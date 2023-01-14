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Матвиенко: Чурикова оставила прекрасное творческое наследие - РИА Новости, 14.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230114/churikova-1844890926.html
Матвиенко: Чурикова оставила прекрасное творческое наследие
Матвиенко: Чурикова оставила прекрасное творческое наследие - РИА Новости, 14.01.2023
Матвиенко: Чурикова оставила прекрасное творческое наследие
Самой важной наградой для Инны Чуриковой было почитание и признание зрителей, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T19:05
2023-01-14T19:15
инна чурикова
валентина матвиенко
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россия
совет федерации рф
умерла инна чурикова
культура
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Самой важной наградой для Инны Чуриковой было почитание и признание зрителей, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни в субботу. "С глубокой скорбью узнала о кончине народной артистки СССР Инны Михайловны Чуриковой. Российская культура лишилась блестящей, одной из любимейших актрис нашей страны, потеряла целую эпоху… Общение с нею всегда доставляло радость и удовольствие. Бесценный вклад Инны Михайловны в развитие театра и кинематографа по праву отмечен высокими государственными наградами. Но самой важной наградой для нее были почитание и признание зрителей", - написала Матвиенко в телеграмме с соболезнованиями. Сенатор СФ отметила, что уход Чуриковой – это огромное горе для ее близких, друзей и коллег, а также для всей России. "Человек интеллигентный, широко эрудированный, бесконечно преданный своему делу, Инна Михайловна посвятила служению искусству весь свой яркий, огромный талант. Она оставила нам прекрасное творческое наследие – множество театральных и кинематографических работ, ставших примерами подлинного профессионализма и мастерства, органичного сочетания драматического и комедийного дарования. Инне Михайловне были присущи качества, которые ценили все, кто ее знал, - душевность, необыкновенная порядочность, надежность и уважение к людям", - добавила она. Матвиенко выразила соболезнования семье и родным Чуриковой, добавив, что ее будут помнить, "как замечательного человека, артиста, настоящего патриота своей страны".
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инна чурикова, валентина матвиенко, ссср, россия, совет федерации рф, умерла инна чурикова
Инна Чурикова, Валентина Матвиенко, СССР, Россия, Совет Федерации РФ, Умерла Инна Чурикова, Культура
19:05 14.01.2023 (обновлено: 19:15 14.01.2023)
 
Матвиенко: Чурикова оставила прекрасное творческое наследие

Матвиенко: Чурикова оставила множество работ, ставших примерами подлинного мастерства

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкНародная артистка СССР Инна Чурикова в роли Жанны д'Арк в сцене из фильма "Начало" (режиссер Глеб Панфилов).
Народная артистка СССР Инна Чурикова в роли Жанны д'Арк в сцене из фильма Начало (режиссер Глеб Панфилов). - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Народная артистка СССР Инна Чурикова в роли Жанны д'Арк в сцене из фильма "Начало" (режиссер Глеб Панфилов).. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Самой важной наградой для Инны Чуриковой было почитание и признание зрителей, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни в субботу.
Умерла Инна Чурикова: творческий путь королевы "Ленкома"
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в медиабанк

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Михайловна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее в Башкирии.

Актриса театра и кино Инна Чурикова
1 из 14

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Михайловна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее в Башкирии.

© РИА Новости / Галина Кмит
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанк

C начала 1950-х годов жила в Москве.

В школьные годы занималась в студии при Московском драматическом театре имени Станиславского.

Татьяна Доронина (слева) в роли Нади и Инна Чурикова (справа) в роли Нели на съемках кинофильма Старшая сестра режиссера Георгия Натансона
2 из 14

C начала 1950-х годов жила в Москве.

В школьные годы занималась в студии при Московском драматическом театре имени Станиславского.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанк

В 1965 году закончила Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина.

В 1965-1968 годах работала в Московском театре юного зрителя, где играла в массовке.

Народная артистка СССР Инна Чурикова в роли Жанны д'Арк в сцене из фильма Начало (режиссер Глеб Панфилов).
3 из 14

В 1965 году закончила Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина.

В 1965-1968 годах работала в Московском театре юного зрителя, где играла в массовке.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанк

Снялась в первых фильмах Глеба Панфилова "В огне брода нет" (1967) и "Начало" (1970), определивших ее дальнейшую творческую судьбу.

С 1975 года Чурикова — актриса Московского государственного театра "Ленком" (ныне Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова").

 Народная артистка СССР Инна Чурикова (слева) в сцене из фильма режиссера Глеба Панфилова В огне брода нет
4 из 14

Снялась в первых фильмах Глеба Панфилова "В огне брода нет" (1967) и "Начало" (1970), определивших ее дальнейшую творческую судьбу.

С 1975 года Чурикова — актриса Московского государственного театра "Ленком" (ныне Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова").

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Борис Кауфман / Перейти в медиабанк

Среди сыгранных ею ролей — Анна Петровна в "Иванове" и Аркадина в "Чайке" Антона Чехова, комиссар в "Оптимистической трагедии" Всеволода Вишневского, Ирина в "Трех девушках в голубом" Людмилы Петрушевской, Мамаева в "Мудреце" по Александру Островскому.

В роли Елизаветы Уваровой - Инна Чурикова. На съемках фильма Прошу слова. Режиссер Глеб Панфилов
5 из 14

Среди сыгранных ею ролей — Анна Петровна в "Иванове" и Аркадина в "Чайке" Антона Чехова, комиссар в "Оптимистической трагедии" Всеволода Вишневского, Ирина в "Трех девушках в голубом" Людмилы Петрушевской, Мамаева в "Мудреце" по Александру Островскому.

© РИА Новости / Борис Кауфман
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© Фото : Киностудия им. М. Горького, 1964

Актриса также снялась в кинолентах Георгия Данелии "Я шагаю по Москве" (1963) и "Тридцать три" (1965), в приключенческой ленте Эдмонда Кеосаяна "Неуловимые мстители" (1966) и других. Заметной стала острохарактерная роль любимой мачехиной дочки Марфушки в фильме-сказке Александра Роу "Морозко" (1964).

Инна Чурикова в фильме Морозко
6 из 14

Актриса также снялась в кинолентах Георгия Данелии "Я шагаю по Москве" (1963) и "Тридцать три" (1965), в приключенческой ленте Эдмонда Кеосаяна "Неуловимые мстители" (1966) и других. Заметной стала острохарактерная роль любимой мачехиной дочки Марфушки в фильме-сказке Александра Роу "Морозко" (1964).

© Фото : Киностудия им. М. Горького, 1964
© РИА Новости / Виталий Арутюнов / Перейти в медиабанк

Наиболее известные роли последних лет: Инна в Sorry Александра Галина, Антонида Васильевна в "Варваре и еретике" по "Игроку" Федора Достоевского.

Народная артистка СССР Инна Чурикова и народный артист РСФСР Николай Караченцов в спектакле театра Ленком Сорри
7 из 14

Наиболее известные роли последних лет: Инна в Sorry Александра Галина, Антонида Васильевна в "Варваре и еретике" по "Игроку" Федора Достоевского.

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
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© РИА Новости / Борис Кауфман / Перейти в медиабанк

Чурикова снималась практически во всех фильмах Панфилова: "Прошу слова" (1975), "Тема" (1979), "Валентина" (1980), "Васса" (1980), "Мать" (1989), "Без вины виноватые" (2008) и других.

Актриса Инна Чурикова
8 из 14

Чурикова снималась практически во всех фильмах Панфилова: "Прошу слова" (1975), "Тема" (1979), "Валентина" (1980), "Васса" (1980), "Мать" (1989), "Без вины виноватые" (2008) и других.

© РИА Новости / Борис Кауфман
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

В 1991 году актриса была удостоена звания народной артистки СССР.

Министр культуры и коммуникации Французской Республики Фредерик Миттеран (слева), режиссер и сценарист Глеб Панфилов (в центре) и актриса Инна Чурикова на приеме в посольстве Франции
9 из 14

В 1991 году актриса была удостоена звания народной артистки СССР.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в медиабанк

Чурикова стала лауреатом премии имени К. С. Станиславского (1997), премии "Ника" в номинациях "Лучшая женская роль " (1991), "Лучшая женская роль второго плана" (2003, 2015), "Золотая Маска" (2001) и других.

Актриса Инна Чурикова получает кинопремию Ника в номинации Лучшая женская роль второго плана за роль в кинофильме Благословите женщину
10 из 14

Чурикова стала лауреатом премии имени К. С. Станиславского (1997), премии "Ника" в номинациях "Лучшая женская роль " (1991), "Лучшая женская роль второго плана" (2003, 2015), "Золотая Маска" (2001) и других.

© РИА Новости / Галина Кмит
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© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в медиабанк

Награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (1997), III (2007), II (2013) и I (2018) степени.

Президент России Владимир Путин наградил актрису Инну Чурикову Орденом За заслуги перед Отечеством III степени
11 из 14

Награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (1997), III (2007), II (2013) и I (2018) степени.

© РИА Новости / Владимир Родионов
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

В Театре Наций играла главную роль в спектакле "Аудиенция", за которую была удостоена премии "Хрустальная Турандот".

В текущем репертуаре театра "Ленком" Инна Чурикова играла в спектаклях "Ложь во спасение" по мотивам пьесы Алехандро Касоны "Деревья умирают стоя" и "Аквитанская львица" по мотивам пьесы Джеймса Голдмена "Лев зимой".

Актриса Инна Чурикова в роли Королевы Елизаветы II в сцене из спектакля Аудиенция в Театре Наций в Москве
12 из 14

В Театре Наций играла главную роль в спектакле "Аудиенция", за которую была удостоена премии "Хрустальная Турандот".

В текущем репертуаре театра "Ленком" Инна Чурикова играла в спектаклях "Ложь во спасение" по мотивам пьесы Алехандро Касоны "Деревья умирают стоя" и "Аквитанская львица" по мотивам пьесы Джеймса Голдмена "Лев зимой".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

В 2007-2009 годах Чурикова занимала пост президента Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало", который ежегодно проводится в Иваново.

Актеры Олег Басилашвили (в центре) и Инна Чурикова на съемках фильма Резо Гигинеишвили Любовь с акцентом
13 из 14

В 2007-2009 годах Чурикова занимала пост президента Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало", который ежегодно проводится в Иваново.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

В последние годы актриса играла в картинах "Утомленные солнцем — 2" (2011), "Без границ" (2015), "Страна ОЗ" (2015), "Иван Денисович" (2020), "Мятный пряник" (2021). Снималась в сериалах "Мертвые души" (1984) по Николаю Гоголю, "Идиот" (2003) по Федору Достоевскому, "В круге первом" (2006) по Александру Солженицыну и других.

Председатель жюри ММКФ - 2014 режиссер и сценарист Глеб Панфилов и актриса Инна Чурикова на церемонии закрытия 36-го Московского Международного Кинофестиваля в столичном кинотеатре Россия
14 из 14

В последние годы актриса играла в картинах "Утомленные солнцем — 2" (2011), "Без границ" (2015), "Страна ОЗ" (2015), "Иван Денисович" (2020), "Мятный пряник" (2021). Снималась в сериалах "Мертвые души" (1984) по Николаю Гоголю, "Идиот" (2003) по Федору Достоевскому, "В круге первом" (2006) по Александру Солженицыну и других.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 14

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Михайловна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее в Башкирии.

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
2 из 14

C начала 1950-х годов жила в Москве.

В школьные годы занималась в студии при Московском драматическом театре имени Станиславского.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 14

В 1965 году закончила Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина.

В 1965-1968 годах работала в Московском театре юного зрителя, где играла в массовке.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 14

Снялась в первых фильмах Глеба Панфилова "В огне брода нет" (1967) и "Начало" (1970), определивших ее дальнейшую творческую судьбу.

С 1975 года Чурикова — актриса Московского государственного театра "Ленком" (ныне Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова").

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 14

Среди сыгранных ею ролей — Анна Петровна в "Иванове" и Аркадина в "Чайке" Антона Чехова, комиссар в "Оптимистической трагедии" Всеволода Вишневского, Ирина в "Трех девушках в голубом" Людмилы Петрушевской, Мамаева в "Мудреце" по Александру Островскому.

© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в медиабанк
6 из 14

Актриса также снялась в кинолентах Георгия Данелии "Я шагаю по Москве" (1963) и "Тридцать три" (1965), в приключенческой ленте Эдмонда Кеосаяна "Неуловимые мстители" (1966) и других. Заметной стала острохарактерная роль любимой мачехиной дочки Марфушки в фильме-сказке Александра Роу "Морозко" (1964).

© Фото : Киностудия им. М. Горького, 1964
7 из 14

Наиболее известные роли последних лет: Инна в Sorry Александра Галина, Антонида Васильевна в "Варваре и еретике" по "Игроку" Федора Достоевского.

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
Перейти в медиабанк
8 из 14

Чурикова снималась практически во всех фильмах Панфилова: "Прошу слова" (1975), "Тема" (1979), "Валентина" (1980), "Васса" (1980), "Мать" (1989), "Без вины виноватые" (2008) и других.

© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в медиабанк
9 из 14

В 1991 году актриса была удостоена звания народной артистки СССР.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
10 из 14

Чурикова стала лауреатом премии имени К. С. Станиславского (1997), премии "Ника" в номинациях "Лучшая женская роль " (1991), "Лучшая женская роль второго плана" (2003, 2015), "Золотая Маска" (2001) и других.

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
11 из 14

Награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (1997), III (2007), II (2013) и I (2018) степени.

© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
12 из 14

В Театре Наций играла главную роль в спектакле "Аудиенция", за которую была удостоена премии "Хрустальная Турандот".

В текущем репертуаре театра "Ленком" Инна Чурикова играла в спектаклях "Ложь во спасение" по мотивам пьесы Алехандро Касоны "Деревья умирают стоя" и "Аквитанская львица" по мотивам пьесы Джеймса Голдмена "Лев зимой".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
13 из 14

В 2007-2009 годах Чурикова занимала пост президента Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало", который ежегодно проводится в Иваново.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
14 из 14

В последние годы актриса играла в картинах "Утомленные солнцем — 2" (2011), "Без границ" (2015), "Страна ОЗ" (2015), "Иван Денисович" (2020), "Мятный пряник" (2021). Снималась в сериалах "Мертвые души" (1984) по Николаю Гоголю, "Идиот" (2003) по Федору Достоевскому, "В круге первом" (2006) по Александру Солженицыну и других.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
"С глубокой скорбью узнала о кончине народной артистки СССР Инны Михайловны Чуриковой. Российская культура лишилась блестящей, одной из любимейших актрис нашей страны, потеряла целую эпоху… Общение с нею всегда доставляло радость и удовольствие. Бесценный вклад Инны Михайловны в развитие театра и кинематографа по праву отмечен высокими государственными наградами. Но самой важной наградой для нее были почитание и признание зрителей", - написала Матвиенко в телеграмме с соболезнованиями.
Сенатор СФ отметила, что уход Чуриковой – это огромное горе для ее близких, друзей и коллег, а также для всей России.
"Человек интеллигентный, широко эрудированный, бесконечно преданный своему делу, Инна Михайловна посвятила служению искусству весь свой яркий, огромный талант. Она оставила нам прекрасное творческое наследие – множество театральных и кинематографических работ, ставших примерами подлинного профессионализма и мастерства, органичного сочетания драматического и комедийного дарования. Инне Михайловне были присущи качества, которые ценили все, кто ее знал, - душевность, необыкновенная порядочность, надежность и уважение к людям", - добавила она.
Матвиенко выразила соболезнования семье и родным Чуриковой, добавив, что ее будут помнить, "как замечательного человека, артиста, настоящего патриота своей страны".
Инна Чурикова - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
Вчера, 16:54
Биография Инны Чуриковой
 
КультураИнна ЧуриковаВалентина МатвиенкоСССРРоссияСовет Федерации РФУмерла Инна Чурикова
 
 
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