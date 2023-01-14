https://ria.ru/20230114/pogoda-1844802904.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 14.01.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная погода, слабый снег и до минус 3 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T10:12
2023-01-14T10:12
2023-01-14T10:12
общество
москва
михаил леус
старый новый год
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Облачная погода, слабый снег и до минус 3 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик подчеркнул, что в субботу в столицу по периферии антициклона продолжат поступать теплые и довольно влажные воздушные массы. Синоптик добавил, что ветер будет дуть южный, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление в течения дня будет меняться мало, барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20230112/vilfand-1844274437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, старый новый год
Общество, Москва, Михаил Леус, Старый Новый год
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Синоптик Леус пообещал москвичам слабый снег и до трех градусов мороза в субботу
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Облачная погода, слабый снег и до минус 3 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик подчеркнул, что в субботу в столицу по периферии антициклона продолжат поступать теплые и довольно влажные воздушные массы.
"Погода будет преимущественно облачная, местами в первой половине дня пройдут небольшие осадки в виде слабого снега. На дорогах и тротуарах гололедица. Минус 1-3 градусов в Москве, от 0 до минус 5 в Подмосковье", - рассказал Леус.
Синоптик добавил, что ветер будет дуть южный, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление в течения дня будет меняться мало, барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.