Лукашенко назвал талант Инны Чуриковой исключительным
Лукашенко: исключительный талант Чуриковой покорил сердца миллионов поклонников
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в медиабанкАктриса Инна Чурикова на церемонии вручения первой независимой премии "Триумф" за высокие достижения в области искусства
МИНСК, 14 янв - РИА Новости. Исключительный талант Инны Чуриковой покорил сердца миллионов поклонников, отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Глава белорусского государства выразил соболезнования родным и близким народной артистки СССР Инны Чуриковой в связи с ее смертью.
"Инна Михайловна прожила яркую и насыщенную жизнь. Ее исключительный талант и обаяние покорили сердца миллионов поклонников, созданные на театральных подмостках и в кинематографе блестящие образы дарили зрителю сильные и глубокие эмоции. Светлая память о ней навсегда будет жить в наших сердцах", - цитирует текст соболезнования пресс-служба белорусского лидера.
Вчера, 17:21От Марфушеньки до английской королевы: ушла из жизни актриса Инна ЧуриковаНародная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в больнице в возрасте 79 лет. За несколько дней до смерти директор "Ленкома" Марк Варшавер отмечал, что актриса находится в больнице с незначительной простудой, а ее состояние не вызывает опасений. Прощание с артисткой состоится в "Ленкоме" 17 января.