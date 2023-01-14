https://ria.ru/20230114/dtp-1844900373.html
В Москве столкнулись микроавтобус и трактор, есть пострадавшие
В Москве столкнулись микроавтобус и трактор, есть пострадавшие - РИА Новости, 14.01.2023
В Москве столкнулись микроавтобус и трактор, есть пострадавшие
Трактор и микроавтобус столкнулись на юге Москвы, одна женщина пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T20:16
2023-01-14T20:16
2023-01-14T20:37
происшествия
москва
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Трактор и микроавтобус столкнулись на юге Москвы, одна женщина пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По данным ведомства, ДТП произошло вечером в субботу на улице Подольских курсантов у дома 2. "В результате дорожно-транспортного происшествия трактора и микроавтобуса пострадала женщина, она передана медикам", - сказали в ведомстве. Источник в правоохранительных органах в свою очередь сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, водитель трактора выехал на встречную полосу, из-за чего и произошло ДТП.
https://ria.ru/20230114/snegokhody-1844896048.html
москва
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
20:16 14.01.2023 (обновлено: 20:37 14.01.2023)
В Москве столкнулись микроавтобус и трактор, есть пострадавшие
МВД: на юге Москвы столкнулись трактор и микроавтобус, одна женщина пострадала
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Трактор и микроавтобус столкнулись на юге Москвы, одна женщина пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
По данным ведомства, ДТП произошло вечером в субботу на улице Подольских курсантов у дома 2.
"В результате дорожно-транспортного происшествия трактора и микроавтобуса пострадала женщина, она передана медикам", - сказали в ведомстве.
Источник в правоохранительных органах в свою очередь сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, водитель трактора выехал на встречную полосу, из-за чего и произошло ДТП.