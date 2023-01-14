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Собянин выразил соболезнования после смерти Инны Чуриковой - РИА Новости, 14.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230114/churikova-1844864012.html
Собянин выразил соболезнования после смерти Инны Чуриковой
Собянин выразил соболезнования после смерти Инны Чуриковой - РИА Новости, 14.01.2023
Собянин выразил соболезнования после смерти Инны Чуриковой
Невероятные обаяние, женственность, душевность и интеллигентность Инны Чуриковой снискали ей огромное уважение и всенародную любовь, заявил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T16:33
2023-01-14T16:47
культура
сергей собянин
инна чурикова
москва
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Невероятные обаяние, женственность, душевность и интеллигентность Инны Чуриковой снискали ей огромное уважение и всенародную любовь, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале, выразив соболезнования родным и близким актрисы.Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни, прощание с ней состоится 17 января в театре "Ленком", где она служила с 1975 года."Не стало Инны Михайловны Чуриковой — великой актрисы, внесшей огромный вклад в развитие отечественного искусства и оставившей большой след в сердцах миллионов зрителей. Несравненная Инна Михайловна каждую роль не просто играла, а проживала, вкладывая в героинь свою душу. С необыкновенным талантом она создала на сцене "Ленкома" и киноэкране яркую галерею самых разных образов — лирических, драматических, комедийных, трагических", - написал мэр в своем телеграм-канале.Собянин подчеркнул, что "невероятные обаяние, женственность, душевность и интеллигентность Инны Михайловны снискали ей огромное уважение и всенародную любовь"."Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Инны Михайловны", - добавил мэр.
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сергей собянин, инна чурикова, москва, умерла инна чурикова, ленком, ссср
Культура, Сергей Собянин, Инна Чурикова, Москва, Умерла Инна Чурикова, Ленком, СССР
16:33 14.01.2023 (обновлено: 16:47 14.01.2023)
 
Собянин выразил соболезнования после смерти Инны Чуриковой

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования после смерти актрисы Инны Чуриковой

© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в медиабанкАктеры театра имени Ленинского комсомола Инна Чурикова в роли Неле и Николай Караченцов в роли Тиля в спектакле "Тиль" по пьесе Григория Горина
Актеры театра имени Ленинского комсомола Инна Чурикова в роли Неле и Николай Караченцов в роли Тиля в спектакле Тиль по пьесе Григория Горина - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Александр Лыскин
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Невероятные обаяние, женственность, душевность и интеллигентность Инны Чуриковой снискали ей огромное уважение и всенародную любовь, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале, выразив соболезнования родным и близким актрисы.
Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни, прощание с ней состоится 17 января в театре "Ленком", где она служила с 1975 года.
"Не стало Инны Михайловны Чуриковой — великой актрисы, внесшей огромный вклад в развитие отечественного искусства и оставившей большой след в сердцах миллионов зрителей. Несравненная Инна Михайловна каждую роль не просто играла, а проживала, вкладывая в героинь свою душу. С необыкновенным талантом она создала на сцене "Ленкома" и киноэкране яркую галерею самых разных образов — лирических, драматических, комедийных, трагических", - написал мэр в своем телеграм-канале.
Собянин подчеркнул, что "невероятные обаяние, женственность, душевность и интеллигентность Инны Михайловны снискали ей огромное уважение и всенародную любовь".
"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Инны Михайловны", - добавил мэр.
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