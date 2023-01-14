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Эсминец ВМС США USS Roosevelt прибыл в Эстонию - РИА Новости, 14.01.2023
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Эсминец ВМС США USS Roosevelt прибыл в Эстонию
Эсминец ВМС США USS Roosevelt прибыл в Эстонию - РИА Новости, 14.01.2023
Эсминец ВМС США USS Roosevelt прибыл в Эстонию
Эскадренный миноносец ВМС США Roosevelt прибыл с визитом в Таллин, сообщило в субботу американское посольство в Эстонии. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T18:25
2023-01-14T18:30
в мире
франклин рузвельт
сша
таллин
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 янв - РИА Новости. Эскадренный миноносец ВМС США Roosevelt прибыл с визитом в Таллин, сообщило в субботу американское посольство в Эстонии. "Посольство США радо приветствовать в Таллинском порту корабль ВМС США USS Roosevelt. Эсминец прибыл в Таллин с плановым визитом для дозаправки и пополнения запасов, у моряков также будет возможность посетить город", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства. Roosevelt — эсминец класса Arleigh Burke, оснащенный системой управляемых ракет Aegis. Корабль назван в честь президента Франклина Рузвельта. Сердцем корабля является система вооружения Aegis, полностью интегрированная радарная и ракетная система, способная одновременно выполнять операции по защите от воздушных, надводных и подводных угроз. Экипаж корабля - 250 человек, отмечает посольство.
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в мире, франклин рузвельт, сша, таллин, эстония
В мире, Франклин Рузвельт, США, Таллин, Эстония
18:25 14.01.2023 (обновлено: 18:30 14.01.2023)
 
Эсминец ВМС США USS Roosevelt прибыл в Эстонию

Американское посольство: эсминец ВМС США USS Roosevelt прибыл в Эстонию

© Pixabay / PuhkusEestisСтарый город в Таллине
Старый город в Таллине - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© Pixabay / PuhkusEestis
Старый город в Таллине . Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 янв - РИА Новости. Эскадренный миноносец ВМС США Roosevelt прибыл с визитом в Таллин, сообщило в субботу американское посольство в Эстонии.
"Посольство США радо приветствовать в Таллинском порту корабль ВМС США USS Roosevelt. Эсминец прибыл в Таллин с плановым визитом для дозаправки и пополнения запасов, у моряков также будет возможность посетить город", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства.
Roosevelt — эсминец класса Arleigh Burke, оснащенный системой управляемых ракет Aegis. Корабль назван в честь президента Франклина Рузвельта. Сердцем корабля является система вооружения Aegis, полностью интегрированная радарная и ракетная система, способная одновременно выполнять операции по защите от воздушных, надводных и подводных угроз. Экипаж корабля - 250 человек, отмечает посольство.
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