более 180 военнослужащих.
Параллельно ликвидированы 123 района скопления живой силы и техники, 118 артиллерийских расчетов, два склада боеприпасов. Средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника, семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 372 самолета, 200 вертолетов, 2880 беспилотников, 400 зенитных ракетных комплексов, 982 реактивные системы залпового огня, 7511 танков и других бронемашин, 3828 орудий полевой артиллерии и 8040 единиц автомобильной техники.