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"Ленком" отменил спектакли из-за смерти Инны Чуриковой - РИА Новости, 14.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230114/churikova-1844858313.html
"Ленком" отменил спектакли из-за смерти Инны Чуриковой
"Ленком" отменил спектакли из-за смерти Инны Чуриковой - РИА Новости, 14.01.2023
"Ленком" отменил спектакли из-за смерти Инны Чуриковой
Театр "Ленком" в связи с кончиной Инны Чуриковой отменил спектакли в субботу и во вторник, сообщил РИА Новости директор театра Марк Варшавер. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T16:04
2023-01-14T16:27
культура
театр
ленком
инна чурикова
марк варшавер
умерла инна чурикова
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Театр "Ленком" в связи с кончиной Инны Чуриковой отменил спектакли в субботу и во вторник, сообщил РИА Новости директор театра Марк Варшавер. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни 14 января. В "Ленкоме" она служила с 1975 года. Об отмене сегодняшнего спектакля сообщается и в объявлении, размещенном на главном входе в театр. "В связи с трагическим событием, произошедшим в нашем театре... спектакль "Женитьба Фигаро", запланированный на сегодня... перенесен на 07 февраля", - говорится в объявлении.
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театр, ленком, инна чурикова, марк варшавер, умерла инна чурикова
Культура, Театр, Ленком, Инна Чурикова, Марк Варшавер, Умерла Инна Чурикова
16:04 14.01.2023 (обновлено: 16:27 14.01.2023)
 
"Ленком" отменил спектакли из-за смерти Инны Чуриковой

"Ленком" отменил спектакли в субботу и вторник после смерти Инны Чуриковой

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкАктриса Инна Чурикова
Актриса Инна Чурикова - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Актриса Инна Чурикова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Театр "Ленком" в связи с кончиной Инны Чуриковой отменил спектакли в субботу и во вторник, сообщил РИА Новости директор театра Марк Варшавер.
Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни 14 января. В "Ленкоме" она служила с 1975 года.
"Я отменил спектакль сегодня "Женитьбу Фигаро". Разве можно играть в день, когда скончалась великая русская актриса? - сказал Варшавер. – И не будет спектакля во вторник - мы будем в этот день прощаться с нашей дорогой бесценной и незаменимой Инной Михайловной Чуриковой", - сказал Варшавер.
Об отмене сегодняшнего спектакля сообщается и в объявлении, размещенном на главном входе в театр. "В связи с трагическим событием, произошедшим в нашем театре... спектакль "Женитьба Фигаро", запланированный на сегодня... перенесен на 07 февраля", - говорится в объявлении.
Актриса Инна Чурикова - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
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