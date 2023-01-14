https://ria.ru/20230114/churikova-1844864012.html

Собянин выразил соболезнования после смерти Инны Чуриковой

Собянин выразил соболезнования после смерти Инны Чуриковой - РИА Новости, 14.01.2023

Собянин выразил соболезнования после смерти Инны Чуриковой

Невероятные обаяние, женственность, душевность и интеллигентность Инны Чуриковой снискали ей огромное уважение и всенародную любовь, заявил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T16:33

2023-01-14T16:33

2023-01-14T16:47

культура

сергей собянин

инна чурикова

москва

умерла инна чурикова

ленком

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844847669_0:169:3000:1857_1920x0_80_0_0_ce698f5071bf0c1b915886df36cb3b44.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Невероятные обаяние, женственность, душевность и интеллигентность Инны Чуриковой снискали ей огромное уважение и всенародную любовь, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале, выразив соболезнования родным и близким актрисы.Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни, прощание с ней состоится 17 января в театре "Ленком", где она служила с 1975 года."Не стало Инны Михайловны Чуриковой — великой актрисы, внесшей огромный вклад в развитие отечественного искусства и оставившей большой след в сердцах миллионов зрителей. Несравненная Инна Михайловна каждую роль не просто играла, а проживала, вкладывая в героинь свою душу. С необыкновенным талантом она создала на сцене "Ленкома" и киноэкране яркую галерею самых разных образов — лирических, драматических, комедийных, трагических", - написал мэр в своем телеграм-канале.Собянин подчеркнул, что "невероятные обаяние, женственность, душевность и интеллигентность Инны Михайловны снискали ей огромное уважение и всенародную любовь"."Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Инны Михайловны", - добавил мэр.

https://ria.ru/20230114/churikova-1844856291.html

москва

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей собянин, инна чурикова, москва, умерла инна чурикова, ленком, ссср