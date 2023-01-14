08:00 14.01.2023 (обновлено: 08:04 14.01.2023)
Согреться в мороз: простые рецепты вкусных зимних напитков
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Горячий шоколад, имбирный чай или глинтвейн очень кстати в морозные дни. Согревают, поднимают настроение да и готовить несложно. Шеф-повара известных ресторанов поделились с РИА Новости фирменными рецептами пунша, тодди, какао и мексиканского атоле.
Яблочный пунш от бар-менеджера ресторана MO Даниила Симаева
© Фото предоставлено рестораном MOВ ресторане MO готовят яблочный пунш
© Фото предоставлено рестораном MO
В ресторане MO готовят яблочный пунш
Ингредиенты:
Яблоко — 100 граммов;
Имбирный микс — 15 миллилитров;
Мед — 15 граммов;
Сок лимона — 15 миллилитров;
Кипяток — 100 миллилитров.
Приготовление:
Для имбирного микса в блендере пробить, а затем процедить 1,5 килограмма свежего имбиря с 600 миллилитрами сахарного сиропа.
В горячую воду добавить мед, сок лимона, 15 миллилитров имбирного микса и прогреть в течение трех минут.
Нарезать свежие яблоки тонкими дольками и положить в пунш. Подавать с палочкой корицы и сушеными яблоками.
Горячий сливочный тодди от бар-менеджера ресторана D.O.M. Сергея Конакова
© Фото предоставлено рестораном D.O.M. / Павел КоваленкоГорячий сливочный тодди от ресторана D.O.M.
© Фото предоставлено рестораном D.O.M. / Павел Коваленко
Горячий сливочный тодди от ресторана D.O.M.
Ингредиенты:
Пряный ром — 30 миллилитров;
Яблочный сок — 50 миллилитров;
Морс — 50 миллилитров;
Пюре маракуйи — 20 граммов;
Пряное масло — 20 граммов;
Апельсин — долька;
Пряное масло — 20 граммов;
Апельсин — долька;
Корица — одна палочка.
Для пряного масла:
Темный тростниковый сахар — 250 граммов;
Сливочное масло — 250 граммов;
Пломбир — 500 граммов;
Анис — одна штука;
Гвоздика — три штуки;
Душистый перец горошком — три штуки;
Черный перец горошком — три штуки;
Кардамон — пять штук.
Приготовление:
Для пряного масла: растопить сливочное масло в сотейнике, добавить специи, затем сахар и нагревать смесь до его растворения. Процедить получившийся сироп через сито, вмешать пломбир, взбить все венчиком.
Далее в сотейнике смешать все остальные ингредиенты, подогреть, перелить в стакан, украсить долькой апельсина и палочкой корицы. Не добавляйте ром, если хотите приготовить безалкогольный напиток.
"Амарула" — какао от шеф-повара ресторана "Аист" Мирко Дзаго
© Фото предоставлено рестораном "Аист" / Алексей ВерпекаКакао "Амарула" из ресторана "Аист"
© Фото предоставлено рестораном "Аист" / Алексей Верпека
Какао "Амарула" из ресторана "Аист"
Ингредиенты:
Молоко — 200 миллилитров;
Какао-порошок — две чайные ложки;
Сливочный ликер ("Бейлис", "Амарула") — 50 миллилитров.
Приготовление:
В емкость поместить теплое молоко, добавить две ложки какао, взбить электрическим венчиком.
Отдельно в бокал налить сливочный ликер. Поверх вылить какао, перемешать снизу вверх. Перед подачей можно украсить напиток маршмеллоу.
Атоле от шеф-повара ресторана Sangre Fresca Марко Антонио Феррейра и барной команды El Copitas Bar
© Фото предоставлено рестораном Sangre FrescaAtole от ресторана Sangre Fresca
© Фото предоставлено рестораном Sangre Fresca
Atole от ресторана Sangre Fresca
Ингредиенты:
Молоко — 150 миллилитров;
Какао — 30 граммов;
Порошок корицы — 0,4 грамма;
Кайенский перец — 0,2 грамма;
Имбирь сушеный — 0,4 грамма;
Мука кукурузная — 25 граммов;
Бадьян — одна штука;
Гвоздика — три штуки;
Душистый перец — четыре штуки;
Изюм — 15 граммов;
Масло сливочное — три грамма;
Сахар — 60 граммов;
Bacardi Spiced — 30 миллилитров;
Кофейный эликсир Tselovalnik — 15 миллилитров.
Чуррос — одна палочка.
Приготовление:
Соединить какао, корицу, кайенский перец, сушеный имбирь, бадьян, душистый перец, изюм, сахарный песок и кукурузную муку, обжаренную при температуре 70 градусов до золотистого цвета. Полученную смесь атоле убрать в вакуумный пакет.
В питчер (молочник) насыпать 33 грамма смеси, добавить сливочное масло, молоко и взбить. Отфильтровать в чашку.
Перед подачей украсить напиток палочкой чурроса.
Channel Tunnel от бар-менеджера ресторана Bijou Игоря Кокоулина
© Фото предоставлено рестораном BijouВ Bijou готовят напиток Channel Tunnel
© Фото предоставлено рестораном Bijou
В Bijou готовят напиток Channel Tunnel
Ингредиенты:
Облепиховая настойка — 80 миллилитров;
Имбирный сироп — 15 миллилитров;
Имбирный сироп — 15 миллилитров;
Горячая вода — 20 миллилитров;
Лимонный фреш — 20 миллилитров;
Сублимированная малина — два грамма;
Сахарная пудра — один грамм.
Облепиховая настойка:
Водка — один литр;
Облепиха — 500 граммов;
Сушеная пихта — два грамма;
Мандариновый джем — 200 граммов.
Имбирный сироп:
Сахар — 1,5 килограмма;
Вода — один литр;
Свежий имбирь — 400 граммов.
Свежий имбирь — 400 граммов.
Приготовление:
Приготовить облепиховую настойку, добавив в водку ягоды облепихи, сушеную пихту и мандариновый джем. Закрыть бутылку и дать настояться примерно полторы недели, периодически взбалтывая. Процедить.
Для имбирного сиропа прогреть воду с сахаром и пробить в блендере вместе со свежим имбирем. Процедить.
В ковшике смешать облепиховую настойку, имбирный сироп, лимонный фреш и горячую воду. Подогреть в течение трех минут и подавать в чашке, украсив сверху протертой вместе с сахарной пудрой сублимированной малиной.
Тыквенный раф от шеф-повара ресторана "Аист" Мирко Дзаго
© Фото предоставлено рестораном "Аист" / Алексей ВерпекаТыквенный раф из ресторана "Аист"
© Фото предоставлено рестораном "Аист" / Алексей Верпека
Тыквенный раф из ресторана "Аист"
Ингредиенты:
Тыквенный соус — 40 граммов;
Эспрессо — один шот;
Сливки десятипроцентной жирности — 200 граммов.
Тыквенный соус:
Тыквенный фреш — 700 миллилитров;
Тростниковый сахар — 100 граммов;
Ванильный сахар — десять граммов;
Сливки 33-процентной жирности — 300 миллилитров;
Морская соль — один грамм;
Перец черный — пять горошин;
Гвоздика — две штуки;
Тыквенные семечки — один грамм.
Приготовление:
Для тыквенного соуса 350 миллилитров тыквенного фреша выпарить на плите, добавить тростниковый и ванильный сахар, сливки, морскую соль и перемешать.
В получившуюся массу влить еще 350 миллилитров фреша, положить перец, гвоздику, кипятить до загустения.
Поместить 40 граммов соуса в питчер, добавить шот эспрессо, сливки, взбить. Готовый напиток перелить в стакан для подачи, украсить тыквенными семечками.