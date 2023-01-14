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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 14.01.2023
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Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 14.01.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная погода, слабый снег и до минус 3 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T10:12
2023-01-14T10:12
общество
москва
михаил леус
старый новый год
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Облачная погода, слабый снег и до минус 3 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик подчеркнул, что в субботу в столицу по периферии антициклона продолжат поступать теплые и довольно влажные воздушные массы. Синоптик добавил, что ветер будет дуть южный, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление в течения дня будет меняться мало, барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
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общество, москва, михаил леус, старый новый год
Общество, Москва, Михаил Леус, Старый Новый год
10:12 14.01.2023
 
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Синоптик Леус пообещал москвичам слабый снег и до трех градусов мороза в субботу

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкВид центра Москвы со Спасской башни Московского Кремля
Вид центра Москвы со Спасской башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вид центра Москвы со Спасской башни Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Облачная погода, слабый снег и до минус 3 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик подчеркнул, что в субботу в столицу по периферии антициклона продолжат поступать теплые и довольно влажные воздушные массы.
"Погода будет преимущественно облачная, местами в первой половине дня пройдут небольшие осадки в виде слабого снега. На дорогах и тротуарах гололедица. Минус 1-3 градусов в Москве, от 0 до минус 5 в Подмосковье", - рассказал Леус.
Синоптик добавил, что ветер будет дуть южный, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление в течения дня будет меняться мало, барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
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