19:38 14.01.2023 (обновлено: 22:45 14.01.2023)
Немецкий дипломат предсказал скорое истощение военных запасов Германии
Дипломат Ишингер: произведенные за полгода боеприпасы в ФРГ тратятся на Украине за день
© AP Photo / LibkosУкраинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777 в Донецкой области
© AP Photo / Libkos
Украинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер заявил, что Украина за день расходует столько боеприпасов, сколько в Германии производится за полгода.
"Украина вынужденно расходует в день столько боеприпасов, сколько у нас производится за полгода. Конец наших запасов находится в обозримом будущем", - сказал Ишингер, ранее призывавший в этом контексте к введению военной экономики, в интервью газете Welt am Sonntag.
По его словам, военная экономика будет означать, что Германия, координируясь с партнерами в НАТО и Европе, "проявляет инициативу и призывает европейские оборонные компании в связи с войной производить больше оружия и боеприпасов". "Речь идет не только о поставках танков, но и о поставках артиллерии, боеприпасов, ракет, систем ПВО, беспилотников и многого другого", - сказал Ишингер, добавив, что необходимы централизованная координация и распределение заказов.
"Тем не менее, они не будут ошибочны. В дипломатии часто бывает так, что в течение нескольких недель и месяцев ведутся разговоры, которые поначалу ни к чему не приводят, но тем не менее необходимы", - сказал дипломат, по мнению которого необходимы "постоянные каналы общения, особенно для предотвращения недопонимания".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.