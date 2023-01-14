https://ria.ru/20230114/pogoda-1844802904.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 14.01.2023

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Облачная погода, слабый снег и до минус 3 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T10:12

2023-01-14T10:12

2023-01-14T10:12

общество

москва

михаил леус

старый новый год

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Облачная погода, слабый снег и до минус 3 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик подчеркнул, что в субботу в столицу по периферии антициклона продолжат поступать теплые и довольно влажные воздушные массы. Синоптик добавил, что ветер будет дуть южный, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление в течения дня будет меняться мало, барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20230112/vilfand-1844274437.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, михаил леус, старый новый год