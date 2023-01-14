https://ria.ru/20230114/dtp-1844819983.html
В Якутии микроавтобус столкнулся с грузовиком, водитель погиб
В Якутии микроавтобус столкнулся с грузовиком, водитель погиб - РИА Новости, 14.01.2023
В Якутии микроавтобус столкнулся с грузовиком, водитель погиб
Один человек погиб и девять пострадали в результате ДТП с микроавтобусом и большегрузом на 30 км Вилюйского тракта в Якутии, сообщается в Telegram-канале МВД... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T12:25
2023-01-14T12:25
2023-01-14T12:25
происшествия
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Один человек погиб и девять пострадали в результате ДТП с микроавтобусом и большегрузом на 30 км Вилюйского тракта в Якутии, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. "На 30-м километре Вилюйского тракта произошло ДТП с участием двух транспортных средств ... В результате ДТП водитель микроавтобуса скончался на месте происшествия, девять пассажиров с различными травмами обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении. Уточняется, что авария произошла в 10.40 по местному времени. По предварительной информации ведомства, 23-летний водитель микроавтобуса "Тойота Хайс" "не выдержал безопасную скорость движения, дистанцию между транспортными средствами" и столкнулся с большегрузом.
https://ria.ru/20230114/dtp-1844816435.html
республика саха (якутия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика саха (якутия)
Происшествия, Республика Саха (Якутия)
В Якутии микроавтобус столкнулся с грузовиком, водитель погиб
При столкновении микроавтобуса с грузовиком в Якутии один человек погиб, девять пострадали