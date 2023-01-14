19:19 14.01.2023 (обновлено: 19:42 14.01.2023)
Украина заявила о повреждении объектов инфраструктуры в пяти областях
Минэнерго Украины сообщило о поражении объектов энергоинфраструктуры в пяти областях
© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев. 1 января 2023
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. 1 января 2023. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В пяти областях Украины и на подконтрольной киевским властям части Запорожской области были поражены объекты энергетической инфраструктуры, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в соцсетях.
"Прилеты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях. Из-за обстрелов в большинстве регионов вводятся аварийные отключения. Следующие дни будут тяжелыми", — написал он.
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Как сообщила глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук, после атаки на одном из энергетических объектов начался пожар, но никто не пострадал.
В субботу по всей территории Украины несколько раз объявлялась воздушная тревога. Местные СМИ передавали о серии взрывов в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Харьковской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и других областях страны. В Киеве, Киевской области, Одесской, Винницкой и Черкасской областях ввели аварийные отключения электроэнергии. Сообщалось, что большая часть Харькова оказалась обесточена после прогремевшего в городе взрыва.
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Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, на Украине повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря прошлого года, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.