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В Якутии микроавтобус столкнулся с грузовиком, водитель погиб - РИА Новости, 14.01.2023
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В Якутии микроавтобус столкнулся с грузовиком, водитель погиб
В Якутии микроавтобус столкнулся с грузовиком, водитель погиб - РИА Новости, 14.01.2023
В Якутии микроавтобус столкнулся с грузовиком, водитель погиб
Один человек погиб и девять пострадали в результате ДТП с микроавтобусом и большегрузом на 30 км Вилюйского тракта в Якутии, сообщается в Telegram-канале МВД... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T12:25
2023-01-14T12:25
происшествия
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Один человек погиб и девять пострадали в результате ДТП с микроавтобусом и большегрузом на 30 км Вилюйского тракта в Якутии, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. "На 30-м километре Вилюйского тракта произошло ДТП с участием двух транспортных средств ... В результате ДТП водитель микроавтобуса скончался на месте происшествия, девять пассажиров с различными травмами обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении. Уточняется, что авария произошла в 10.40 по местному времени. По предварительной информации ведомства, 23-летний водитель микроавтобуса "Тойота Хайс" "не выдержал безопасную скорость движения, дистанцию между транспортными средствами" и столкнулся с большегрузом.
https://ria.ru/20230114/dtp-1844816435.html
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происшествия, республика саха (якутия)
Происшествия, Республика Саха (Якутия)
12:25 14.01.2023
 
В Якутии микроавтобус столкнулся с грузовиком, водитель погиб

При столкновении микроавтобуса с грузовиком в Якутии один человек погиб, девять пострадали

© Фото : @mediamvd/TelegramНа месте ДТП с участием большегруза и микроавтобуса в Якутии
На месте ДТП с участием большегруза и микроавтобуса в Якутии - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© Фото : @mediamvd/Telegram
На месте ДТП с участием большегруза и микроавтобуса в Якутии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Один человек погиб и девять пострадали в результате ДТП с микроавтобусом и большегрузом на 30 км Вилюйского тракта в Якутии, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.
"На 30-м километре Вилюйского тракта произошло ДТП с участием двух транспортных средств ... В результате ДТП водитель микроавтобуса скончался на месте происшествия, девять пассажиров с различными травмами обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.
Уточняется, что авария произошла в 10.40 по местному времени. По предварительной информации ведомства, 23-летний водитель микроавтобуса "Тойота Хайс" "не выдержал безопасную скорость движения, дистанцию между транспортными средствами" и столкнулся с большегрузом.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
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В Якутии десять машин столкнулись на трассе из-за густого тумана
 
ПроисшествияРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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