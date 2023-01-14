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Согреться в мороз: простые рецепты вкусных зимних напитков

Согреться в мороз: простые рецепты вкусных зимних напитков - РИА Новости, 14.01.2023

Согреться в мороз: простые рецепты вкусных зимних напитков

Горячий шоколад, имбирный чай или глинтвейн очень кстати в морозные дни. Согревают, поднимают настроение да и готовить несложно. Шеф-повара известных ресторанов РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T08:00

2023-01-14T08:00

2023-01-14T08:04

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Горячий шоколад, имбирный чай или глинтвейн очень кстати в морозные дни. Согревают, поднимают настроение да и готовить несложно. Шеф-повара известных ресторанов поделились с РИА Новости фирменными рецептами пунша, тодди, какао и мексиканского атоле.Яблочный пунш от бар-менеджера ресторана MO Даниила СимаеваИнгредиенты:Яблоко — 100 граммов;Имбирный микс — 15 миллилитров;Мед — 15 граммов;Сок лимона — 15 миллилитров;Кипяток — 100 миллилитров.Приготовление:Для имбирного микса в блендере пробить, а затем процедить 1,5 килограмма свежего имбиря с 600 миллилитрами сахарного сиропа.В горячую воду добавить мед, сок лимона, 15 миллилитров имбирного микса и прогреть в течение трех минут.Нарезать свежие яблоки тонкими дольками и положить в пунш. Подавать с палочкой корицы и сушеными яблоками.Горячий сливочный тодди от бар-менеджера ресторана D.O.M. Сергея КонаковаИнгредиенты:Пряный ром — 30 миллилитров;Яблочный сок — 50 миллилитров;Морс — 50 миллилитров;Пюре маракуйи — 20 граммов;Пряное масло — 20 граммов;Апельсин — долька;Корица — одна палочка.Для пряного масла:Темный тростниковый сахар — 250 граммов;Сливочное масло — 250 граммов;Пломбир — 500 граммов;Анис — одна штука;Гвоздика — три штуки;Душистый перец горошком — три штуки;Черный перец горошком — три штуки;Кардамон — пять штук.Приготовление:Для пряного масла: растопить сливочное масло в сотейнике, добавить специи, затем сахар и нагревать смесь до его растворения. Процедить получившийся сироп через сито, вмешать пломбир, взбить все венчиком.Далее в сотейнике смешать все остальные ингредиенты, подогреть, перелить в стакан, украсить долькой апельсина и палочкой корицы. Не добавляйте ром, если хотите приготовить безалкогольный напиток."Амарула" — какао от шеф-повара ресторана "Аист" Мирко ДзагоИнгредиенты:Молоко — 200 миллилитров;Какао-порошок — две чайные ложки;Сливочный ликер ("Бейлис", "Амарула") — 50 миллилитров.Приготовление:В емкость поместить теплое молоко, добавить две ложки какао, взбить электрическим венчиком.Отдельно в бокал налить сливочный ликер. Поверх вылить какао, перемешать снизу вверх. Перед подачей можно украсить напиток маршмеллоу.Атоле от шеф-повара ресторана Sangre Fresca Марко Антонио Феррейра и барной команды El Copitas BarИнгредиенты:Молоко — 150 миллилитров;Какао — 30 граммов;Порошок корицы — 0,4 грамма;Кайенский перец — 0,2 грамма;Имбирь сушеный — 0,4 грамма;Мука кукурузная — 25 граммов;Бадьян — одна штука;Гвоздика — три штуки;Душистый перец — четыре штуки;Изюм — 15 граммов;Масло сливочное — три грамма;Сахар — 60 граммов;Bacardi Spiced — 30 миллилитров;Кофейный эликсир Tselovalnik — 15 миллилитров.Чуррос — одна палочка.Приготовление:Соединить какао, корицу, кайенский перец, сушеный имбирь, бадьян, душистый перец, изюм, сахарный песок и кукурузную муку, обжаренную при температуре 70 градусов до золотистого цвета. Полученную смесь атоле убрать в вакуумный пакет.В питчер (молочник) насыпать 33 грамма смеси, добавить сливочное масло, молоко и взбить. Отфильтровать в чашку.Перед подачей украсить напиток палочкой чурроса.Channel Tunnel от бар-менеджера ресторана Bijou Игоря КокоулинаИнгредиенты:Облепиховая настойка — 80 миллилитров;Имбирный сироп — 15 миллилитров;Горячая вода — 20 миллилитров;Лимонный фреш — 20 миллилитров;Сублимированная малина — два грамма;Сахарная пудра — один грамм.Облепиховая настойка:Водка — один литр;Облепиха — 500 граммов;Сушеная пихта — два грамма;Мандариновый джем — 200 граммов.Имбирный сироп:Сахар — 1,5 килограмма;Вода — один литр;Свежий имбирь — 400 граммов.Приготовление:Приготовить облепиховую настойку, добавив в водку ягоды облепихи, сушеную пихту и мандариновый джем. Закрыть бутылку и дать настояться примерно полторы недели, периодически взбалтывая. Процедить.Для имбирного сиропа прогреть воду с сахаром и пробить в блендере вместе со свежим имбирем. Процедить.В ковшике смешать облепиховую настойку, имбирный сироп, лимонный фреш и горячую воду. Подогреть в течение трех минут и подавать в чашке, украсив сверху протертой вместе с сахарной пудрой сублимированной малиной.Тыквенный раф от шеф-повара ресторана "Аист" Мирко ДзагоИнгредиенты:Тыквенный соус — 40 граммов;Эспрессо — один шот;Сливки десятипроцентной жирности — 200 граммов.Тыквенный соус:Тыквенный фреш — 700 миллилитров;Тростниковый сахар — 100 граммов;Ванильный сахар — десять граммов;Сливки 33-процентной жирности — 300 миллилитров;Морская соль — один грамм;Перец черный — пять горошин;Гвоздика — две штуки;Тыквенные семечки — один грамм.Приготовление:Для тыквенного соуса 350 миллилитров тыквенного фреша выпарить на плите, добавить тростниковый и ванильный сахар, сливки, морскую соль и перемешать.В получившуюся массу влить еще 350 миллилитров фреша, положить перец, гвоздику, кипятить до загустения.Поместить 40 граммов соуса в питчер, добавить шот эспрессо, сливки, взбить. Готовый напиток перелить в стакан для подачи, украсить тыквенными семечками.

https://ria.ru/20220502/gastronomiya-1786224727.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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