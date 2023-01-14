https://ria.ru/20230114/energoinfrastruktura-1844892708.html

Украина заявила о повреждении объектов инфраструктуры в пяти областях

Украина заявила о повреждении объектов инфраструктуры в пяти областях - РИА Новости, 14.01.2023

Украина заявила о повреждении объектов инфраструктуры в пяти областях

В пяти областях Украины и на подконтрольной киевским властям части Запорожской области были поражены объекты энергетической инфраструктуры, заявил министр... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T19:19

2023-01-14T19:19

2023-01-14T19:42

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

киевская область

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В пяти областях Украины и на подконтрольной киевским властям части Запорожской области были поражены объекты энергетической инфраструктуры, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в соцсетях."Прилеты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях. Из-за обстрелов в большинстве регионов вводятся аварийные отключения. Следующие дни будут тяжелыми", — написал он.Как сообщила глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук, после атаки на одном из энергетических объектов начался пожар, но никто не пострадал.В субботу по всей территории Украины несколько раз объявлялась воздушная тревога. Местные СМИ передавали о серии взрывов в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Харьковской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и других областях страны. В Киеве, Киевской области, Одесской, Винницкой и Черкасской областях ввели аварийные отключения электроэнергии. Сообщалось, что большая часть Харькова оказалась обесточена после прогремевшего в городе взрыва. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, на Украине повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря прошлого года, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

https://ria.ru/20221224/elektrostantsiya-1841066285.html

украина

киевская область

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, киевская область, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вооруженные силы рф