https://ria.ru/20230114/churikova-1844879356.html

Лукашенко назвал талант Инны Чуриковой исключительным

Лукашенко назвал талант Инны Чуриковой исключительным - РИА Новости, 14.01.2023

Лукашенко назвал талант Инны Чуриковой исключительным

Исключительный талант Инны Чуриковой покорил сердца миллионов поклонников, отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T17:51

2023-01-14T17:51

2023-01-14T17:51

белоруссия

ссср

москва

ленком

александр лукашенко

инна чурикова

умерла инна чурикова

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МИНСК, 14 янв - РИА Новости. Исключительный талант Инны Чуриковой покорил сердца миллионов поклонников, отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава белорусского государства выразил соболезнования родным и близким народной артистки СССР Инны Чуриковой в связи с ее смертью. "Инна Михайловна прожила яркую и насыщенную жизнь. Ее исключительный талант и обаяние покорили сердца миллионов поклонников, созданные на театральных подмостках и в кинематографе блестящие образы дарили зрителю сильные и глубокие эмоции. Светлая память о ней навсегда будет жить в наших сердцах", - цитирует текст соболезнования пресс-служба белорусского лидера. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Прощание с ней состоится 17 января в театре "Ленком", где она служила с 1975 года. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище в Москве.

https://ria.ru/20230114/churikova-1844874185.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

белоруссия, ссср, москва, ленком, александр лукашенко, инна чурикова, умерла инна чурикова