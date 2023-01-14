https://ria.ru/20230114/dtp-1844900373.html

В Москве столкнулись микроавтобус и трактор, есть пострадавшие

В Москве столкнулись микроавтобус и трактор, есть пострадавшие - РИА Новости, 14.01.2023

В Москве столкнулись микроавтобус и трактор, есть пострадавшие

Трактор и микроавтобус столкнулись на юге Москвы, одна женщина пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T20:16

2023-01-14T20:16

2023-01-14T20:37

происшествия

москва

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Трактор и микроавтобус столкнулись на юге Москвы, одна женщина пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По данным ведомства, ДТП произошло вечером в субботу на улице Подольских курсантов у дома 2. "В результате дорожно-транспортного происшествия трактора и микроавтобуса пострадала женщина, она передана медикам", - сказали в ведомстве. Источник в правоохранительных органах в свою очередь сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, водитель трактора выехал на встречную полосу, из-за чего и произошло ДТП.

https://ria.ru/20230114/snegokhody-1844896048.html

москва

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, москва