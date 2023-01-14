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В ГД попросили принять меры к организации, распространяющей фейки об армии - РИА Новости, 14.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/feyki-1844862259.html
В ГД попросили принять меры к организации, распространяющей фейки об армии
В ГД попросили принять меры к организации, распространяющей фейки об армии - РИА Новости, 14.01.2023
В ГД попросили принять меры к организации, распространяющей фейки об армии
Депутат Госдумы Татьяна Буцкая направила обращение на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с просьбой пресечь "откровенно... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T16:23
2023-01-14T16:23
специальная военная операция на украине
татьяна буцкая
александр бастрыкин
россия
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Татьяна Буцкая направила обращение на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с просьбой пресечь "откровенно враждебную, антигосударственную деятельность" организации, распространяющей фейки об армии. "Некая организация с названием очень похожим на название созданного мной в 2017 году "Совета матерей" ведет в последние месяцы откровенно враждебную, антигосударственную деятельность, прикрываясь женами и матерями мобилизованных. Речь о называемом "Совете матерей и жен"... Деятельность "СМЖ" носит не только антигосударственный, но и криминальный характер, о чем вы можете прочитать в нашем обращении, направленном на имя председателя Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкина", - написала депутат в своем телеграм-канале. По словам парламентария, организация делает информационные вбросы через интернет, распространяя фейки об армии РФ, о руководстве страны. "Эти фейки затем активно распространяют отечественные оппозиционные и иностранные СМИ... Надеюсь, предусмотренные законом меры в отношении руководящей верхушки "СМЖ" будут приняты. Деятельность этих "рогов и копыт" будет пресечена. И никто уже не будет путать "СМЖ" с нашим "Советом матерей"", - добавила она. Буцкая добавила, что сейчас ведется "информационная, ментальная война за умы и души". "Нельзя оставаться "нейтральным", когда под угрозой само существование нашего государства. В этих словах нет преувеличения, к сожалению, не все это понимают", - заключила депутат.
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татьяна буцкая, александр бастрыкин, россия, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Татьяна Буцкая, Александр Бастрыкин, Россия, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
16:23 14.01.2023
 
В ГД попросили принять меры к организации, распространяющей фейки об армии

Депутат ГД Буцкая попросила СК принять меры к организации, распространяющей фейки об армии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Татьяна Буцкая направила обращение на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с просьбой пресечь "откровенно враждебную, антигосударственную деятельность" организации, распространяющей фейки об армии.
"Некая организация с названием очень похожим на название созданного мной в 2017 году "Совета матерей" ведет в последние месяцы откровенно враждебную, антигосударственную деятельность, прикрываясь женами и матерями мобилизованных. Речь о называемом "Совете матерей и жен"... Деятельность "СМЖ" носит не только антигосударственный, но и криминальный характер, о чем вы можете прочитать в нашем обращении, направленном на имя председателя Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкина", - написала депутат в своем телеграм-канале.
По словам парламентария, организация делает информационные вбросы через интернет, распространяя фейки об армии РФ, о руководстве страны.
"Эти фейки затем активно распространяют отечественные оппозиционные и иностранные СМИ... Надеюсь, предусмотренные законом меры в отношении руководящей верхушки "СМЖ" будут приняты. Деятельность этих "рогов и копыт" будет пресечена. И никто уже не будет путать "СМЖ" с нашим "Советом матерей"", - добавила она.
Буцкая добавила, что сейчас ведется "информационная, ментальная война за умы и души". "Нельзя оставаться "нейтральным", когда под угрозой само существование нашего государства. В этих словах нет преувеличения, к сожалению, не все это понимают", - заключила депутат.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеТатьяна БуцкаяАлександр БастрыкинРоссияГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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