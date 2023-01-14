https://ria.ru/20230114/churikova-1844889392.html
Директор "Ленкома" назвал Чурикову великой актрисой и настоящим чудом
Директор "Ленкома" назвал Чурикову великой актрисой и настоящим чудом - РИА Новости, 14.01.2023
Директор "Ленкома" назвал Чурикову великой актрисой и настоящим чудом
Директор "Ленкома" Марк Варшавер назвал Инну Чурикову великой актрисой и "настоящим чудом". РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T18:53
2023-01-14T18:53
2023-01-14T19:58
культура
инна чурикова
марк варшавер
ленком
умерла инна чурикова
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Директор "Ленкома" Марк Варшавер назвал Инну Чурикову великой актрисой и "настоящим чудом". Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января на 89-ом году жизни. "Как можно в нескольких словах сказать об этой большой русской актрисе, всенародной любимице, народной артистке СССР, полном кавалере Ордена "За заслуги перед Отечеством"? Это была великая актриса, которую любили все в нашей большой стране - от мала до велика. Эта особенная актриса была и особенным человеком – готовым каждого выслушать и, если надо, помочь. Ее уважали, ее любили, ее боготворили. Настоящее чудо, это невероятное создание - наша Инна Михайловна Чурикова", - сказал Варшавер РИА Новости.
https://ria.ru/20230114/churikova-1844883946.html
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инна чурикова, марк варшавер, ленком, умерла инна чурикова
Культура, Инна Чурикова, Марк Варшавер, Ленком, Умерла Инна Чурикова
18:53 14.01.2023 (обновлено: 19:58 14.01.2023)
Директор "Ленкома" назвал Чурикову великой актрисой и настоящим чудом
Директор "Ленкома" Варшавер назвал Чурикову великой актрисой и настоящим чудом
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Директор "Ленкома" Марк Варшавер назвал Инну Чурикову великой актрисой и "настоящим чудом".
Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января на 89-ом году жизни.
"Как можно в нескольких словах сказать об этой большой русской актрисе, всенародной любимице, народной артистке СССР, полном кавалере Ордена "За заслуги перед Отечеством"? Это была великая актриса, которую любили все в нашей большой стране - от мала до велика. Эта особенная актриса была и особенным человеком – готовым каждого выслушать и, если надо, помочь. Ее уважали, ее любили, ее боготворили. Настоящее чудо, это невероятное создание - наша Инна Михайловна Чурикова", - сказал Варшавер РИА Новости.