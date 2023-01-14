https://ria.ru/20230114/churikova-1844853821.html
В МГД считают, что в столице появится памятная табличка в честь Чуриковой
В МГД считают, что в столице появится памятная табличка в честь Чуриковой - РИА Новости, 14.01.2023
В МГД считают, что в столице появится памятная табличка в честь Чуриковой
Нет сомнений, что в Москве появится памятная табличка в честь Инны Чуриковой, сообщил РИА Новости глава комиссии по культуре Московской городской думы Евгений... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T15:51
2023-01-14T15:51
2023-01-14T15:51
культура
инна чурикова
москва
ссср
московская городская дума
ленком
умерла инна чурикова
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Нет сомнений, что в Москве появится памятная табличка в честь Инны Чуриковой, сообщил РИА Новости глава комиссии по культуре Московской городской думы Евгений Герасимов. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. "Памятная табличка возникает не сразу. Но то, что она возникнет, нет никакого сомнения", - сказал Герасимов. В развитие темы он отметил, что, согласно правилам, для появления такого рода таблички должно пройти 10 лет, в редких случаях - пять. Герасимов выразил соболезнования семье артистки, назвав ее величайшей актрисой театра и кино. "Это (ее уход - ред.) большая беда. Беда для всех зрителей, для театра "Ленком", для семьи, для каждого. Мы все соболезнуем", - сказал Герасимов.
https://ria.ru/20230114/churikova-1844851453.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инна чурикова, москва, ссср, московская городская дума, ленком, умерла инна чурикова
Культура, Инна Чурикова, Москва, СССР, Московская городская дума, Ленком, Умерла Инна Чурикова
В МГД считают, что в столице появится памятная табличка в честь Чуриковой
Депутат Герасимов: нет сомнений, что в Москве появится памятная табличка в честь Чуриковой