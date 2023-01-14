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Лукашенко назвал талант Инны Чуриковой исключительным - РИА Новости, 14.01.2023
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Лукашенко назвал талант Инны Чуриковой исключительным
Лукашенко назвал талант Инны Чуриковой исключительным - РИА Новости, 14.01.2023
Лукашенко назвал талант Инны Чуриковой исключительным
Исключительный талант Инны Чуриковой покорил сердца миллионов поклонников, отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T17:51
2023-01-14T17:51
белоруссия
ссср
москва
ленком
александр лукашенко
инна чурикова
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МИНСК, 14 янв - РИА Новости. Исключительный талант Инны Чуриковой покорил сердца миллионов поклонников, отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава белорусского государства выразил соболезнования родным и близким народной артистки СССР Инны Чуриковой в связи с ее смертью. "Инна Михайловна прожила яркую и насыщенную жизнь. Ее исключительный талант и обаяние покорили сердца миллионов поклонников, созданные на театральных подмостках и в кинематографе блестящие образы дарили зрителю сильные и глубокие эмоции. Светлая память о ней навсегда будет жить в наших сердцах", - цитирует текст соболезнования пресс-служба белорусского лидера. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Прощание с ней состоится 17 января в театре "Ленком", где она служила с 1975 года. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище в Москве.
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белоруссия, ссср, москва, ленком, александр лукашенко, инна чурикова, умерла инна чурикова
Белоруссия, СССР, Москва, Ленком, Александр Лукашенко, Инна Чурикова, Умерла Инна Чурикова
17:51 14.01.2023
 
Лукашенко назвал талант Инны Чуриковой исключительным

Лукашенко: исключительный талант Чуриковой покорил сердца миллионов поклонников

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в медиабанкАктриса Инна Чурикова на церемонии вручения первой независимой премии "Триумф" за высокие достижения в области искусства
Актриса Инна Чурикова на церемонии вручения первой независимой премии Триумф за высокие достижения в области искусства - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МИНСК, 14 янв - РИА Новости. Исключительный талант Инны Чуриковой покорил сердца миллионов поклонников, отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Глава белорусского государства выразил соболезнования родным и близким народной артистки СССР Инны Чуриковой в связи с ее смертью.
"Инна Михайловна прожила яркую и насыщенную жизнь. Ее исключительный талант и обаяние покорили сердца миллионов поклонников, созданные на театральных подмостках и в кинематографе блестящие образы дарили зрителю сильные и глубокие эмоции. Светлая память о ней навсегда будет жить в наших сердцах", - цитирует текст соболезнования пресс-служба белорусского лидера.
Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Прощание с ней состоится 17 января в театре "Ленком", где она служила с 1975 года. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище в Москве.
От Марфушеньки до английской королевы: ушла из жизни актриса Инна Чурикова - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
Вчера, 17:21
От Марфушеньки до английской королевы: ушла из жизни актриса Инна ЧуриковаНародная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в больнице в возрасте 79 лет. За несколько дней до смерти директор "Ленкома" Марк Варшавер отмечал, что актриса находится в больнице с незначительной простудой, а ее состояние не вызывает опасений. Прощание с артисткой состоится в "Ленкоме" 17 января.
 
БелоруссияСССРМоскваЛенкомАлександр ЛукашенкоИнна ЧуриковаУмерла Инна Чурикова
 
 
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