https://ria.ru/20230114/churikova-1844853821.html

В МГД считают, что в столице появится памятная табличка в честь Чуриковой

В МГД считают, что в столице появится памятная табличка в честь Чуриковой - РИА Новости, 14.01.2023

В МГД считают, что в столице появится памятная табличка в честь Чуриковой

Нет сомнений, что в Москве появится памятная табличка в честь Инны Чуриковой, сообщил РИА Новости глава комиссии по культуре Московской городской думы Евгений... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T15:51

2023-01-14T15:51

2023-01-14T15:51

культура

инна чурикова

москва

ссср

московская городская дума

ленком

умерла инна чурикова

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Нет сомнений, что в Москве появится памятная табличка в честь Инны Чуриковой, сообщил РИА Новости глава комиссии по культуре Московской городской думы Евгений Герасимов. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. "Памятная табличка возникает не сразу. Но то, что она возникнет, нет никакого сомнения", - сказал Герасимов. В развитие темы он отметил, что, согласно правилам, для появления такого рода таблички должно пройти 10 лет, в редких случаях - пять. Герасимов выразил соболезнования семье артистки, назвав ее величайшей актрисой театра и кино. "Это (ее уход - ред.) большая беда. Беда для всех зрителей, для театра "Ленком", для семьи, для каждого. Мы все соболезнуем", - сказал Герасимов.

https://ria.ru/20230114/churikova-1844851453.html

москва

ссср

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

инна чурикова, москва, ссср, московская городская дума, ленком, умерла инна чурикова