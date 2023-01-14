https://ria.ru/20230114/churikova-1844890926.html

Матвиенко: Чурикова оставила прекрасное творческое наследие

Матвиенко: Чурикова оставила прекрасное творческое наследие - РИА Новости, 14.01.2023

Матвиенко: Чурикова оставила прекрасное творческое наследие

Самой важной наградой для Инны Чуриковой было почитание и признание зрителей, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T19:05

2023-01-14T19:05

2023-01-14T19:15

инна чурикова

валентина матвиенко

ссср

россия

совет федерации рф

умерла инна чурикова

культура

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Самой важной наградой для Инны Чуриковой было почитание и признание зрителей, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни в субботу. "С глубокой скорбью узнала о кончине народной артистки СССР Инны Михайловны Чуриковой. Российская культура лишилась блестящей, одной из любимейших актрис нашей страны, потеряла целую эпоху… Общение с нею всегда доставляло радость и удовольствие. Бесценный вклад Инны Михайловны в развитие театра и кинематографа по праву отмечен высокими государственными наградами. Но самой важной наградой для нее были почитание и признание зрителей", - написала Матвиенко в телеграмме с соболезнованиями. Сенатор СФ отметила, что уход Чуриковой – это огромное горе для ее близких, друзей и коллег, а также для всей России. "Человек интеллигентный, широко эрудированный, бесконечно преданный своему делу, Инна Михайловна посвятила служению искусству весь свой яркий, огромный талант. Она оставила нам прекрасное творческое наследие – множество театральных и кинематографических работ, ставших примерами подлинного профессионализма и мастерства, органичного сочетания драматического и комедийного дарования. Инне Михайловне были присущи качества, которые ценили все, кто ее знал, - душевность, необыкновенная порядочность, надежность и уважение к людям", - добавила она. Матвиенко выразила соболезнования семье и родным Чуриковой, добавив, что ее будут помнить, "как замечательного человека, артиста, настоящего патриота своей страны".

https://ria.ru/20230114/churikova-1844869415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

инна чурикова, валентина матвиенко, ссср, россия, совет федерации рф, умерла инна чурикова