https://ria.ru/20230114/churikova-1844889392.html

Директор "Ленкома" назвал Чурикову великой актрисой и настоящим чудом

Директор "Ленкома" назвал Чурикову великой актрисой и настоящим чудом - РИА Новости, 14.01.2023

Директор "Ленкома" назвал Чурикову великой актрисой и настоящим чудом

Директор "Ленкома" Марк Варшавер назвал Инну Чурикову великой актрисой и "настоящим чудом". РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T18:53

2023-01-14T18:53

2023-01-14T19:58

культура

инна чурикова

марк варшавер

ленком

умерла инна чурикова

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Директор "Ленкома" Марк Варшавер назвал Инну Чурикову великой актрисой и "настоящим чудом". Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января на 89-ом году жизни. "Как можно в нескольких словах сказать об этой большой русской актрисе, всенародной любимице, народной артистке СССР, полном кавалере Ордена "За заслуги перед Отечеством"? Это была великая актриса, которую любили все в нашей большой стране - от мала до велика. Эта особенная актриса была и особенным человеком – готовым каждого выслушать и, если надо, помочь. Ее уважали, ее любили, ее боготворили. Настоящее чудо, это невероятное создание - наша Инна Михайловна Чурикова", - сказал Варшавер РИА Новости.

https://ria.ru/20230114/churikova-1844883946.html

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инна чурикова, марк варшавер, ленком, умерла инна чурикова