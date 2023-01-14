https://ria.ru/20230114/churikova-1844858313.html

"Ленком" отменил спектакли из-за смерти Инны Чуриковой

"Ленком" отменил спектакли из-за смерти Инны Чуриковой - РИА Новости, 14.01.2023

"Ленком" отменил спектакли из-за смерти Инны Чуриковой

Театр "Ленком" в связи с кончиной Инны Чуриковой отменил спектакли в субботу и во вторник, сообщил РИА Новости директор театра Марк Варшавер. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T16:04

2023-01-14T16:04

2023-01-14T16:27

культура

театр

ленком

инна чурикова

марк варшавер

умерла инна чурикова

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Театр "Ленком" в связи с кончиной Инны Чуриковой отменил спектакли в субботу и во вторник, сообщил РИА Новости директор театра Марк Варшавер. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни 14 января. В "Ленкоме" она служила с 1975 года. Об отмене сегодняшнего спектакля сообщается и в объявлении, размещенном на главном входе в театр. "В связи с трагическим событием, произошедшим в нашем театре... спектакль "Женитьба Фигаро", запланированный на сегодня... перенесен на 07 февраля", - говорится в объявлении.

https://ria.ru/20230114/churikova-1844856291.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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