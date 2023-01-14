https://ria.ru/20230114/dtp-1844819983.html

В Якутии микроавтобус столкнулся с грузовиком, водитель погиб

В Якутии микроавтобус столкнулся с грузовиком, водитель погиб - РИА Новости, 14.01.2023

В Якутии микроавтобус столкнулся с грузовиком, водитель погиб

Один человек погиб и девять пострадали в результате ДТП с микроавтобусом и большегрузом на 30 км Вилюйского тракта в Якутии, сообщается в Telegram-канале МВД... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T12:25

2023-01-14T12:25

2023-01-14T12:25

происшествия

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Один человек погиб и девять пострадали в результате ДТП с микроавтобусом и большегрузом на 30 км Вилюйского тракта в Якутии, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. "На 30-м километре Вилюйского тракта произошло ДТП с участием двух транспортных средств ... В результате ДТП водитель микроавтобуса скончался на месте происшествия, девять пассажиров с различными травмами обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении. Уточняется, что авария произошла в 10.40 по местному времени. По предварительной информации ведомства, 23-летний водитель микроавтобуса "Тойота Хайс" "не выдержал безопасную скорость движения, дистанцию между транспортными средствами" и столкнулся с большегрузом.

https://ria.ru/20230114/dtp-1844816435.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика саха (якутия)