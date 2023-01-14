https://ria.ru/20230114/naemniki-1844833209.html
Очевидцы рассказали о наемниках из Польши и Британии в Соледаре
Очевидцы рассказали о наемниках из Польши и Британии в Соледаре - РИА Новости, 14.01.2023
Очевидцы рассказали о наемниках из Польши и Британии в Соледаре
Жительница Соледара в ДНР рассказала, что среди украинских войск было много иностранцев из Польши и Великобритании, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T14:12
2023-01-14T14:12
2023-01-14T14:46
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ШАХТЕРСК (ДНР), 14 янв - РИА Новости. Жительница Соледара в ДНР рассказала, что среди украинских войск было много иностранцев из Польши и Великобритании, сообщает корреспондент РИА Новости.Освобождение города Соледар от украинских формирований было завершено вечером в четверг, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Поляки, британцы, темнокожие. Достаточно много. Видели. У нас боевые действия ведутся с апреля и по сегодняшний день. За это время мы видели много поляков", - сказала жительница Соледара Светлана Тарадайко.Женщина сообщила, что мирные жители Соледара старались как можно меньше контактировать с иностранными наемниками и большую часть времени скрывались в подвалах, выходя из них только в случае острой необходимости.
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"Поляки, британцы, темнокожие" – жительница Соледара о наемниках в составе ВСУ
"Поляки, британцы, темнокожие" – жительница Соледара о наемниках в составе ВСУ
2023-01-14T14:12
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в мире, польша, вооруженные силы украины, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Вооруженные силы Украины, Украина, Безопасность
14:12 14.01.2023 (обновлено: 14:46 14.01.2023)
Очевидцы рассказали о наемниках из Польши и Британии в Соледаре
Жительница Соледара: наемники из Польши и Британии были в составе украинских войск