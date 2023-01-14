https://ria.ru/20230114/feyki-1844862259.html

В ГД попросили принять меры к организации, распространяющей фейки об армии

В ГД попросили принять меры к организации, распространяющей фейки об армии - РИА Новости, 14.01.2023

В ГД попросили принять меры к организации, распространяющей фейки об армии

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая направила обращение на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с просьбой пресечь "откровенно... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T16:23

2023-01-14T16:23

2023-01-14T16:23

специальная военная операция на украине

татьяна буцкая

александр бастрыкин

россия

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Татьяна Буцкая направила обращение на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с просьбой пресечь "откровенно враждебную, антигосударственную деятельность" организации, распространяющей фейки об армии. "Некая организация с названием очень похожим на название созданного мной в 2017 году "Совета матерей" ведет в последние месяцы откровенно враждебную, антигосударственную деятельность, прикрываясь женами и матерями мобилизованных. Речь о называемом "Совете матерей и жен"... Деятельность "СМЖ" носит не только антигосударственный, но и криминальный характер, о чем вы можете прочитать в нашем обращении, направленном на имя председателя Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкина", - написала депутат в своем телеграм-канале. По словам парламентария, организация делает информационные вбросы через интернет, распространяя фейки об армии РФ, о руководстве страны. "Эти фейки затем активно распространяют отечественные оппозиционные и иностранные СМИ... Надеюсь, предусмотренные законом меры в отношении руководящей верхушки "СМЖ" будут приняты. Деятельность этих "рогов и копыт" будет пресечена. И никто уже не будет путать "СМЖ" с нашим "Советом матерей"", - добавила она. Буцкая добавила, что сейчас ведется "информационная, ментальная война за умы и души". "Нельзя оставаться "нейтральным", когда под угрозой само существование нашего государства. В этих словах нет преувеличения, к сожалению, не все это понимают", - заключила депутат.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

татьяна буцкая, александр бастрыкин, россия, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)