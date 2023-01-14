https://ria.ru/20230114/esminets-1844886517.html
Эсминец ВМС США USS Roosevelt прибыл в Эстонию
Эсминец ВМС США USS Roosevelt прибыл в Эстонию - РИА Новости, 14.01.2023
Эсминец ВМС США USS Roosevelt прибыл в Эстонию
Эскадренный миноносец ВМС США Roosevelt прибыл с визитом в Таллин, сообщило в субботу американское посольство в Эстонии. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T18:25
2023-01-14T18:25
2023-01-14T18:30
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 янв - РИА Новости. Эскадренный миноносец ВМС США Roosevelt прибыл с визитом в Таллин, сообщило в субботу американское посольство в Эстонии. "Посольство США радо приветствовать в Таллинском порту корабль ВМС США USS Roosevelt. Эсминец прибыл в Таллин с плановым визитом для дозаправки и пополнения запасов, у моряков также будет возможность посетить город", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства. Roosevelt — эсминец класса Arleigh Burke, оснащенный системой управляемых ракет Aegis. Корабль назван в честь президента Франклина Рузвельта. Сердцем корабля является система вооружения Aegis, полностью интегрированная радарная и ракетная система, способная одновременно выполнять операции по защите от воздушных, надводных и подводных угроз. Экипаж корабля - 250 человек, отмечает посольство.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франклин рузвельт, сша, таллин, эстония
В мире, Франклин Рузвельт, США, Таллин, Эстония
18:25 14.01.2023 (обновлено: 18:30 14.01.2023)
Эсминец ВМС США USS Roosevelt прибыл в Эстонию
Американское посольство: эсминец ВМС США USS Roosevelt прибыл в Эстонию